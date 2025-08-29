Back to Work - Das Büro als Ort für Kommunikation, Kreativität und Motivation

"Back to Work" gewinnt an Fahrt: Immer mehr Unternehmen holen ihre Teams zurück ins Büro. Mit Neuland Tools und Produkten wird das Büro zum echten Kreativraum und die Rückkehr ein Erfolg.

Eichenzell, 29. August 2025 - Immer mehr Unternehmen setzen nach Jahren intensiver Homeoffice-Phasen wieder verstärkt auf das Büro. Der Grund: Präsenzarbeit steigert nicht nur die Produktivität, sondern auch die Motivation und das Gemeinschaftsgefühl der Mitarbeitenden. Das Büro wird damit zum Begegnungsort für Teams und zum Motor für Innovation und Zusammenarbeit.

Aktuelle Zahlen: Rückkehr ins Büro gewinnt an Bedeutung

* 87 % aller Unternehmen weltweit erwarten, dass ihre Beschäftigten zumindest teilweise wieder im Büro arbeiten; 33 % haben bereits verbindliche Präsenzvorgaben eingeführt

* In Deutschland ist der Anteil der Angestellten, die drei bis vier Tage pro Woche im Büro verbringen, von 31 % im ersten Halbjahr 2022 auf 45 % im ersten Halbjahr 2023 gestiegen. Gleichzeitig sank der Anteil reiner Remote-Arbeit von 14 % auf nur noch 2 %

* 90 % der Unternehmen mit Büroräumen planen bis Ende 2024 verbindliche Rückkehr- oder Hybridregelungen, 51 % haben diese bereits umgesetzt

* Laut dem Institut für angewandte Arbeitswissenschaft (ifaa) setzen die meisten Betriebe auf hybride Modelle mit zwei bis drei Tagen Präsenz, die gezielt Austausch, Kommunikation und Kreativität fördern

* Besonders auffällig: In kleinen Firmen mit unter zehn Mitarbeitenden liegt die Rückkehrrate ins Büro bei 96 %, in Großunternehmen (über 250 Mitarbeitende) stieg sie von 69 % auf 81 % im Vorjahresvergleich

Diese Zahlen zeigen: Präsenzarbeit, hybride Arbeitsmodelle und Offsite Meetings gewinnen rasant an Bedeutung, weil sie die Kommunikation verbessern, Teamkultur stärken und Innovation ermöglichen.

Neuland - Büroausstattung für das Office der Zukunft

Damit die Rückkehr ins Büro gelingt, braucht es die richtige Ausstattung. Genau hier ist Neuland seit Jahrzehnten der Premium-Partner für Unternehmen:

* Pinnwände , Whiteboards und Moderationskarten: Perfekte Begleiter für Workshops, Teammeetings und kreative Prozesse.

* Nachfüllbare Marker : Nachhaltige Alternative zu Einwegprodukten - langlebig, ressourcenschonend und in vielen Farben erhältlich.

* Vor Ort gedacht: Alle Produkte sind speziell dafür entwickelt, Kommunikation im Büro, Teamarbeit und hybride Meetings sichtbar und greifbar zu machen.

* Nachhaltigkeit: Neuland steht für Qualität "Made in Germany" - langlebige Produkte, wiederverwendbare Materialien und ein konsequent nachhaltiger Ansatz.

Der Neuland Playground - Raum für Offsites und Kreativität

Mit dem Neuland Playground in Eichenzell bietet das Unternehmen zusätzlich einen inspirierenden Ort für Offsite Meetings, Firmen-Workshops und Team-Trainings. Hier können Unternehmen in einer einzigartigen Umgebung ihre Veranstaltungen durchführen, neue Ideen entwickeln und unsere Produkte live erleben. Der Playground macht deutlich, wie moderne Büro- und Workshop-Ausstattung die Zusammenarbeit auf ein neues Level hebt.

Fazit

Die Rückkehr ins Büro ist mehr als eine organisatorische Maßnahme - sie ist ein kultureller Wandel. Unternehmen schaffen wieder Orte der Begegnung, an denen Kommunikation, Produktivität und Motivation zusammenkommen. Mit Neuland Moderationsmedien und dem Playground als Event-Location wird "Back to Work" zu einer echten Chance für nachhaltige Team- und Unternehmensentwicklung.

