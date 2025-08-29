Malaysiens Sternekoch Nr. 1 Darren Chin gibt vom 5.-7. Nov. 2025 ein kulinarisches Gastspiel im The Nautilus

Wenn kulinarische Meisterschaft auf die Magie des Indischen Ozeans trifft: Vom 5. bis 7. November 2025 verwandelt Malaysias Sternekoch Darren Chin das The Nautilus Maldives in eine Bühne für Geschmack

Darren Chin, zu dessen kulinarischen Imperium in Malaysien gleich 3 mit Michelin Stern gekrönten Restaurants zählen, kocht in der "Masters for Masters"-Gastspielreihe vom 5. bis 7. November 2025 im The Nautilus Maldives. Auf dem Programm stehen zwei exklusive Dinner-Erlebnisse im Restaurant Zeytoun sowie eine stimmungsvolle Cocktail-Soirée bei Sonnenuntergang an der Naiboli Poolside Bar. Gäste erwartet eine kulinarische Reise, geprägt von klassischer französischer Technik, der Seele Südostasiens und dem Rhythmus des Indischen Ozeans.

Für die Dinner komponierte Darren Chin das "Global Discovery Menü", eine moderne Interpretation der südostasiatischen Küche mit regionalen Zutaten, kräftigen Gewürze, feinen Kräuter, fermentierten Aromen und nachhaltig gefangene Meeresfrüchte. Jede Komposition erzählt in fein abgestimmten Nuancen von Tradition und Innovation- eine kreative Hommage an die Kulinarik Malaysiens.

Serviert wird das Menü im Zeytoun, dem malerisch über dem Wasser gelegenen Signature-Restaurant von The Nautilus. Die Cocktail-Soirée "Nautilus Rising" lädt in die Naiboli Poolside Bar - ein entspannter Abend mit handverlesenen Klängen, sanfter Brise und kulinarischen Köstlichkeiten von Darren Chin.

Darren Chin zählt zu den einflussreichsten Stimmen der südostasiatischen Gastronomieszene. Er absolvierte das renommierte Le Cordon Bleu in Paris mit Auszeichnung und gründete nach seiner Rückkehr nach Malaysien das DC-Restaurant. Ausgezeichnet mit einem Michelin Stern seit 2023 gilt es heute als eine der besten Adressen des Landes - bekannt für handwerkliche Perfektion, klare Aromen und ein tiefes Gespür für Regionalität. Chins Küche folgt fünf Grundprinzipien: Entdeckung, Nachhaltigkeit, regionale Zutaten, Harmonie und die Verbundenheit mit den eigenen Wurzeln. Im Jahr 2025 wurde er von der Französischen Republik mit dem Titel Chevalier des Ordre du Mérite Agricole geehrt - eine nationale Auszeichnung für seinen Beitrag zur französischen Gastronomie in Malaysien.

Eine gemeinsame Vision kreativer Freiheit

Für Darren Chin bedeutet diese Zusammenarbeit Raum zu schaffen - für Zutaten, Gefühle und Gedanken. The Nautilus bietet die ideale Umgebung. Hier wird jedes Gericht zu einem Dialog zwischen Handwerk und Umgebung.

Adan Gomez, General Manager von The Nautilus, kommentiert die Kooperation: "Darren Chins Streben nach Ehrlichkeit, Feinsinn und erzählerischer Tiefe in der Küche passt zur Philosophie des Hauses, das für freiheitliche Erlebnisse und zeitlosen Luxus steht".

Über Darren Chin

Darren Chin, der zu den führenden Küchenchefs von Malaysien zählt, steht für feine Handwerkskunst, tiefen Respekt für Herkunft und Natur sowie für eine kompromisslose Haltung gegenüber Nachhaltigkeit und Qualität. Bereits mit 15 Jahren arbeitete er im Familienbetrieb Dave's Deli - einem Pionier westlich geprägter Gastronomie in Malaysien in den späten 1990er-Jahren. Es folgte eine Ausbildung an der KDU-School of Culinary Arts.

2011 absolvierte Darren Chin das Le Cordon Bleu in Paris mit höchster Auszeichnung. Im selben Jahr gewann er den internationalen Délifrance World Sandwich Cup. 2014 eröffnete er das DC-Restaurant im Stadtteil Taman Tun Dr. Ismail in Kuala Lumpur - ein Fine-Dining-Erlebnis auf fünf Etagen mit französischer Technik, regionalen Zutaten, vielen Meeresfrüchten und ausgesuchten Produkten aus Japan. Verschiedene Themenräume, eine Partnerschaft mit Maison Louis XIII und ein Weinkeller mit über 5.000 Flaschen machen das DC zu einem kulinarischen Gesamterlebnis.

Des Weiteren konzipierte er die Sternerestaurants Bref by Darren Chin and Gai by Darren.

Seit 2023 ist das DC-Restaurant mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Tatler Asia zählt es zu den besten Restaurants des Kontinents. Darren Chin selbst wurde 2021 und 2023 zu einer der einflussreichsten Persönlichkeiten Asiens gewählt. 2025 ehrte ihn Frankreich mit dem Titel Chevalier des Ordre du Mérite Agricole - als Anerkennung seines Beitrags zur französischen Gastronomie in Malaysien.

Über The Nautilus Maldives:

The Nautilus Maldives ist eine Privatinsel im Herzen des Baa-Atolls, dem UNESCO Biosphärenreservat, in der Nähe der weltberühmten Hanifaru Bay. Die Insel ist von weißen Sandstränden und lebhaften Korallenriffen umgeben - natürliche Schätze, zu deren Erhalt sich das The Nautilus verpflichtet fühlt. Mit nur 26 avantgardistisch eingerichteten Villen und Residenzen ist The Nautilus das einzige Privatinsel-Erlebnis, ohne einen tatsächlichen Kauf oder der Buchung eines gesamten Resorts. In dem Insel-Refugium wird maßgeschneiderter Luxus auf ein neues Niveau gehoben. Es bietet unvergleichliche Freiräume und absolute Privatsphäre, persönlichen Komfort und einen engagierten Butler-Service, gleichgültig was, wann, wo oder wie, im The Nautilus Maldives ist es möglich. Das The Nautilus wurde von einem Visionär der maledivischen Hotelindustrie gegründet, der maßgeblich an der Entwicklung zahlreicher preisgekrönter Resorts beteiligt war. Das The Nautilus ist nicht nur auf den Malediven, sondern weltweit der Maßstab für absoluten Luxus. Sein Vermächtnis wird durch die Bohème-Philosophie der Insel von der nächsten Generation der Familie weitergeführt.

