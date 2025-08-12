SECARDEO certEntra zum Autoenrollment von Entra ID Benutzerzertifikaten für S/MIME & CBA

Für die Fachpresse / für die Tagespresse Pressemitteilung Nr. 2 / 2025

Ismaning, 12. August 2025 – SECARDEO veröffentlicht certEntra für Azure-integriertes automatisiertes Zertifikatsmanagement für Entra ID Benutzer.

SECARDEO certEntra ermöglicht die zentrale automatische Registrierung digitaler Benutzerzertifikate für Entra ID-Nutzer in der Azure-Cloud und die Bereitstellung von Zertifikaten auf deren in Intune verwalteten Geräten. So können Verschlüsselungs-, Signatur- oder Authentifizierungszertifikate registriert werden. Ein typischer Anwendungsfall ist die Registrierung von Mehrzweck-S/MIME-Zertifikaten einer öffentlichen Zertifizierungsstelle. Diese Zertifikate können dann für die Ende-zuEnde-E-Mail-Verschlüsselung und -Signatur auf allen verwalteten Geräten des Nutzers verwendet werden. Ein weiteres sicherheitssteigerndes Szenario ist die Registrierung von Benutzerauthentifizierungszertifikaten einer privaten Zertifizierungsstelle wie Microsoft ADCS, die für die zertifikatsbasierte Authentifizierung (CBA) benötigt werden.

Wesentliche Funktionen von certEntra sind:

• Vollständige Integration mit Entra ID, Intune, Azure Key Vault, Azure SQL sowie Exchange Online und M365

• Unterstützung mehrerer öffentlicher oder privater Zertifizierungsstellen mit flexibler Möglichkeit zum CA-Wechsel

• Verteilung von Zertifikaten und privaten Schlüsseln auf alle Windows, Android oder Apple Geräte des Benutzers

• Automatische Registrierung, Verlängerung und Sperrung von Zertifikaten

• Zertifikatsveröffentlichung in Exchange Online GAL und SECARDEO certBox

• Unterstützung von Funktionspostfächern (Shared Mailboxes)

• Grundlegende Zertifikatsverwaltung und Benutzer-Self-Service

• E-Mail-Benachrichtigungen

• Schlüsselarchivierung und -wiederherstellung

„Unternehmen steigen auf Microsoft Entra ID um, da sie zunehmend auf Cloud-Technologien setzen. Dadurch entsteht ein dringender Bedarf an Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf Basis des offenen S/MIMEStandards und starker Benutzerauthentifizierung mit CBA.“, so Dr. Gunnar Jacobson, Gründer und Geschäftsführer von SECARDEO.

certEntra ist Bestandteil der SECARDEO TOPKI Plattform, die eine Reihe von Komponenten für ein vollständiges automatisiertes Certificate Lifecycle Management umfasst.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.secardeo.de.

Über Secardeo GmbH

Die Secardeo GmbH ist als Unternehmen im Wachstumssegment IT Sicherheit seit 2001 erfolgreich am Markt. Mit unseren wegweisenden Lösungen zur Automatisierung des Zertifikatslebenszyklus können auch große IT-Infrastrukturen sicher und äußerst effizient betrieben werden. Zu unseren Kunden zählen DAX-Konzerne und global Player sowie eine Vielzahl von internationalen Großunternehmen und Behörden.

Secardeo GmbH

Hohenadlstr. 4

D-85737 Ismaning

www.secardeo.de

Rückfragen bitte an:

Louis Tuchman

Tel: +49/89 189 35 89-0

Fax: +49/89 189 35 89-9

info@secardeo.com