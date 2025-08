Startseite Bugatti auf dem Cover. Und viel mehr unter der Haube. Pressetext verfasst von Artof am Mo, 2025-08-04 10:26. Mit Vol. 18 rollt das zweisprachige ART OF Magazine stilvoll in den Sommer 2025 – auf dem Cover glänzt Bugattis legendärer Type 57 SC „La Voiture Noire“, begleitet von einem exklusiven Interview mit Präsident Christophe Piochon u?ber Erbe, Hybridisierung und den neuen Tourbillon. Weitere Highlights: Neo-Luxury, KI im Wealth Management, Kristallkultur mit Lalique, Lichtpoesie von James Turrell und ein visionäres Longevity-Dossier. Dazu rare Mobilitätsikonen, feine Designobjekte und ein handverlesener Boutique-Hotel-Guide. Wellnesshotels, Lodges und Longevity Spezialisten aus Deutschland, Austria und der Schweiz.

Das Magazin erscheint zweisprachig (deutsch/englisch), im Grossformat auf edlem mattem Papier und als digitale Flip-Ausgabe (kein Login) für Leser:innen weltweit. Alle Magazine lesen: https://artofmagazine.com/emagazine/ Aktuelles Magazin: https://emagazine.artofmagazine.com/books/kzzq/index.html#p=1 Pressekontakt

