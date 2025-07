Startseite „Versicherung? Check ich jetzt für 1 Euro!“ – Risk-BOT startet Bildungs-Offensive für Verbraucher Pressetext verfasst von RiskBOT am Mi, 2025-07-02 07:17. Versicherung? Check ich jetzt für 1 Euro!

Risk-BOT startet digitale Bildungs-Offensive gegen Unwissen, Verkaufsdruck und Versicherungsmythen Viele Verbraucher haben Versicherungen – aber kaum jemand versteht sie wirklich. Während Versicherungsvertreter beraten, um zu verkaufen, fehlt es oft an objektiver Aufklärung. Genau hier setzt Risk-BOT an: Die unabhängige Versicherungs-KI bietet jetzt eine digitale Versicherungsbildung zum symbolischen Preis von 1 Euro – ohne Makler, ohne Verkaufsdruck, ohne Fachchinesisch. „Wir machen Schluss mit dem Gefühl, beim Thema Versicherung immer der Dumme zu sein“, sagt Roland Richert, Gründer von Risk-BOT und seit 25 Jahren in der Branche. „Für nur 1 Euro bekommt jeder Zugang zu echtem Versicherungswissen, das sonst teuer verschleiert wird.“ Was ist Risk-BOT? Risk-BOT ist eine digitale Versicherungs-KI, die komplexe Versicherungsthemen verständlich erklärt – auf Augenhöhe, interaktiv, unabhängig. Die Idee: Verbraucher sollen ihre Versicherungen verstehen, bevor sie sich binden. Statt Provisionsberatung gibt’s Klartext, Checklisten, Vertragsanalyse und Tipps zur Optimierung. Und jetzt neu: Versicherungsbildung für 1 Euro. Was bietet das neue Bildungs-Abo für 1 Euro? Grundwissen zu allen wichtigen Versicherungen: Haftpflicht, Hausrat, Berufsunfähigkeit, Krankenversicherung etc. Checklisten & Entscheidungshilfen: Welche Versicherung brauchst du wirklich – und wann nicht? Vertrags-Decoder: Wie man Kleingedrucktes entzaubert und typische Kostenfallen erkennt. Versicherungs-Mythen entlarven: Was Makler dir nicht erzählen (dürfen). Zugang zur Community & Live-Tipps via WhatsApp (optional upgradebar). Warum nur 1 Euro? Weil Bildung keine Eintrittsbarriere haben sollte – schon gar nicht bei einem Thema, das jeden betrifft. Die Aktion ist Teil einer Aufklärungskampagne, die junge Menschen, Berufsstarter und Verbraucher ohne Vorkenntnisse erreichen will. „Wir wollen niemandem etwas verkaufen. Wir wollen, dass Menschen endlich wissen, worauf es ankommt – und wie sie sich selbst schützen können, statt blind Verträge zu unterschreiben“, so Richert. Eine klare Ansage an die Branche Die Versicherungswelt lebt davon, dass der Kunde nichts hinterfragt. Und genau das ändert sich jetzt. Risk-BOT ist nicht an Anbieter gebunden, verzichtet auf Provisionen – und legt den Fokus auf Verständnis statt Verkauf. Das Angebot für 1 Euro soll ein Weckruf sein: Jeder kann sich selbst informieren – und muss sich nicht länger auf Halbwissen, teure Beratung oder Marketingversprechen verlassen. Jetzt starten – mit einem Euro in die eigene Unabhängigkeit Die 1-Euro-Bildungsoffensive ist ab sofort auf www.risk-bot.de verfügbar. Für 12 Monate erhalten Nutzer Zugang zu allen Materialien rund um Versicherungswissen, Tools zur Vertragsprüfung und persönliche Tipps von Versicherungsexperte Roland Richert – ganz ohne Werbung und ohne Datenverkauf. Über Risk-BOT:

Risk-BOT ist eine digitale Plattform für unabhängige Versicherungsberatung ohne Makler. Mit Hilfe von KI, jahrzehntelanger Branchenerfahrung und einem radikal verbraucherfreundlichen Ansatz hilft Risk-BOT Menschen, Versicherungen endlich zu verstehen – und bessere Entscheidungen zu treffen. Transparent. Neutral. Für dich. Über RiskBOT Vorname

Roland Nachname

Richert Adresse

Im Wullen 19

58453 Witten Homepage

https://risk-bot.de/ Branche

Kommunikationsunternehmen Komplettes Benutzerprofil betrachten