Startseite GoldMining räumt Australian Mines Limited Optionen auf bis zu 80 % des Boa-Vista-Projekts gegen eine Gesamtvergütung von bis zu Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-07-02 07:06. Vancouver, British Columbia - 1. Juli 2025 - GoldMining Inc. (das "Unternehmen" oder "GoldMining") (- www.commodity-tv.com/play/goldmining-ceo-on-exploration-program-at-sao-j... - ) (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft ein verbindliches Term Sheet für eine Earn-In-Vereinbarung (die "Earn-In-Vereinbarung") abgeschlossen hat, gemäß der unter anderem Australian Mines Limited (ASX:AUZ) ("AUZ") eine Beteiligung von bis zu 80 % am Boa-Vista-Projekt ("Boa Vista" oder das "Projekt") des Unternehmens in der Goldprovinz Tapajós im brasilianischen Bundesstaat Pará erwerben kann, und zwar gegen Bar- und Aktienzahlungen von insgesamt bis zu 7 Millionen $1, wie unten beschrieben. Das Unternehmen besitzt derzeit eine indirekte Beteiligung von 84,05 % am Projekt und wird, falls die Option vollständig ausgeübt wird, zu diesem Zeitpunkt eine Beteiligung von 20 % behalten. Alastair Still, CEO von GoldMining, sagte dazu: "Wir freuen uns, diese Optionsvereinbarung bekannt zu geben, die GoldMining in die Lage versetzt, den Wert seines Boa Vista-Projekts zu steigern. Gleichzeitig wird die Transaktion es dem Management ermöglichen, seine Aufmerksamkeit auf die Weiterentwicklung seiner wichtigsten Aktiva zu richten, wie etwa auf das Projekt São Jorge, wo das Unternehmen vor kurzem sein bisher größtes Bohrprogramm bekannt gab. Boa Vista ist nicht in unserer veröffentlichten globalen Ressourcenschätzung enthalten, aber es enthält zahlreiche Explorationsziele und nach der vollständigen Ausübung der vorgeschlagenen Optionen wird GoldMining durch eine zurückbehaltene Beteiligung, künftige gestaffelte Earn-In- und Meilenstein-Zahlungen sowie eine Kapitalbeteiligung an AUZ, die das Projekt vorantreibt, eine positive Entwicklung von Boa Vista erhalten. Wir wünschen AUZ viel Erfolg bei der Exploration und freuen uns auf mögliche zukünftige Vorteile für beide Unternehmen." Höhepunkte der Earn-In-Vereinbarung: Anfängliche Gegenleistung: - 55.000 $ Barzahlung (nicht rückzahlbar); und

- Ausgabe von Stammaktien von AUZ ("AUZ-Aktien") im Wert von AUD$ 1 Million ($ 884.000), berechnet auf der Grundlage eines angenommenen Ausgabepreises pro AUZ-Aktie, der dem zwanzigtägigen volumengewichteten Durchschnittspreis ("VWAP") für AUZ-Aktien unmittelbar vor dem Datum der Unterzeichnung der Earn-In-Vereinbarung entspricht und anteilig an das Unternehmen und den Minderheitsinhaber zu verteilen ist. Erste Option: AUZ hat 3 Jahre ab dem Datum, an dem alle aufschiebenden Bedingungen der Earn-In-Vereinbarung erfüllt sind, das Recht auf eine 51%ige Beteiligung am Projekt zu erwerben, indem: - Tätigung von Mindestexplorationsausgaben in Höhe von 3.978.000 $ (4,5 Millionen AUD$), einschließlich:

o Abschluss von Diamantkernbohrungen auf einer Länge von mindestens 6.000 Metern; und

o drei jährliche Barzahlungen an das Unternehmen in Höhe von 250.000 $ leisten.

- Bekanntgabe einer JORC-konformen Mineralressourcenschätzung von mindestens 500.000 Unzen Gold, einschließlich mindestens 250.000 Unzen in den gemessenen und angezeigten Kategorien; und

- Ausgabe von AUZ-Aktien im Wert von AUD$ 1 Million ($ 884.000), berechnet auf der Grundlage eines angenommenen Ausgabepreises pro AUZ-Aktie, der dem zwanzigtägigen VWAP für AUZ-Aktien unmittelbar vor dem Datum der Mitteilung über die Ausübung der ersten Option entspricht und anteilig an das Unternehmen und den Minderheitsinhaber ausgeschüttet wird.

- Wenn die Bedingungen der ersten Option erfüllt sind, werden AUZ und GoldMining ein Joint Venture (51/49) zu branchenüblichen Bedingungen gründen, wobei AUZ der erste Betreiber sein wird. Zweite Option: AUZ kann innerhalb von 3 Jahren ab dem Datum der Erfüllung der ersten Option einen weiteren Anteil von 19 % (bis zu 70 %) an dem Projekt erwerben, indem: - einen jährlichen Mindestbetrag von AUD$ 1 Million ($884.000) für Explorations- und Machbarkeitsstudien auf dem Projekt ausgibt, einschließlich eines Mindestbetrags von AUD$ 1 Million ($884.000) für Umweltgrundlagenstudien; und

- Fertigstellung einer Machbarkeitsstudie, die eine JORC- und NI 43-101-Mineralreserve von mehr als 250.000 Unzen Gold enthält. Dritte Option: AUZ hat eine weitere Option, die innerhalb von 90 Tagen nach Abschluss der zweiten Option ausgeübt werden kann, um einen weiteren Anteil von 10 % (bis zu 80 %) an dem Projekt zu erwerben: - Nach Wahl des Unternehmens entweder durch Gewährung eines Verwässerungsschutzes aus dem Joint Venture oder durch Zahlung des Ausübungspreises der dritten Option (der eine Mischung aus Bargeld und Aktien sein kann, wobei mindestens 50 % in bar gezahlt werden müssen) an das Unternehmen in Höhe des höheren Betrags von entweder (i) oder (ii):

i. 4.420.000 $ (5 Millionen AUD$); und

ii. dem Wert der aktuellen Mineralressource des Projekts zum Zeitpunkt der Ausübung, berechnet als Summe der in der Mineralressource enthaltenen Goldunzen durch Multiplikation der gemessenen Ressourcen mit 20 AUD$/oz, der angezeigten Ressourcen mit 10 AUD$/oz und der abgeleiteten Ressourcen (abzüglich 300.000 oz) mit 2,50 AUD$/oz 1Dollarbeträge sind in kanadischen Dollar angegeben, sofern nicht anders angegeben. AUD werden in CAD zum Kurs von 1 AUD = 0,884 CAD umgerechnet. Die Earn-In-Vereinbarung unterliegt den üblichen Bedingungen, die für die darin vorgesehenen Transaktionen gelten, einschließlich des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen der Aktionäre von AUZ und der Börsengenehmigungen der ASX. AUZ beabsichtigt, eine Aktionärsversammlung einzuberufen, um die Genehmigung der Aktionäre für das Earn-In-Abkommen einzuholen. Boa Vista-Projekt Das Boa Vista-Goldprojekt befindet sich im Goldbezirk Tapajós, 350 km südlich der wichtigsten regionalen Stadt Itaituba im Südwesten des brasilianischen Bundesstaates Pará (siehe Abbildung 1). Der Zugang zum Goldprojekt Boa Vista erfolgt von den Städten Itaituba oder Novo Progresso aus über die Autobahn BR-163 und handwerkliche Bergbaustraßen oder über einen 1,5-stündigen Flug in einem Leichtflugzeug von Itaituba aus. Das Projekt umfasst 3 Explorationsgenehmigungen mit einer Fläche von etwa 9.201 ha (92 km2). GoldMining besitzt 84,05 % des Projekts, während Majestic D&M Holdings, LLC die restlichen 15,95 % besitzt. Das Grundstück Boa Vista wird von Graniten, Granodioriten und mafischem Vulkangestein unterlagert. An der Oberfläche des Gesteins sind in Ost-West-, Nord-West- und Nord-Ost-Richtung verlaufende Scherstrukturen zu erkennen, die Quarzsulfid-Adern, Siliziumdioxid-Brekzien und Lagerstätten enthalten, die in Serizit- und Pyrit-verändertem und schichtigem Granit und mafischem Vulkangestein vorkommen. Die Mineralisierung auf den meisten Schürfstellen wird als mesothermisch eingestuft; auf einigen Schürfstellen deuten die Adertexturen jedoch auf eine Mineralisierung im epithermalen Stil hin. Grobkörniges sichtbares Gold, das in Silikatadern und brekziösem Gestein vorkommt, wurde erstmals 2010 in Oberflächenaufschlüssen auf dem Grundstück VG1 entdeckt. Nachfolgende geochemische Bodenuntersuchungen haben eine Gold-im-Boden-Anomalie umrissen, die in Richtung West-Nordwest über eine Länge von 2 Kilometern und eine Breite von bis zu 350 Metern verläuft. Die Goldmineralisierung steht in Zusammenhang mit einer Serizit-, Karbonat-, Kieselsäure- und Pyritalteration in Verbindung mit Quarzlagerstätten und brekziösem Granit- und mafischem Vulkangestein.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80203/GoldMining_01072025_DE... Abbildung 1 - Goldgebiet Tapajós und Standort des Projekts Boa Vista Qualifizierte Person Tim Smith, P. Geo., Vice President Exploration von GoldMining, hat die Erstellung aller anderen wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung beaufsichtigt, überprüft und genehmigt. Herr Smith ist auch eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101"). Über GoldMining Inc. GoldMining Inc. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldvorkommen in Nord- und Südamerika konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert GoldMining nun ein diversifiziertes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Das Unternehmen besitzt auch ungefähr 21,5 Millionen Aktien von Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY), 9,9 Millionen Aktien von U.S. GoldMining Inc. (Nasdaq: USGO) und 25,1 Millionen Aktien von NevGold Corp. (TSXV: NAU). Siehe www.goldmining.com für weitere Informationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: GoldMining Inc.

Amir Adnani, Co-Chairman, David Garofalo, Co-Chairman

Alastair Still, CEO

Telefon: (855) 630-1001

E-Mail: info@goldmining.com In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch Hinweis für die Leser Die technischen Informationen zum Projekt wurden vom Unternehmen in Übereinstimmung mit NI 43-101 erstellt. NI 43-101 ist eine Vorschrift der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde, die Standards für die öffentliche Bekanntgabe wissenschaftlicher und technischer Informationen über Mineralprojekte durch einen Emittenten festlegt. Diese Standards unterscheiden sich von den Anforderungen der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC"), und die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-amerikanischen Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Veröffentlichungsanforderungen der SEC unterliegen. Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen" und zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze (zukunftsgerichtete Aussagen") dar, die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens erheblich von den darin ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen unterscheiden. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich um Aussagen handelt, die keine historischen Tatsachen darstellen, beinhalten unter anderem die Erfüllung der Bedingungen der Earn-In-Vereinbarung, den Zeitpunkt und den Erhalt der Zahlung der Option, die Ausübung der Option, Aussagen bezüglich der Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des Projekts und der erwarteten Arbeitsprogramme und enthalten häufig Wörter wie "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "werden", "würden", "schätzen", "erwarten", "glauben", "potenziell" und Abwandlungen dieser Begriffe. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft und die Märkte, in denen GoldMining tätig ist, die sich als falsch erweisen können. Investoren werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Ungewissheiten beinhalten, einschließlich, ohne Einschränkung: das Risiko, dass AUZ nicht in der Lage sein könnte, die erforderlichen Genehmigungen für die Earn-In-Vereinbarung zu erhalten, die inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, schwankende Metallpreise, unvorhergesehene Kosten und Ausgaben, Risiken im Zusammenhang mit Regierungs- und Umweltvorschriften, sozialen, Genehmigungs- und Lizenzangelegenheiten, die Unfähigkeit, Arbeitsprogramme wie erwartet abzuschließen, die Pläne des Unternehmens in Bezug auf das Projekt, die sich aufgrund weiterer Planungen oder anderweitig ändern können, sowie Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzierung. Diese und andere Risiken, einschließlich jener, die in GoldMinings jüngstem Jahresinformationsblatt und anderen Unterlagen, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der SEC eingereicht wurden, aufgeführt sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Entwicklung solcher zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, als richtig erweisen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: GoldMining Inc.

