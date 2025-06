Startseite Raus aus dem Marketing-Bauchgefühl - rein in die Sichtbarkeit Pressetext verfasst von connektar am So, 2025-06-29 11:04. Viele Selbstständige und UnternehmerInnen kennen das Gefühl: Gutes Angebot - aber keiner sieht's.

Posten kostet Stunden bringt aber nix. Damit ist jetzt Schluss! Die Sichtbarkeit bleibt aus, und das Marketing fühlt sich eher wie ein Rätsel als ein Werkzeug an. Mit der " Marketing-Pyramide " bekommen UnternehmerInnen einen klaren Fahrplan:

In nur drei Stunden geben 7 erfahrene ExpertInnen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Selbstständige ihr Marketing strategisch aufbauen - vom Fundament bis zur Sichtbarkeit. Dabei geht es nicht um irgendwelche Tipps - sondern um Klarheit, Struktur und konkrete Umsetzungsimpulse.

Die TeilnehmerInnen lernen:

? wie sie ihre Positionierung schärfen und im Markt sichtbar werden, ? wie sie regelmäßig relevanten Content erstellen, ohne lange zu überlegen, ? wie sie ihre Website, Social Media, Podcasts, Videos und Kundenakquise strategisch verzahnen, ? und wie sie gezielt in die Presse kommen, um mit echter Reichweite Vertrauen und Aufmerksamkeit aufzubauen. Marketing braucht Richtung

Ohne strategisches Marketing bleibt der Erfolg dem Zufall überlassen - und das ist ein verdammt hohes Risiko. Erfolgreiches Unternehmertum bedeutet, Kunden zu gewinnen, Projekte umzusetzen und Menschen von der eigenen Leistung zu begeistern.

Fünf Take-aways mit Mehrwert: ? Strukturierter Marketingplan ? Alle Materialien per PDF ? 7 ExpertInnen live ? Klarheit, Fokus & neue Ideen ? Und: Marketing, das unterstützt - statt ausbremst

Wer sein Business gezielt voranbringen will, sollte sich für den Workshop für nur 99 Euro hier anmelden: https://karenunfug.thrivecart.com/die-marketing-pyramide/ Alle Eckdaten auf einem Blick:

Datum: Donnerstag, 10. Juli 2025

Uhrzeit: 17:00-20:00 Uhr

