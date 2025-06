Startseite Pressemeldung zum Benefizkonzert zu Gunsten des gemeinnützigen Hamburger Vereins Bürger-helfen-Bürgern e.V. Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-06-16 07:29. "Barocco" - ein musikalischer Brückenschlag voller Gänsehautmomente - Benefizkonzert mit Boris Kosak & Friends Hamburg, Juni 2025 - Musik kennt keine Grenzen - und genau diese Botschaft bringt das Benefizkonzert "Barocco" mit großer Eindringlichkeit auf die Bühne. Am Dienstag, den 17. Juni 2025, lädt der Hamburger Komponist und Pianist Boris Kosak gemeinsam mit einer herausragenden Gruppe internationaler Künstler:innen zu einem unvergesslichen Abend in die traditionsreiche Laeiszhalle Hamburg ein. Ab 19:30 Uhr (Einlass: 19:00 Uhr) verwandelt sich der Kleine Saal in einen Ort der Begegnung, der Emotionen und der musikalischen Vielfalt. Mit »Barocco« präsentiert Boris Kosak nicht nur sein neues Album, sondern auch eine musikalische Vision, die Brücken baut zwischen Menschen, Kulturen und Stilrichtungen. Die einzigartige Mischung aus Klassik, Musical, Pop, Latin und Chanson entfaltet sich durch die brillante Zusammenarbeit mit hochkarätigen Solist:innen: • Julia Appel (Gesang)

• Svetlana Font Martí (Violine)

• Luis Amarilla (Gitarre)

• Eddy Checo Rodriguez (Flöte, Saxofon) Derzeit befinden sich die Musiker auf einer Europa-Tournee. Gemeinsam erschaffen sie ein klangliches Gesamtkunstwerk voller Hingabe und Virtuosität - begleitet von cineastischen Orchesterklängen, feinen elektronischen Elementen und der unverkennbaren Handschrift Boris Kosaks. Die musikalischen Erzählungen reichen von strahlender Lebensfreude über sehnsüchtige Melancholie bis hin zu mitreißenden Gänsehautmomenten. Doch das Konzert ist mehr als ein musikalisches Ereignis - es ist ein kulturelles und gesellschaftliches Statement.

Der gesamte Erlös kommt dem gemeinnützigen Verein

"Bürger helfen Bürgern e.V. Hamburg" zugute.

Der Verein setzt sich in der Metropolregion Hamburg seit Jahren für soziale Teilhabe, bürgerschaftliches Engagement und interkulturellen Dialog ein. Seine Arbeit reicht von Mentoring-Programmen für Geflüchtete und Sprachförderung für Menschen mit Migrationsgeschichte bis hin zu Projekten der Künstlerförderung und kulturellen Bildung. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei dem Projekt "Kulturpatenschaften", das Künstler:innen aus verschiedensten Teilen der Welt auf eine Bühne bringt - häufig aus Ländern, die politisch oder gesellschaftlich miteinander in Konflikt stehen. Die Grundidee hinter dem Engagement des Vereins ist ebenso kraftvoll wie aktuell: Kultur soll Menschen verbinden - unabhängig von Herkunft, Sprache oder politischen Spannungen. Was in der Zeit der Corona-Pandemie mit improvisierten Balkon- und Gartenkonzerten begann, entwickelte sich schnell zu einer lebendigen Plattform für internationale Künstler:innen, die nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich zueinander fanden. "Zwischen Herkunftsländern mag es Spannungen geben - aber auf der Bühne erleben wir gemeinsame Musik, Freude und Emotion. Das ist der Anfang für gegenseitiges Verständnis und kulturellen Reichtum", so Bernd P. Holst, 1. Vorsitzender von Bürger helfen Bürgern e.V. Auch die Interessengemeinschaft HafenCity (IGH) zählt zu den Unterstützern dieses besonderen Abends - mit einer großzügigen Spende und starker Präsenz. Als aktives Netzwerk, das Gewerbetreibende und Anwohnende miteinander verbindet, setzt sich die IGH für ein lebenswertes, kreatives und sozial engagiertes Quartier ein. Kulturelle Veranstaltungen wie dieses Konzert versteht sie als Herzschlag urbaner Gemeinschaft - verbindend, inspirierend und identitätsstiftend. Herr Mathiessen von der Mathiessen Versicherungsmakler GmbH, IGH-Mitglied und langjähriger Förderer kultureller Impulse in der HafenCity, bringt es auf den Punkt:

"Diese Verbindung aus internationaler Musik, lokalem Engagement und echter Begegnung ist genau das, was unsere Stadt stark macht. Ich freue mich auf diesen Abend - weil Musik, die Menschen zusammenbringt, mehr ist als Unterhaltung: Sie bewegt, sie öffnet, sie schafft Nähe." Zahlreiche Gäste aus Wirtschaft, Kultur, Politik, Medien und Zivilgesellschaft haben ihr Kommen angekündigt - ein starkes Zeichen der Verbundenheit mit der Initiative und dem künstlerischen Anliegen des Abends. Das Konzert erfreut sich großer Resonanz und ist nahezu ausverkauft - ein eindrucksvoller Beleg für das gesellschaftliche Interesse an gelebter kultureller Vielfalt und musikalischer Exzellenz. Die künstlerische Qualität des Abends ist dabei ebenso hochkarätig wie sein ideeller Wert. Das Konzert lädt ein zum Zuhören, zum Mitfühlen und zum Mitwirken - ein Abend, der verbindet, bewegt und inspiriert. Pressekontakt:

M.P. Baronetti

+49 178 88 59 084

patrizia.baronetti@web.de Weitere Informationen:

Laeiszhalle Hamburg, Kleiner Saal

Dienstag, 17. Juni 2025

Beginn: 19:30 Uhr | Einlass: 19:00 Uhr

Programm: »Barocco« - Kompositionen von Boris Kosak

Benefizveranstaltung zugunsten Bürger helfen Bürgern e.V. Hamburg Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Bürger-Helfen-Bürgern e.V. Hamburg

Herr Bernd P. Holst

Billstedter Hauptstraße 56

22111 Hamburg

Deutschland fon ..: 040 - 411 886 90 o. 0160

fax ..: 040 - 411 886 60

web ..: https://www.buerger-helfen-buergern.com/

email : vorstand@buerger-helfen-buergern.com Der Verein Bürger helfen Bürgern e.V. Hamburg ist gemeinnützig und betreibt seine Projekte zur Förderung des freiwilligen ehrenamtlichen Engagements von Bürgerinnen und Bürgern sowie der Wirtschaft zum Wohle aller in der Metropolregion Hamburg. Pressekontakt: Bürger-Helfen-Bürgern e.V. Hamburg

Herr Bernd P. Holst

Kreuzweg 10

20099 Hamburg fon ..: 0160 - 90 14 13 30

