Startseite Oxidativer Stress: Wie ein unsichtbarer Prozess die Körperzellen sabotiert & moderne Technologie gegensteuert Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-06-11 12:06. Oxidativer Stress schädigt Zellen und beschleunigt das Altern. Airnergy stärkt die Zellatmung - für mehr Energie, Klarheit und Balance durch aktivierte Atemluft. Jeder kennt Stress. Doch was, wenn er uns auf zellulärer Ebene viel mehr schadet - ohne dass wir es bemerken? Oxidativer Stress bleibt nach wie vor einer der meistunterschätzten Risikofaktoren unserer Zeit. Der oxidative Stress entsteht durch ein Übermaß an freien Radikalen (ROS), die in einem gesunden Maß lebensnotwendig sind, in Überzahl jedoch zur tickenden Zeitbombe werden. Chronische Erschöpfung (CFS), Entzündungen, vorzeitige Alterung - ein stiller Brandherd Die Verbindung zwischen oxidativem Stress und einer Vielzahl chronischer Erkrankungen, ob funktionell oder organisch, ist inzwischen gut dokumentiert. Ob Herz-Kreislauf-Leiden, neurodegenerative Krankheiten oder Immunschwächen - die aggressive Wirkung freier Radikale beschädigt Zellen, Proteine und sogar unsere DNA. Und das Tückische daran: Die Symptome sind oft unspezifisch - sie reichen von Müdigkeit über Konzentrationsprobleme bis hin zu anhaltenden Infekten, die nachweislich die Langlebigkeit beeinträchtigen. Umso wichtiger ist es, im Sinne der Longevity gezielt gegenzusteuern - etwa mit Airnergy, das genau hier ansetzt und dem Körper hilft, oxidativen Stress nachhaltig zu reduzieren. Schon Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, einer der bekanntesten deutschen Sportmediziner, gilt als Pionier auf dem Gebiet der freien Radikale - ein Thema, das heute aktueller ist denn je. (Literaturhinweis: Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, "So heilt der Sportmediziner die Sportstars: Meine Methoden - und was jeder davon lernen kann", Herbig Verlag, 2009. Besonders Kapitel 6: "Der stille Angriff der freien Radikale") Antioxidantien und NEMs sind nicht die Lösung - sondern oft Teil des Problems Während der Markt mit Nahrungsergänzungsmitteln überschwemmt wird, weisen führende Forscher häufiger darauf hin: Antioxidantien wirken nur dann effektiv, wenn sie punktgenau dosiert und am richtigen Ort wirken. Zu viel des Guten kann sogar kontraproduktiv sein - und im Körper unerwünschte Redoxreaktionen auslösen. Lebendige Luft: Natürlich gegensteuern - mit Hightech und Intuition Genau hier setzt die deutsche Gesundheitsinnovation Airnergy an. Die vor genau 25 Jahren in Deutschland erstentwickelte Methode zum Aufbau, Regeneration und Erhaltung der körpereigenen Energie basiert auf einem natürlichen Prinzip: der Aktivierung der Atematmosphäre - einer Kombination aus Luftsauerstoff, Sonnenlicht und Wasserdampf. Dieser Vorgang orientiert sich am uralten Prinzip der Photosynthese, das seit Jahrmillionen die Grundlage für das Leben auf der Erde bildet und eng mit der zellulären Energiegewinnung, der sogenannten Zellatmung, verknüpft ist. Dabei entsteht kurzzeitig sogenannter Singulett-Sauerstoff - ein hochenergetischer Zustand des Sauerstoffs, der unmittelbar nach seiner Entstehung in seine vertraute, stabile Form (Triplett-Sauerstoff) zurückfällt. Dabei wird weder der Sauerstoff erhöht noch ionisiert, noch Ozon zugeführt. Das Ergebnis: Die Zellatmung wird gefördert, die oxidative Kapazität verbessert, der Anteil freier Radikale wird in Balance gebracht. Besonders Menschen mit chronischem Stress, aber auch Ein- und Durchschlafstörungen, eben auch bei Depressionen und insbesondere chronischen Entzündungen, Erschöpfung oder Atemwegserkrankungen wie COPD berichten auffällig von einer deutlich gesteigerten Lebensqualität sowie Wohlbefinden durch regelmäßige Anwendungen mit Airnergy. Biohacking für alle - Longevity (Langlebigkeit) beginnt mit lebendiger Luft Airnergy ist millionenfach bewährt und längst kein Geheimtipp mehr, auch unter Biohackern. Wie kürzlich bei der Präsentation auf den Biohacking Days in Stuttgart oder auf dem FlowFest in München wurde das Atmen mit lebendiger Luft als natürlicher Booster (Biohack) für gesteigerte Zellgesundheit und besonders mentale Klarheit offen begrüßt und gefeiert. Wer in Zeiten von Burnout, Umweltgiften und Reizüberflutung eigenverantwortlich wieder zu mehr Balance finden will, entdeckt in Airnergy eine einfache, aber wirksame sowie körperverträgliche Methode, den Körper, vielmehr seine Zellatmung, auf tiefster Ebene zu fördern sowie zu regenerieren. Fazit: Oxidativer Stress ist mehr als ein Modebegriff - aus Sicht von Airnergy ist er ein Schlüsselmechanismus zum Erhalt der Gesundheit (Reparatur, Regeneration, Regulation). Gut 25 Jahre Erfahrung in Gesundheits-Biotechnologie Hervorgegangen aus der im Jahr 2000 gegründeten natural energy solutions AG brachte die Airnergy AG sowie die eigentliche Muttergesellschaft Airnergy International GmbH mit Sitz in Hennef bei Bonn als Erstentwickler die Airnergy-Vitalisierungs-Geräte zur Marktreife. Diese einzigartige Gesundheits- Technologie verbessert die Energiebildung bzw. die Sauerstoff-Verwertung (medizinisch: Utilisation) auf Zellebene und reguliert entscheidende Prozesse im gesamten Organismus. Unter der Leitung von Firmengründer und Geschäftsführer Guido Bierther wird die Airnergy-Technologie ständig weiterentwickelt. Inzwischen millionenfach in weltweit über 60 Ländern werden die Airnergy Energietankstellen, sogenannte Vitalisatoren, genutzt: Ärzte, Therapeuten, Kliniken, Reha- Einrichtungen, Sportcenter sowie fortschrittliche Unternehmen (Betriebliche Gesundheitsfürsorge für Mitarbeiter) setzen im Rahmen von Gesundheitsprogrammen auf diese einzigartige Technologie. Denn die Energiekur wirkt grundlegend im System Mensch - intra- sowie extrazellulär - und eignet sich zur Therapie, Prävention, Regulation und Regeneration sowie zur Ausdauersteigerung. Mittlerweile ist Airnergy auch überaus beliebt im Bereich Anti-Aging und Longevity. Beauty-, Wellness- und SPA-Institute sowie Hotels haben die Vorteile der Anwendung erkannt und bieten ihren Kunden immer häufiger die einzigartige Airnergy Vitalisierung als zusätzliche Leistung. Aber auch Privatpersonen und Familien investieren in kleine Energie-Stationen für zu Hause und nutzen die bahnbrechende Methode für ihre Gesundheit.

Für jeden Bedarf ist etwas dabei. Vom Kraftzwerg "Little Atmos" bis zur Premiumausführung "Avant Garde" - Es gibt unterschiedliche Ausführungen und Varianten für verschiedene Einsatzbereiche. Airnergy ist wissenschaftlicher Vorreiter und technologischer Erstentwickler dieser einzigartigen Biotechnologie. Die Airnergy International GmbH verfügt seit der Gründung im Jahre 2000 über Patent, Marke, Technologie und Know-how sowie ein konsequentes Qualitäts-, Service-, Produktions- und Unternehmensmanagement. Als Herstellungsunternehmen ist sie nach DIN EN ISO 13485:2003 sowie nach der Qualitätsmanagementnorm DIN EN ISO 9001 und dem Umweltstandard DIN EN ISO 14001 zertifiziert. Airnergy steht für nachhaltiges Denken, Handeln und Wirtschaften. Zahlreiche internationale Auszeichnungen (z. B. Jahrhundertaward für Innovation der Fitness Tribune, Wissenschaftspreis der Internationalen Prevention Organisation IPO für Innovation, der Five Star Diamant Green Innovation Award der American Academy of Hospitality Services) sprechen für sich. Weitere Informationen unter: https://airnergy.com

