Startseite Seni Cup 2025 feiert mitreißendes Fußballturnier für Menschen mit Beeinträchtigung in Halle Pressetext verfasst von ITMS22 am Di, 2025-06-03 15:21. 15 Mannschaften aus ganz Deutschland kämpften mit Leidenschaft, drei deutsche Teams qualifizierten sich für das internationale Finale in Polen Halle (Saale)/Biesenthal, 3. Juni 2025 – Seit 25 Jahren bringt der Seni Cup Menschen mit geistiger Beeinträchtigung aus ganz Deutschland auf dem Fußballplatz zusammen – mit wachsender Begeisterung. Ende Mai verwandelte sich das Stadion des VfL Halle in eine Bühne für gelebte Vielfalt und sportliche Leidenschaft: 15 Teams aus Einrichtungen in zehn Bundesländern zeigten in echter Profi-Atmosphäre, dass Fußball weit mehr bedeutet als Tore und Titel – nämlich Freude am Spiel, gegenseitigen Respekt und ein starkes Gemeinschaftsgefühl. Unter dem Motto „Fußball für mehr Selbstwertgefühl“ fördert der Seni Cup seit dem Jahr 2000 gezielt das Selbstvertrauen von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Die Teams werden ausschließlich nach ihrem spielerischen Können zusammengestellt – unabhängig von Alter oder Geschlecht. Gespielt wurde in drei Leistungsgruppen. Den Gruppensieg und das Ticket zum internationalen Finale vom 8. bis 10. Juli im polnischen Toru? sicherten sich BWB Berlin, die Suhler Werkstätten/WSG Thüringer Wald sowie das Team Wabe Erlangen. „Es ist beeindruckend zu sehen, dass jedes Jahr mehr Einrichtungen teilnehmen und der Seni Cup im Behindertensport stetig an Bedeutung gewinnt“, sagt Marianne Ginter, Head of Marketing & Innovation Hub von TZMO. Das erfolgreiche europäische Unternehmen TZMO gehört mit seiner Marke SENI zu den größten deutschen Lieferanten von Inkontinenzprodukten und richtet das Fußballturnier seit dem Jahr 2000 aus. „Der Seni Cup ist für uns ein bedeutendes Beispiel für das soziale Engagement unseres Unternehmens, und wir sind dankbar, dass wir dieses große Fußballfest nun schon zum dritten Mal im Fußballstadion in Halle (Saale) feiern können. Die Gastfreundschaft ist einmalig, und wir freuen uns schon, im nächsten Jahr wiederzukommen.“ Von dem einzigartigen Miteinander konnte sich auch die Beigeordnete für Sport und Kultur der Stadt Halle (Saale), Dr. Judith Marquardt, bei der Eröffnungsfeier überzeugen. „Es freut mich sehr, dass auch 2025 der Seni Cup wieder in Halle (Saale) stattfindet und das Interesse für das Turnier so groß ist“, sagte Marquardt. Fußball ist eine Sportart, die Menschen verbindet und für Gemeinschaft steht – ganz unabhängig von individuellen Voraussetzungen. Die Freude am Sport bringt uns alle zusammen und stärkt das gesellschaftliche Bewusstsein für Teilhabe. Ich bin begeistert von dem Miteinander und bin mir sicher, dass das Turnier für alle Beteiligten eine tolle Erfahrung ist!“ Vertreter des Behinderten- und Rehabilitations-Sportverbands Sachsen-Anhalt, des Fußballverbands Sachsen-Anhalt und von Special Olympics Deutschland in Sachsen-Anhalt sowie Carsten Voigt vom Stadtsportbund Halle unterstrichen die Bedeutung des Turniers als wichtigen Impulsgeber für mehr Teilhabe im Sport. Neben dem sportlichen Wettbewerb sorgte Veranstalter TZMO auch in diesem Jahr für ein vielfältiges Rahmenprogramm – ganz im Zeichen des Fußballs. Ein Highlight war das Fan-Mobil des Halleschen FC mit Maskottchen Hallotri und Torwand, an der die Spieler ihre Schusstechnik unter Beweis stellen konnten. So bot sich den Teilnehmenden auch abseits des Spielfelds die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen und neue Freundschaften zu schließen. Beim Seni Cup zählt nicht der Sieg, sondern das gemeinsame Erlebnis – und das nahmen alle Beteiligten mit nach Hause. Im nächsten Jahr findet der Seni Cup am 27. und 28. Mai 2026 erneut in Halle statt – ein Termin, den man sich vormerken sollte. Weitere Informationen unter www.senicup.de. # # #

Über den Seni Cup

Im Jahr 2000 wurde das Fußballturnier für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung von SENI in Polen ins Leben gerufen und hat seither zunehmend an Bedeutung gewonnen. Was einst als ein nationaler Wettbewerb begann, hat sich heute zu einem internationalen Highlight im Behindertensport entwickelt.

Unter dem Motto „Fußball für mehr Selbstwertgefühl“ geht es beim Seni Cup vor allem darum, das Selbstvertrauen sowie das Selbstwertgefühl der Teilnehmer zu stärken. Alle Teilnehmer können ihr spielerisches Können unter Beweis stellen, dennoch steht beim Turnier nicht das Gewinnen, sondern der Spaß, das Miteinander und Fairplay im Vordergrund. Die Mannschaften, die sowohl mit weiblichen als auch männlichen Spielern besetzt sein dürfen, werden nach spielerischem Können in verschiedene Mannschaften eingeteilt, um so die sportliche Fairness zu gewährleisten. Durch die Internationalität des Turniers und den Verzicht auf Geschlechtertrennung oder Altersbeschränkung können verschiedene Barrieren des Alltags gebrochen werden.

Der Seni Cup ist weit über die deutsche Landesgrenze hinaus bekannt. Einige Nationen treffen beim großen Finale im polnischen Torun aufeinander, um den internationalen Sieger zu ermitteln. Über TZMO

Die TZMO Deutschland GmbH mit Sitz in Biesenthal bei Berlin wurde im Jahr 1999 gegründet und ist eine Tochtergesellschaft der TZMO SA. Sie zählt zu den weltweit insgesamt 56 Vertriebs-, Dienst- leistungs- und Produktionsgesellschaften der TZMO Gruppe und stellt die Versorgung der hiesigen Kunden sicher. Heute beschäftigt TZMO in Deutschland über 250 Mitarbeiter im Innen- und Außendienst. Das Unternehmen gehört mit seiner Marke SENI zu den größten deutschen Lieferanten von Inkontinenz-Hilfsmitteln. Andere Produkte kommen in Krankenhäusern, OP-Sälen, Praxen und Rettungswagen zum Einsatz.

Die Kapitalgruppe TZMO SA (Toruner Betriebe für Verbandstoffe) wurde 1951 in Polen gegründet und beschäftigt heute über 8.500 Mitarbeiter in 18 Ländern. Mit seinen 15 Marken erreicht TZMO 80 Märkte auf der ganzen Welt und zählt zu den weltweit wichtigsten Herstellern für Medizin-, Pflege- und Hygieneprodukten. Über SENI

SENI ist eine der weltweit führenden Marken für Inkontinenz- und Körperpflegeprodukte. Mit einem intelligenten Produktportfolio bietet SENI jedem Anwender das ideale Produkt für seine jeweilige Lebenssituation. Weiterhin ist SENI Partner der Pflegekräfte und des Fachhandels und unterstützt diese mit einem 360?-Rundumservice, der sowohl Schulungsprogramme als auch die Controlling Software SENIOMAT und die Beratungssoftware OPTIMAT beinhaltet. # # # Für weitere Informationen und Bildmaterial wenden Sie sich bitte an:

