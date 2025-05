Startseite KLIMAZERTIFIKAT FÜR DRUTEX: 106 TONNEN CO? EINGESPART DURCH PVC-RECYCLING Pressetext verfasst von ITMS22 am Mi, 2025-05-28 13:54. Bytow/Polen, 28. Mai 2025 - DRUTEX, einer der führenden Hersteller von Fenstern, Türen und Rollläden in Europa, hat seine CO?-Emissionen im vergangenen Jahr deutlich reduziert und ist dafür mit dem Klima-Zertifikat eines PVC-Recyclinganbieters ausgezeichnet worden. Durch die Spende von 53 Tonnen PVC-Abfall hat DRUTEX dazu beigetragen, die CO?-Emissionen um bis zu 106 Tonnen zu verringern. Eine Tonne recyceltes PVC ersetzt bis zu zwei Tonnen CO? – ein bedeutender Beitrag zur Reduktion des ökologischen Fußabdrucks. Der recycelte Kunststoff wird zur Herstellung von PVC-Regranulat genutzt, das unter anderem für den sicheren Transport und die Montage von Fenstern und Türen verwendet wird. Jedes Jahr werden auf diese Weise über 30.000 Tonnen PVC-Produktionsabfälle recycelt. Insgesamt entstehen daraus jährlich rund acht Millionen Meter neuer PVC-Profile. „Das Zertifikat unterstreicht unser Engagement für Klimaschutz und Umwelt“, sagt Pawe? Jereczek, stellvertretender Handelsdirektor von DRUTEX. Trotz der anhaltenden Flaute im Bausektor investiert DRUTEX weiterhin in die Modernisierung und Erweiterung seiner Produktionskapazitäten. Im nächsten Jahr plant das Unternehmen, rund 48 Millionen Euro zu investieren. DRUTEX produziert täglich bis zu 7.000 Fenster und Türen und liefert in über 40 Länder. Deutschland bleibt der wichtigste Exportmarkt, aber die Präsenz wird auch in anderen europäischen Ländern, den USA und im Nahen Osten ausgebaut. „Vor dem Hintergrund unserer internationalen Expansion hat unser Einsatz für Umwelt und Klima eine besonders große Bedeutung“, erklärt Jereczek. # # #

Dazugehöriges Bildmaterial finden Sie nachfolgend zum Download. Bildquelle: DRUTEX S.A.

Bild 1 Bildunterschrift: DRUTEX hat für die deutliche Einsparung von CO2-Emissionen ein Klima-Zertifikat erhalten. Bitte verwenden Sie im Rahmen Ihrer Berichterstattung bei Website-Verweisen www.drutex.de.

# # #

MEDIENINFORMATIONEN

DRUTEX, ein Unternehmen mit fast 40-jähriger Geschichte und 4.000 Mitarbeitern, ist ein führender Hersteller von Fenstern, Türen und Rollläden in Europa. Das Unternehmen ist nicht nur in Europa präsent, sondern expandiert auch dynamisch in den USA und Australien. Derzeit arbeitet es mit über 4.000 Handelspartnern weltweit zusammen und bietet seine Produkte unter eigener Marke an. Das Unternehmen realisiert zahlreiche große Projekte, zum Beispiel die Ausstattung amerikanischer Hotels wie Marriott, Hyatt, Sheraton oder Holiday Inn mit Fenstern oder die Lieferung von Fenstern für Fabriken von BMW und Lego in Mexiko. Seit Jahren zeichnet sich DRUTEX durch Produktionsunabhängigkeit aus. Das Unternehmen bietet alles rund um Fenster – von der Produktion eigener PVC-Profile und Isoliergläser bis hin zu eigenen Lackierereien für Aluminiumkonstruktionen, Laminierungsanlagen und einem Fuhrpark, der fast 700 Fahrzeuge umfasst. # # #

