Startseite Internationaler Input für den Masterstudiengang Implantologie und Parodontologie Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-05-23 15:50. Die Academy of Osseointegration feiert 40. Jubiläum - Wissenstransfer in die Lehre an der Steinbeis-Hochschule Stuttgart, 23. Mai 2025 - Die 40. Jubiläumstagung der renommierten "Academy of Osseointegration" (AO) in Seattle vom 27. bis 29. März 2025 hat wichtige Impulse für die Weiterentwicklung der Parodontologie und Implantologie gesetzt. Im Mittelpunkt der internationalen Veranstaltung standen aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse, neue technologische Entwicklungen und der interdisziplinäre Austausch. Die Ergebnisse der Tagung werden nun direkt in den Parodontologie Masterstudiengang der Steinbeis-Hochschule integriert und kommen den Studierenden zugute. Fokus auf aktuelle Herausforderungen und innovative Ansätze Unter dem Leitthema "Controversies in Implant Dentistry: How to Make It Easy" widmete sich die AO-Tagung den zentralen Herausforderungen der Implantologie. Wissenschaftliche Vorträge, praxisorientierte Workshops und Podiumsdiskussionen thematisierten unter anderem die parodontale und periimplantäre Geweberegeneration, digitale Planungsmethoden, prothetische Innovationen sowie die Materialforschung. Der praxisnahe Austausch bot Fachleuten aus aller Welt die Gelegenheit, neueste Forschungsergebnisse zu diskutieren und gemeinsam Lösungsansätze zu entwickeln. Die neuen Erkenntnisse der Tagung werden von Dozentinnen und Dozenten des Masterstudiengangs Implantologie und Parodontologie aufgegriffen und fließen in den Unterricht ein. So werden die neuesten Entwicklungen in der Implantologie in die praxisnahen Module, Fallseminare und Forschungsprojekte integriert, um Studierenden eine Ausbildung auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft zu ermöglichen. Wissenschaftlicher Fortschritt als Motor der Lehre Diese Integration aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse in den Masterstudiengang erfolgt kontinuierlich. Durch die enge Verbindung der Dozentinnen und Dozenten mit internationalen Fachgesellschaften wie die Academy of Osseointegration wird sichergestellt, dass relevante Forschungsergebnisse unmittelbar in die Ausbildung einfließen können. Themen wie digitale Implantatplanung, der Einsatz künstlicher Intelligenz in der Implantologie und innovative Materialien werden praxisorientiert vermittelt und durch modernste Lehrmethoden ergänzt.

Der Studiengang setzt auf eine Kombination aus Blended Learning, Simulationstechnologien und interaktiven Fallbesprechungen. Darüber hinaus besteht für die Studierenden die Möglichkeit, ihr berufliches Netzwerk zu erweitern und aktuelle Entwicklungen direkt vor Ort zu erleben. Internationale Kooperationen stärken die Ausbildung Zahlreiche Dozentinnen und Dozenten im Studiengang kommen aus anderen europäischen Ländern und sind international vernetzt. Diese Vernetzung ist ein zentraler Bestandteil des Masterstudiengangs. Der Austausch mit Expertinnen und Experten sowie wissenschaftlichen Einrichtungen aus vielen Ländern trägt dazu bei, die Studieninhalte kontinuierlich an neue wissenschaftliche Erkenntnisse anzupassen. Herausforderungen wie demografische Wandel, neue Materialien oder digitale Innovationen in der Zahnmedizin erfordern eine interdisziplinäre Herangehensweise - eine Philosophie, die im Studiengang aktiv gelebt wird. Neben der fachlichen Weiterbildung profitieren die Studierenden auch von der Möglichkeit, an internationalen Forschungsprojekten mitzuwirken und eigene wissenschaftliche Arbeiten zu veröffentlichen. Dadurch werden sie nicht nur optimal auf die klinische Praxis vorbereitet, sondern auch auf akademische und wissenschaftliche Tätigkeiten. Über den Parodontologie Masterstudiengang Der Masterstudiengang Implantologie und Parodontologie an der Steinbeis-Hochschule, entwickelt in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Implantologie (DGI), richtet sich an approbierte Zahnärztinnen und Zahnärzte mit mindestens zweijähriger Berufserfahrung. Das berufsbegleitende Studium erstreckt sich über 24 Monate und umfasst 24 kompakte Seminarmodule, Hospitationen, Supervisionen und Fallpräsentationen. Die enge Verknüpfung von wissenschaftlicher Theorie und praktischer Anwendung bereitet die Studierenden gezielt auf die Herausforderungen der modernen Parodontologie und Implantologie vor. Neben dem erforderlichen zahnmedizinischen Knowhow werden auch ethische Fragestellungen, Qualitätsmanagement und rechtliche Rahmenbedingungen im Studiengang thematisiert. Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs verfügen über fundiertes wissenschaftliches Wissen, hervorragende praktische Kompetenzen und ein starkes berufliches Netzwerk. Viele nutzen den Abschluss, um ihre Praxis zu spezialisieren, Führungspositionen zu übernehmen oder akademische Karrierewege zu verfolgen. Kontakt und weitere Informationen Interessierte Zahnärztinnen und Zahnärzte können sich über den Masterstudiengang und die aktuellen Entwicklungen auf der offiziellen Webseite informieren: https://implantologie-parodontologie-master.de/studiengang-implantologie... Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Steinbeis-Hochschule GmbH

email : info@dgi-master.de Master of Science in Oraler Implantologie und Parodontologie Den postgradualen und staatlich anerkannten Studiengang Master of Science in Oraler Implantologie und Parodontologie haben die Deutsche Gesellschaft für Implantologie und die Steinbeis-Hochschule gemeinsam entwickelt. Studienabschluss ist der internationale akademische Grad "Master of Science". Pressekontakt: Steinbeis-Hochschule GmbH

