Ravical sichert sich 7,3 Millionen Euro, um die Kundenbetreuung von Expertenkanzleien durch KI zu verbessern

Ravical hat sich eine Frühphasenfinanzierung in Höhe von 7,3 Millionen Euro gesichert, um fachlich geschulte KI-Agenten für professionelle Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Steuern, Recht, Buchhaltung und Versicherungen anzubieten. Das europäische Risikokapitalunternehmen Lakestar leitete die Finanzierungsrunde für das in Gent ansässige Start-up, das von dem Serienunternehmer Joris Van Der Gucht mitbegründet wurde. Er baute Silverfin auf, den Pionier der Buchhaltungsautomatisierung, und verkaufte das Unternehmen im Jahr 2023 für 320 Millionen Euro. Ravical liefert KI-Agenten – „virtuelle Mitarbeiter", die branchenspezifische Fachkenntnisse, Firmen-Know-how und den Kundenkontext kombinieren – um bis zu 80 Prozent der professionellen Dienstleistungsarbeit zu automatisieren und zu skalieren. So können sich die Mitarbeiter auf die strategischen 20 Prozent konzentrieren, die den Gewinn steigern und die Kundenbeziehungen vertiefen. Joris Van Der Gucht, CEO von Ravical: "Wir glauben nicht, dass KI die Expertenkanzleien ersetzen wird – aber wir sind der Meinung, dass sich 80 Prozent der Arbeit in diesen Kanzleien für eine KI-Automatisierung eignen. Wir bieten diesen Firmen Agenten an, die hochwertige digitale Dienstleistungen liefern und dabei ihr spezifisches Wissen und ihre Unternehmenskultur berücksichtigen." Eine Lösung für zwei große Herausforderungen: Fachkräftemangel und Produktisierung

Ravical ist die Antwort auf eine Reihe strategischer Herausforderungen, mit denen sich professionelle Dienstleister heute konfrontiert sehen. Dazu gehört nicht zuletzt der Kampf um Talente. Für Beratungsunternehmen wird es immer schwieriger, Top-Talente zu finden und zu halten, was zu Personalengpässen, belasteten Kundenbeziehungen und einer Erosion des Wissens aufgrund immer intelligenterer KI-Modelle führt. Gleichzeitig ermöglicht Ravical die „Produktisierung“, die viele Dienstleistungsunternehmen seit einem Jahrzehnt anstreben – die Umwandlung ihres wiederholbaren Fachwissens in skalierbare, gebündelte Dienstleistungen. Joris Van Der Gucht: "Die Produktisierung hat sich für viele Beratungsunternehmen als eine harte Nuss erwiesen. Unsere Lösung macht dies durch die Automatisierung professioneller Dienstleistungen fast über Nacht möglich. Sie ermöglicht es den Mitarbeitern des Unternehmens, sich auf strategisch wichtigere Aufgaben zu konzentrieren, und bietet gleichzeitig neue Möglichkeiten zur Umsatzsteigerung." Nachgewiesener Erfolg bei professionellen Dienstleistungen

Das Gründerteam von Ravical vereint nachweisliche Erfolge in der Automatisierung professioneller Dienstleistungen mit tiefgreifender KI-Expertise. Der Mitbegründer und CEO des Unternehmens, Joris Van Der Gucht, war zuvor Mitbegründer des führenden Cloud-basierten Unternehmens für Buchhaltungsautomatisierung Silverfin, das 2023 für 320 Millionen Euro verkauft wurde. Zu den Mitbegründern von Ravical gehören neben Van Der Gucht auch der erfahrene KI-Entwickler und Gründer Ken Bastiaensen sowie Benjamin Vandermarliere, ein KI Product Leader mit einem Doktortitel in Physik und KI-Forschung. „Agenten-KI entwickelt sich von einem Modewort zu einer Priorität auf Vorstandsebene“, sagt Enrico Mellis, Partner bei Lakestar. „Das Team von Ravical hat bereits bewiesen, dass es professionelle Arbeitsabläufe in großem Umfang automatisieren kann. Wir freuen uns, das Unternehmen dabei zu unterstützen, dieses Konzept auf einen viel breiteren Dienstleistungsmarkt zu übertragen.“ Ravical hat bereits 10 Pilotprojekte mit Beratungshäusern unterschiedlicher Größe und aus verschiedenen Branchen durchgeführt. Die Finanzierungsrunde wird es dem Unternehmen ermöglichen, seine Lösung weiterzuentwickeln, sein Team zu vergrößern und die internationale Expansion voranzutreiben. Über Ravical

Ravical ist ein KI-Agentensoftware-Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Kundenerfahrung für Wirtschaftsprüfungs-, Steuer-, Versicherungs-, Personal- und Rechtsberatungsunternehmen neu zu definieren, indem es qualitativ hochwertige, zeitnahe Kommunikation in großem Umfang bereitstellt. Mit Unterstützung des führenden europäischen VC-Unternehmens Lakestar hat Ravical eine Pre-Seed-Runde in Höhe von 7,3 Millionen Euro erhalten, um KI-Agenten zu entwickeln, die Kundengespräche in verwertbare Erkenntnisse, produktbezogene Möglichkeiten und profitablere Dienstleistungen umwandeln. Der Hauptsitz befindet sich in Gent, Belgien - mehr Informationen unter ravical.com. Über Lakestar

Lakestar ist eine der führenden pan-europäischen Risikokapitalgesellschaften. Lakestar hat es sich zur Aufgabe gemacht, bahnbrechende Unternehmen zu finden, zu finanzieren und wachsen zu lassen, die von außergewöhnlichen Unternehmern in Europa und darüber hinaus gegründet werden und auf Technologie basieren. Lakestar wurde 2012 von Klaus Hommels gegründet und verwaltet ein Gesamtvolumen von über 2 Mrd. Euro in vier Frühphasenfonds und zwei Wachstumsfonds. Das Team berät und unterstützt die Portfoliounternehmen aktiv in den Bereichen Marketing, Rekrutierung, Technologie, Produktentwicklung und Regulierung und begleitet die Gründer von der Seed- über die Früh- und Wachstumsphase bis zum Exit. Lakestar hat derzeit das Privileg, Investitionen in Aleph Alpha, Auterion, Blockchain, Builder.ai, Colossyan, GetYourGuide, HomeToGo, IsarAerospace, Neko Health, Revolut, sennder und Terra Quantum zu halten, um nur einige zu nennen. Als langjähriger Verfechter der digitalen Souveränität Europas ist Lakestar mit einem Team von 40 talentierten Mitarbeitern aus 18 Ländern in London, Berlin und Zürich vertreten. Mehr Informationen auf LinkedIn und unter www.lakestar.com