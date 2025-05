Startseite Doppel-Event in München: Richard Scott live + 3 Jahre Galerie SOUL OF AFRIKA Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-05-20 11:29. Vernissage mit Pop-Art-Star Richard Scott und 3 Jahre SOUL OF AFRIKA. Doppel-Event in München am 23. & 24. Mai mit Kunst, Beats, Drinks und Jubiläumsfeier in der Galerie. Zwei Tage Kunst, Kultur und Begegnung - am 23. & 24. Mai 2025 Die Galerie SOUL OF AFRIKA in München lädt zu einem besonderen Kulturwochenende ein: Am 23. und 24. Mai 2025 feiert sie ihr dreijähriges Bestehen - begleitet von einer exklusiven Vernissage mit dem südafrikanischen Pop-Art-Star Richard Scott, der erstmals persönlich in München zu Gast ist. Vernissage mit Richard Scott Richard Scott zählt zu den bekanntesten Vertretern der südafrikanischen Pop-Art. Seine Werke sind international gefragt - farbenfroh, ikonisch und unverwechselbar. Scott ist bereits seit Langem Teil des Galerieprogramms, nun kommt er persönlich nach München und präsentiert neue Arbeiten. Vernissage-Termine Münchener Galerie:

- Freitag, 23. Mai ab 18:00 Uhr

- Samstag, 24. Mai ab 14:00 Uhr

Ort: Galerie SOUL OF AFRIKA, Lindwurmstraße 157, München 3 Jahre Galerie SOUL OF AFRIKA - die Jubiläumsparty Am Samstagabend, 24. Mai, steigt die große Jubiläumsfeier - ein Abend für Kunstliebhaber:innen, Sammler:innen, Kreative und Freunde der Galerie. Ab 17:00 Uhr erwartet die Gäste: * Live-DJs ARI & Mueezy mit Afro-Beats & Global Sounds

* Südafrikanischer Welcome-Drink "Springbok" - aufs Haus

* Hochkarätige zeitgenössische afrikanische Kunst

* Inspirierende Gespräche und internationale Gäste

