Startseite Nie zu spät für einen Neustart: Isabelle Maris’ „Tapas mit Herzflattern“ führt die Leser nach Fuerteventura Pressetext verfasst von EyeDoo Publishing am Mo, 2025-05-19 11:10. Das Motto gilt für Autorin Monika Nebl, die durch ihre Regionalkrimi-Reihe (Wasserburg/Chiemgau) um die empathische Krimi-Minnie bekannt ist und sicher auch für manche Leserinnen der Geschichte „Tapas mit Herzflattern“. Mit dieser startet die Autorin, die auch durch ihre Romantikthriller (Katie S. Farrell) und Romantasy (Ainoah Jace) bekannt ist, ihre neue Travel-Romance-Reihe “GlücksMomenteBrise” unter dem Pseudonym Isabelle Maris.

Nicht wenige stehen nach einer vielleicht langjährigen Beziehung vor den Scherben ihres vermeintlich sicheren, guten Lebens. Der Partner hat sich umentschieden, wie soll man oder frau weitermachen? Umzug, Neuorientierung im Beruf, das plötzliche Alleinsein fordert. Die Seele ist verletzt, das Selbstbewusstsein am Boden.

Sabrina, Isabelle Maris’ Protagonistin, macht eben genau das durch. Mit ihrer Freundin hat sie eine Bucket List entworfen, die sie im Urlaub, der Abstand bringen soll, umsetzen will. Ganz oben steht: „Sabrina first“. Punkt 2, „Einen fremden Mann im Regen küssen“, kann sie sich nicht vorstellen. Es gibt so viele jüngere Frauen, die im Bikini eine bessere Figur machen. Doch Sabrina stellt fest, dass Ausstrahlung und Empathie mindestens genauso gut bei den Männern ankommt. Eigentlich wollte sie für sich sein, doch der starke Wind bläst ihre Selbstzweifel weg, eröffnet ungeahnte Möglichkeiten und einen Blick auf – ja, was ist das? – einen heißen Flirt, Freundschaft oder doch die wahre Liebe?

Mehr zu den Recherchen auf der „Insel des starken Windes" auf www.isabellemaris.de. »Tapas mit Herzflattern« ist als E-Book (Asin B0DY4C696F, 2,99 € und Kindle Unlimited) und Taschenbuch (11,90 €) bei Amazon

