Startseite Reisevorbereitung per Klick: Neue digitale Unterstützung für DomRep-Urlauber Pressetext verfasst von AndreasBroszio am So, 2025-05-18 11:49. Punta Cana/Weil der Stadt, 18. Mai 2025 Mit dem fortlaufenden Digitalisierungstrend im internationalen Reiseverkehr steigt auch der Bedarf an strukturierten und sprachlich zugänglichen Informationsangeboten. Das deutschsprachige Onlineportal eticketdominikanischerepublik.com reagiert auf diese Entwicklung mit einem umfassenden digitalen Servicekonzept. Neben einer benutzerfreundlichen Unterstützung bei der Beantragung des offiziellen E-Tickets für die Ein- und Ausreise in die Dominikanische Republik, stellt die Plattform nun auch eine begleitende Reise-App mit Zusatzfunktionen bereit. E-Ticket-Service: Unterstützung bei der digitalen Einreiseformalität

Seit der Einführung des verpflichtenden elektronischen Einreiseformulars der dominikanischen Behörden stellt die korrekte und fristgerechte Abwicklung dieser Formalität für viele Reisende eine Herausforderung dar – insbesondere durch Sprachbarrieren und unklare Formulierungen im Antragsprozess. Das Angebot von eticketdominikanischerepublik.com zielt darauf ab, diese Hürde durch ein strukturiertes, deutschsprachiges Onlineformular zu reduzieren. Gegen eine moderate Servicepauschale (14,95 € für bis zu zwei Personen) übernimmt das Team die formgerechte Erstellung und Übermittlung des E-Tickets auf Basis der bereitgestellten Reisedaten und Dokumente. Die Bearbeitung erfolgt in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Ein transparenter Hinweis auf der Website macht deutlich: Das offizielle E-Ticket ist kostenlos erhältlich. Der angebotene Service versteht sich als optionale Hilfestellung für Personen, die eine fehlerfreie und sprachlich betreute Antragstellung bevorzugen. Reise-App „Hola Caribe“: Offlineunterstützung für typische Reisesituationen

Ergänzend zum E-Ticket-Service wurde die mobile Applikation Hola Caribe entwickelt. Sie richtet sich an Reisende, die während ihres Aufenthalts in der Dominikanischen Republik grundlegende Unterstützung bei Organisation und Kommunikation wünschen – insbesondere an Orten mit eingeschränkter Internetverbindung oder in Situationen, in denen Sprachkenntnisse fehlen. Die App beinhaltet unter anderem: Offline-Zugriff auf Reisedokumente (z.B. QR-Codes) Einen integrierten, thematisch sortierten Sprachführer (Spanisch mit Audiounterstützung) Digitale Pack- und Checklisten Kalenderbasierte Erinnerungsfunktionen Die App ist für eine einmalige Gebühr von 19,95 € erhältlich und beinhaltet eine 7-tägige Rückgabemöglichkeit. Sie funktioniert ohne Internetverbindung und ist auf allen gängigen mobilen Endgeräten einsetzbar. Zielgruppe und Hintergrund

Das Angebot richtet sich vorwiegend an deutschsprachige Individualreisende, Paare und Familien, die Wert auf eine zuverlässige und verständliche Reisevorbereitung für die Dominikanische Republik legen. Insbesondere weniger technikaffine Nutzer sowie Reisende ohne Spanischkenntnisse profitieren von der sprachlichen Aufbereitung und der strukturierten Darstellung der Antragsprozesse. Die Plattform wurde von zwei in der Region ansässigen Reiseautoren, Santa Araujo Reyes und Andreas Broszio, mit dem Ziel ins Leben gerufen, praxisnahe Hilfestellungen und digitale Orientierung speziell für deutschsprachige Urlauber anzubieten. Das Projekt verfolgt einen nicht-staatlichen, kommerziellen Ansatz, ist jedoch unabhängig aufgebaut. Datenschutz und technische Umsetzung

Alle Datenübermittlungen erfolgen verschlüsselt (SSL), die Speicherung erfolgt über ein DSGVO-konformes System mit Serverstandorten in Europa. Die Betreiber betonen, dass keine Weitergabe oder kommerzielle Verwertung personenbezogener Daten erfolgt. Der gesamte Serviceprozess – von der Formularerfassung bis zur E-Ticket-Übermittlung – ist transparent dokumentiert.