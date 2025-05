Startseite SYSTEMLED EVO: Optimiertes Licht für Montage- und Systemarbeitsplätze Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-05-14 09:35. Mit der SYSTEMLED EVO bietet LED2WORK eine Weiterentwicklung der bewährten LED-Systemleuchte SYSTEMLED, die speziell auf die Anforderungen von Montage- und Systemarbeitsplätzen zugeschnitten ist. Die SYSTEMLED EVO liefert das, worauf es am Arbeitsplatz ankommt: zuverlässiges und gleichmäßiges Licht. Entwickelt für Bereiche, in denen montiert, sortiert oder handwerklich gearbeitet wird, sorgt die LED-Leuchte für eine flimmerfreie, blendfreie und homogene Ausleuchtung. Der 1:1-Austausch mit bestehenden Systemleuchten - insbesondere mit mittlerweile verbotener Leuchtstofftechnik - ist einfach und schnell realisierbar. Darüber hinaus können mehrere Leuchten zu großen, effizienten Lichtflächen verbunden werden. Um die Leuchte an individuelle Anforderungen anzupassen, kann die Helligkeit über externes Zubehör gedimmt werden. Ebenso neu bei der SYSTEMLED EVO ist die Softstartfunktion zum schonenden Einschalten der Leuchte. Ein Diffusor zwischen den LED-Chips und der mikroprismatischen Abdeckung sorgt für ein Lichtbild ohne Schattenfugen oder dunkle Stellen. Das Aluminiumgehäuse mit abgerundeten Endkappen verfügt über eine mittige T-Nut zur einfachen Montage an Systemträgern.

Die Leuchten-Serie umfasst fünf verschiedene Längen und ist als Power-Variante mit tageslichtweißem Licht sowie als ECO-Variante mit tageslichtweißem oder neutralweißem Licht erhältlich. Ein WideRange-Spannungsanschluss ermöglicht es, die Leuchte in Netzen von 120 V bis 277 V AC zu betreiben und somit unabhängig von internationalen Spannungsvorgaben einsetzen zu können. Optional bietet ein integrierter Passiv-Infrarot-Sensor (PIR) die Möglichkeit Energie zu sparen.

Auch in Sachen Effizienz und Lebensdauer setzt die SYSTEMLED EVO Maßstäbe. Mit einer Lichtausbeute von bis zu 184 lm/W und einer Lebensdauer von 100.000 Betriebsstunden (L80/B10) ist sie eine äußerst wirtschaftliche und nachhaltige Lichtlösung. Die dicht gepackten LED-Chips im 3-stufigen MacAdam-Prozess sorgen für eine homogene Lichtfarbe. Ein hoher Farbwiedergabeindex von CRI > 90 (R9 =90) garantiert eine natürliche und detailgetreue Farbwiedergabe. Mit einem UGR-Wert von ?22 erfüllt die SYSTEMLED EVO zudem die Anforderungen an blendfreie Arbeitsplätze in Industrie und Handwerk. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: LED2WORK GmbH

Herr Jan Schiga

Stuttgarter Straße 13A

75179 Pforzheim

Deutschland fon ..: 49 7231 449 20-00

web ..: https://www.led2work.com/de/

email : info@led2work.com Die LED2WORK GmbH mit Sitz in Pforzheim entwickelt und fertigt LED-Leuchten für Arbeitsplätze, Maschinen und Industrie. Die LED-Leuchten sind so gestaltet, dass sie an Arbeitsplätzen in Entwicklung, Fertigung oder Qualitätssicherung für beste Ausleuchtung zu sorgen. Alle LED-Leuchten des Unternehmens sind energieeffizient und wartungsfrei. Pressekontakt: KOKON - Marketing

Frau Marion Gräber

Lindenstraße 6

72666 Neckartailfingen fon ..: 071152855500

web ..: http://www.kokon-marketing.de

email : info@kokon-marketing.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten