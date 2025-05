Startseite Alexandra Kordas bei "Disruptive Harmony" Ausstellung in Madrid 9. Mai - 4. Juni 2025 Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-05-09 08:59. Erleben Sie die künstlerische Spannung in Disruptive Harmony! Vom 9. Mai bis 4. Juni 2025 zeigt die BAAL-Gallery in Buenos Aires neue Werke von Alexandra Kordas - intensiv, expressiv und voller Dynami In der Gruppenausstellung Disruptive Harmony, die vom 9. Mai bis 4. Juni 2025 in der BAAL-Gallery in Buenos Aires gezeigt wird, präsentiert die Münchner Künstlerin Alexandra Kordas drei neue Arbeiten unter dem Titel Oktoberfest Edition. Gemeinsam mit vier weiteren Künstlern*innen - Sudiczki, Qwrkhouse.design, Raffaella und Almu Jiménez - entsteht ein Raum voller Spannungen, Brüche und unerwarteter Begegnungen. Disruptive Harmony ist eine Feier künstlerischer Vielfalt. Mal sanft, mal konfrontativ treffen hier unterschiedliche Ausdrucksformen aufeinander. Malerei, Keramik, Raumgestaltung und Mixed-Media überschreiten gewohnte Grenzen und eröffnen neue Perspektiven. Die Ausstellung lädt dazu ein, genau hinzusehen und anders zu fühlen. Mit der Oktoberfest Edition zeigt Kordas eine ungewohnt expressive Seite ihres Schaffens. Die drei Werke in kräftigen Rot-, Gelb- und Schwarztönen fangen die Energie des Münchner Volksfests ein - das Rauschhafte, das Bunte, das Überbordende. Formen wirbeln wie Konfetti durch den Bildraum, changierend zwischen Struktur und Auflösung, Euphorie und Kontrollverlust. Es gelingt ihr, das Flüchtige des Moments in eine bleibende visuelle Erfahrung zu übersetzen - roh, offen und zugleich durchdacht. Kordas' Gesamtwerk kreist um die Themen Rausch, Transformation und die Fragilität des Menschseins. Ihre Bildsprache ist expressiv, emotional aufgeladen und formal präzise. Zwischen persönlicher Erfahrung und kollektiver Erinnerung, zwischen gesellschaftlicher Reflexion und poetischer Abstraktion entstehen vielschichtige Kompositionen, die berühren und herausfordern. Ihr Anliegen bleibt dabei stets klar: innere Zustände sichtbar zu machen und seelische Übergänge erfahrbar werden zu lassen. Die Ausstellung findet in der BAAL-Gallery statt - einem Ort, der sich als Brücke zwischen Ost und West versteht und dem interkulturellen Dialog verpflichtet ist. Mit einem existenziellen und integralen Kunstverständnis schafft die Galerie Raum für Begegnung, Tiefe und Wandel - jenseits von Konventionen und Grenzen. Disruptive Harmony fügt sich ideal in dieses Konzept ein: als Impulsgeberin, als Gesprächsangebot, als künstlerische Grenzverschiebung. Ausstellung Disruptive Harmony

9. Mai - 4. Juni 2025

BAAL GALLERY

Valgame Dios Street No6, 28004 Madrid

www.baalgallery.com Zu Alexandra Kordas: Ihr erstes Werk schuf die Münchnerin Autodidaktin 2018. Seitdem hat sie ihren Pinsel nicht mehr abgelegt, denn das künstlerische Schaffen entfaltete in ihr wieder die einstige unbändige Kreativität, die für sie als Waldorfschülerin unabdingbar war.

