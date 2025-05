Smart und integriert: FENECON für intelligentes Energiemanagementsystem mit The smarter E Award ausgezeichnet

-- FEMS punktet in der Kategorie "Smart Integrated Energy"

-- Open-Source-basiertes Energiemanagementsystem kommt in sämtlichen hauseigenen Stromspeichern zum Einsatz und ist durch Apps individuell erweiterbar

-- FENECON vom 7. bis 9. Mai 2025 auf The smarter E Europe in München

Iggensbach, 7. Mai 2025 ---- Das intelligente Energiemanagementsystem FEMS von FENECON, einem führenden Anbieter von Stromspeicher- und Energiemanagementsystemen, hat den The smarter E Award 2025 in der Kategorie "Smart Integrated Energy" gewonnen. Diese Auszeichnung geht an technologische Innovationen und bahnbrechende Lösungen, die zu einer stabilen, erneuerbaren Energieversorgung beitragen.

FENECON wurde bereits zum fünften Mal mit einem The smarter E Award prämiert. Die Preisverleihung fand am 6. Mai in München statt, am Vorabend von Europas größter Messeallianz für die Energiewirtschaft, The smarter E Europe. "Wir freuen uns sehr über diese renommierte Auszeichnung, die FENECON als einen führenden Anbieter im Bereich Energiemanagement bestätigt. Und es ehrt uns umso mehr, dass wir Preisträger in der Kategorie für integrierte, smarte Lösungen sind. Der Award unterstreicht, dass FENECON hoch innovative, zuverlässige und branchenführende Lösungen anbietet", hebt der stellvertretende Geschäftsführer Stefan Feilmeier hervor.

FEMS: Innovatives System für ganzheitliche Optimierung

FEMS funktioniert als "Gehirn" sämtlicher FENECON Stromspeicher und ist durch eine Vielzahl zugehöriger Apps kontinuierlich erweiterbar. Das Energiemanagementsystem sorgt etwa für netzdienliche Beladung und einen prognosebasierten Energiefahrplan. Lange Jahre fungierten PV-Batterien im deutschen Markt hauptsächlich als einfache Eigenverbrauchsoptimierer, die lediglich den Messwert am Zähler in einen Regelwert für den Speicher umwandelten. Das ist jedoch spätestens seit dem Solarspitzengesetz praktisch nicht mehr zeitgemäß, da die Systeme sich im Sommer bei den Batteriebelade- und Netzeinspeise-Zeitpunkten immer genau falsch verhalten würden.

"Das innovative KI-basierte Fahrplanmanagement in unserem FEMS betrachtet das lokale Energiesystem ganzheitlich und optimiert nicht nur für den aktuellen Moment, sondern über einen Zeithorizont von bis zu 36 Stunden", erklärt Stefan Feilmeier. Es verarbeitet verschiedene Eingangsparameter sowie Nutzeranforderungen und erstellt systemindividuelle Prognosen für Verbrauch und Erzeugung. Zudem nutzt FEMS die KI-Optimierung in Verbindung mit digitalen Zwillingen der Anlagen, um einen optimalen Fahrplan zu berechnen. "Dieser wird lokal in Echtzeit angewendet. Er ist in der Lage, Anwendungsfälle wie Batterielade- und Entlademanagement (zum Beispiel Eigenverbrauchsoptimierung, Netzladung), PV-Überschuss oder Schnellladung von E-Fahrzeugen, Einspeisereduzierungen bei negativen Strompreisen und Blackout-Schutz abzudecken."

FENECON als fünffacher Preisträger

FENECON entwickelt seit über einem Jahrzehnt innovative Stromspeicher- und Energiemanagementlösungen für private, gewerbliche und industrielle Anwendungen. Das Unternehmen mit Sitz im bayerischen Iggensbach, Landkreis Deggendorf, ist in den vergangenen Jahren bereits mehrfach für seine Lösungen mit The smarter E Awards in unterschiedlichen Bereichen prämiert worden.

2020 wurde das containerbasierte Industrial M-Speichersystem mit dem ees Award ausgezeichnet, wobei die Jury insbesondere das gute Zusammenspiel mit FEMS positiv hervorhob. 2023 sicherte sich FENECON gleich zwei Auszeichnungen: einen EM-Power Award für das Mietspeicherkonzept von FERESTO (FENECON Rental Storage) und einen ees Award für den innovativen Industriespeicher FENECON Industrial L. Ein Jahr zuvor wurde das Unternehmen mit dem The smarter E Award in der Kategorie "Outstanding Projects prämiert, für den Industrial-Containerspeicher im Rahmen des Projekts "container-based battery spare part warehouse.

FENECON

Sina Sagstetter

Brunnwiesenstraße 4

94469 Deggendorf

Deutschland

E-Mail: presse@fenecon.de

Homepage: https://fenecon.de/

Telefon: 0049 9903 6280-492

Pressekontakt

Dr. Haffa & Partner GmbH

Anja Klauck

Karlstraße 42

80333 München

Deutschland

E-Mail: postbox@haffapartner.de

Homepage: http://www.haffapartner.de

Telefon: 089 993191-0