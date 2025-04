Startseite FENSTER UND ROLLLÄDEN VON DRUTEX LASSEN SICH JETZT PER APP INS SMART HOME INTEGRIEREN Pressetext verfasst von ITMS22 am Di, 2025-04-22 13:11. Bytow/Polen, 22. April 2025 - DRUTEX, einer der führenden Hersteller von Fenstern, Türen und Rollläden in Europa, bietet ab sofort Fenster- und Rollladenlösungen, die sich direkt mit einem Smart Home System verbinden lassen. Die intelligenten Kombinationen sorgen für mehr Energieeffizienz, Komfort und Sicherheit – steuerbar per App. Zu den technologisch fortschrittlichsten Fenstern im gesamten Sortiment zählt das IGLO EDGE-Fenster von DRUTEX. Es ist das Ergebnis jahrelanger Forschungs- und Entwicklungsarbeit in der eigenen Entwicklungsabteilung von DRUTEX und basiert auf neuester innovativer Technologie. IGLO EDGE-Fenster bieten mit einem Uw-Wert von 0,66 W/(m2K) eine hervorragende Wärmedämmung. „Mit IGLO EDGE bieten wir eine Fensterlösung, die hohen energetischen Anforderungen gerecht wird und sich gleichzeitig durch modernes Design und schnelle Verfügbarkeit auszeichnet“, erklärt Miros?aw Furtan, Produktionsleiter von DRUTEX. Die Wärmedämmung der Fenster wird durch passende Rollläden von DRUTEX weiter verstärkt und Lärm von außen wird wirksam abgedämpft. Außerdem sorgen die Rollläden für einen effektiven Sonnen- und Sichtschutz und erhöhen die Sicherheit des Gebäudes. So steigert die Kombination von aufeinander abgestimmten Fenstern und Rollläden den Schutz vor Einbruch sowie vor Witterungen wie Regen, Schnee, Hagel und starkem Wind. Zum Portfolio von DRUTEX gehören Aluminiumrollläden, PVC Aufsatzrollläden sowie Rollläden mit Styroporkasten. Für Räume mit großen Fensterflächen ermöglichen Raffstoren optimalen Sicht- und Sonnenschutz. Eine hervorstechende Eigenschaft der Raffstoren sind die bis zu 90 Grad drehbare Lamellen, die eine nuancierte Anpassung des Raumklimas erlauben. Die Rollläden von DRUTEX lassen sich in Verbindung mit Smart Home Systemen auch per Tablet und Smartphone sowie automatisch von einer Wetterstation steuern. Eine App erlaubt die Erstellung von Gruppen und Szenarien – so können mehrere Rollläden gleichzeitig zu bestimmten Uhrzeiten oder abhängig von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang gesteuert werden. Die Kompatibilität mit allen Produkten von DRUTEX ermöglicht die Steuerung von Innen- und Außenrollläden, Vorhängen, Gardinen, Markisen und der Beleuchtung. Die App ist in mehreren Sprachen verfügbar. Furtan rät generell, ein Kombinationsset von Fenstern und Rollläden des gleichen Herstellers zu kaufen. „So ist die technische Kompatibilität gewährleistet und, was für das harmonische Gesamtbild der Architektur sehr wichtig ist, die gleichen Farbtöne bei Fensterrahmen und Rollläden können genauestens aufgetragen werden.“ Insgesamt bieten konsistente Fenster- und Rollladen-Lösungen aus einer Hand somit viele Vorteile bei Wärmedämmung, Schallschutz, Sicherheit sowie Wohnkomfort und Ästhetik. # # #

Dazugehöriges Bildmaterial finden Sie nachfolgend zum Download. Bildquelle: DRUTEX S.A.

Bild 1 Bild 2 Bildunterschrift: DRUTEX Rollläden bieten kombiniert mit den passenden Fensterlösungen einen effektiven Sonnen- und Sichtschutz für ein schönes und sicheres Zuhause. Sie sind über eine Smart Home App steuerbar. Bitte verwenden Sie im Rahmen Ihrer Berichterstattung bei Website-Verweisen www.drutex.de.

# # #

MEDIENINFORMATIONEN

DRUTEX, ein Unternehmen mit fast 40-jähriger Geschichte und 4.000 Mitarbeitern, ist ein führender Hersteller von Fenstern, Türen und Rollläden in Europa. Das Unternehmen ist nicht nur in Europa präsent, sondern expandiert auch dynamisch in den USA und Australien. Derzeit arbeitet es mit über 4.000 Handelspartnern weltweit zusammen und bietet seine Produkte unter eigener Marke an. Das Unternehmen realisiert zahlreiche große Projekte, zum Beispiel die Ausstattung amerikanischer Hotels wie Marriott, Hyatt, Sheraton oder Holiday Inn mit Fenstern oder die Lieferung von Fenstern für Fabriken von BMW und Lego in Mexiko. Seit Jahren zeichnet sich DRUTEX durch Produktionsunabhängigkeit aus. Das Unternehmen bietet alles rund um Fenster – von der Produktion eigener PVC-Profile und Isoliergläser bis hin zu eigenen Lackierereien für Aluminiumkonstruktionen, Laminierungsanlagen und einem Fuhrpark, der fast 700 Fahrzeuge umfasst. # # #

Ansprechpartner

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: ITMS Marketing GmbH

Marc Otterpohl

Public Relations Manager

T: +49 (6032) 3459-20

marc.otterpohl@itms.com DRUTEX S.A.

Tomasz Szyma?ski

Marketing Director

marketing@DRUTEX.com.pl

www.facebook.com/DrutexDE Über ITMS22 Komplettes Benutzerprofil betrachten