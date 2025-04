Startseite Altona ernennt die DGWA zum europäischen Finanzmarkt & Investor Relations Berater Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-04-09 11:17. Altona (LSE: REE) (FWB: A8LA), ein Rohstoffexplorations- und -erschließungsunternehmen, das sich auf kritische Rohstoffe in Afrika fokussiert, freut sich bekannt zu geben, dass es die DGWA GmbH (DGWA) zu seinem europäischen Finanzmarkt- und Investor Relations-Berater ernannt hat. Diese Ernennung zielt darauf ab, den Wert der bereits bestehenden Doppelnotierung der Stammaktien des Unternehmens an den Börsen in Frankfurt und Stuttgart (WKN: A2N6NH) zu steigern. Der europäische Berater wird Altona dabei unterstützen, sein europäisches Profil für strategische Investoren und Industrieakteure zu erweitern und den Bekanntheitsgrad seines Seltene Erden- und Galliumprojekts sowie seines zeitnah realisierbaren, hochgradigen Flussspat-Abbaus in Mosambik und seines Kupferprojekts in Botswana zu erhöhen. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass Altona für Monte Muambe den Status eines strategischen Projekts nach dem EU-Gesetz zu kritischen Rohstoffen (Critical Raw Materials Act - CRMA) beantragt hat. Die EU hat vor kurzem eine Liste von 47 strategischen Projekten in den Mitgliedstaaten veröffentlicht, und die Ergebnisse der Anträge für Projekte in Nicht-Mitgliedstaaten werden in den kommenden Wochen erwartet. DGWA wird das Unternehmen auch dabei unterstützen, mit Privatanlegern, institutionellen Anlegern und großen Privatinvestoren in der deutschsprachigen DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) mit einer Bevölkerung von fast 100 Millionen Menschen sowie in anderen europäischen Ländern und im Vereinigten Königreich in Verbindung zu treten. Cedric Simonet, der CEO von Altona, kommentierte: Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der DGWA, um unsere Präsenz in der europäischen Investorengemeinschaft auszubauen. Angesichts des EU-Gesetzes zu kritischen Rohstoffen (CRMA), das den dringenden Bedarf an sicheren und diversifizierten Lieferketten hervorhebt, ist Altona gut positioniert, um zur Ressourcenunabhängigkeit Europas beizutragen und dabei zu helfen, kritische Materialien zu sichern, die für High-Tech-Anwendungen und die grüne Energiewende unerlässlich sind. Angesichts der großen Fortschritte bei unserer Vormachbarkeitsstudie und dem klaren Weg zur Erschließung freuen wir uns darauf, mit europäischen Investoren und OEMs zusammenzuarbeiten, die den langfristigen Wert nachhaltiger Rohstoffprojekte erkennen. Die Erfahrung der DGWA auf den europäischen Märkten wird von großer Bedeutung sein, wenn es darum geht, Altona mit strategischen Partnern und Investoren zusammenzubringen, die unsere Vision einer verantwortungsvollen und wirkungsvollen Entwicklung kritischer Rohstoffprojekte teilen. Stefan Müller, der CEO der DGWA, fügte hinzu: Wir freuen uns, Altona zu einem für die Versorgungssicherheit der EU kritischen Zeitpunkt europäischen Investoren vorzustellen. Altonas Monte Muambe Projekte für Seltene Erden, Gallium und Flussspat in Mosambik sowie sein Kupferprojekt in Botswana stehen in direktem Einklang mit den Zielen der EU, indem sie diversifizierte, sichere und nachhaltige Lieferketten entwickeln. Seltene Erden und Gallium sind für den grünen Wandel und für Hochtechnologieanwendungen unverzichtbar, und die Fortschritte von Altona - von einer definierten JORC-Ressource bis zum Stadium der Vormachbarkeitsstudie - zeigen sein Engagement für eine verantwortungsvolle Entwicklung. Da Europa bestrebt ist, die Abhängigkeit von Lieferketten aus einer Hand zu verringern, stellt Altona eine einzigartige Gelegenheit für Investoren dar, da Altona eine Vorreiterrolle bei der Sicherung wichtiger Materialien für die Zukunft einnimmt. Wir freuen uns darauf, das Wachstum von Altona zu unterstützen und es mit den europäischen Kapitalmärkten zu verbinden. Um sich für RNS-Mitteilungen zu registrieren, besuchen Sie bitte: investors.altonare.com/ -ENDE- Altona Rare Earths Plc

Christopher Raggett Über die DGWA GmbH Die DGWA, Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH, ist eine europäische Investment Banking- und Unternehmensberatungsfirma mit Sitz in Frankfurt, Deutschland. Das Managementteam kann in den Bereichen Handel, Investment und Analyse von KMUs weltweit eine 30-jährige Erfolgsbilanz vorweisen. Die DGWA war an über 250 Börsengängen, Finanzierungen, Anleiheemissionen, Dual-Listings und Corporate-Finance-Transaktionen sowie an entsprechenden Roadshows und Awareness-Kampagnen beteiligt. Über Altona Rare Earths Plc Altona ist ein Rohstoffexplorations- und -entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt auf kritischen Rohstoffen in Afrika. Das Unternehmen notiert am Hauptmarkt der Londoner Börse unter dem Kürzel REE. Das Unternehmen besitzt derzeit Kupfer-, Flussspat- und Seltene Erden-Projekte. Das Monte Muambe Seltene Erden- und Flussspatprojekt befindet sich im Nordwesten Mosambiks. Das Projekt wurde im Juni 2021 erworben, und das Unternehmen hat bisher über 7.800 m gebohrt und eine erste JORC-Mineralressourcenschätzung von 13,6 Millionen Tonnen mit 2,42 % TREO definiert. Ein Bericht der zuständigen Person einschließlich der Scoping-Studie für Monte Muambe wurde am 18. Oktober 2023 veröffentlicht. Das Projekt befindet sich nun im Stadium der Vormachbarkeitsstudie, wobei der Schwerpunkt auf metallurgischen Tests zur Gewinnung von Seltenen Erden liegt. Am 1. April 2025 meldete das Unternehmen die Entdeckung von hochgradigem Gallium in mehreren Bohrlöchern und bewertet derzeit die mineralogischen Gegebenheiten und die Verteilung dieses potenziellen Nebenprodukts der Seltenen Erden. Das Unternehmen prüft auch die Möglichkeit, die hochgradigen Flussspat-Erzgänge, die bei Monte Muambe entlang des westlichen Randes der Seltenen Erden enthaltenden Karbonatit-Intrusion vorkommen, rasch in Produktion zu bringen. Altona diversifiziert derzeit sein Portfolio durch den Erwerb einer begrenzten Anzahl von kritischen Rohstoffprojekten, die Monte Muambe ergänzen. Die Übernahme des Kupfer-Silber-Projekts Sesana in Botswana, das nur 25 km von der Kupfer-Silber-Mine Khoemacau Zone 5 von MMG entfernt liegt, ist der erste Schritt zur Umsetzung dieser erweiterten Strategie. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Altona Rare Earths PLC

