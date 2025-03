Startseite Me/CFS, Longcovid: Czarsbon Interventions Programm als Therapie Pressetext verfasst von Czarsbon Interv... am Mo, 2025-03-31 12:50. Die Czarsbon Intervention, entwickelt von Katrin Czarsbon anhand ihrer langjährigen Berufserfahrung, bietet eine innovative Therapie für Menschen, die von Longcovid, ME/CFS, Postvac, Fatigue und kognitiven Prozessen betroffen sind. Seit nunmehr vier Jahren betreuen wir erfolgreich Longcovid-Patientinnen und -Patienten – und zunehmend auch jene, die seit länger an ME/CFS leiden. Unser Ansatz vereint individuelle Betreuung mit ganzheitlichen Therapiekonzepten, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der Betroffenen gerecht werden. Unsere Patientinnen und Patienten kommen nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus der Schweiz und Österreich. Das Czarsbon Intervention-Programm zeichnet sich dadurch aus, dass es für alle Betroffenen zugänglich ist – unabhängig von der finanziellen Situation. Wir bieten flexible Teilnahmeoptionen, sodass sowohl Menschen mit begrenztem Budget als auch jene, die mehr investieren möchten, von unserem Angebot profitieren können. Am 11.05.2025 wird Katrin Czarsbon in Köln bei der Liegenddemo sprechen. In enger Kooperation mit der Charité Berlin und der Praxis Biallomed steht unser Konzept, welches als Zeichen für hohe fachliche Qualität und das Vertrauen in unser therapeutisches Programm gilt. Zudem möchten wir uns als Partner für eine Zusammenarbeit mit Vereinen und Institutionen anbieten. Unser Ziel ist es, Betroffene – ob in kleinen Gemeinschaften oder größeren Netzwerken – optimal zu unterstützen und ihnen den Zugang zu unserem Programm zu erleichtern. Ein Artikel oder Interview mit Katrin Czarsbon bietet hierbei die ideale Gelegenheit, unser innovatives Therapiekonzept und die damit verbundenen Möglichkeiten vorzustellen. Gerne stehen wir Ihnen für weiterführende Informationen oder zur Vereinbarung eines Gesprächstermins zur Verfügung.

www.longcovid.online Über Czarsbon Intervention Komplettes Benutzerprofil betrachten