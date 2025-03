Startseite Luxusreisen Schweiz: Exklusive VIP-Erlebnisse abseits der Touristenpfade Pressetext verfasst von kmuinnovation am Mi, 2025-03-26 14:07. Die Schweiz ist weltweit bekannt für ihre atemberaubenden Landschaften, luxuriösen Hotels und erstklassigen Service. Doch wahre Kenner wissen: Die exklusivsten Reiseerlebnisse liegen oft abseits der bekannten Touristenrouten. Luxury Travel Switzerland (https://www.switzerland-highlights.com) bietet maßgeschneiderte Luxusreisen für anspruchsvolle Gäste, die das authentische Schweiz-Erlebnis suchen. Individuelle Erlebnisse für höchste Ansprüche:

Ob exklusive Helikopterflüge über die Alpen, private Weindegustationen in versteckten Boutique-Weingütern oder Übernachtungen in historischen Schlössern – die Reiseexperten von Luxury Travel Switzerland gestalten individuelle Traumreisen mit VIP-Standard. „Als gebürtige und in der Schweiz lebende Reiseleiterin weiß ich genau, an welche Orte ich meine Gäste führen muss“, sagt **Brigitte Heller, General Manager & Private Tour Guide**. „Ich erzähle Ihnen die Hintergründe zur Kultur, zu Traditionen und zum Brauchtum – bis hinab in die Seele der Schweiz.“ Erleben Sie die UNESCO-Welterbestätten:

Entdecken Sie die kulturellen Schätze der Schweiz:

- Die Weinberg-Terrassen von Lavaux

- Die Altstadt von Bern

- Das Jungfrau-Aletsch-Gebiet

- Der Stiftsbezirk St. Gallen

- Die Burgen von Bellinzona

- Die Tektonikarena Sardona Diese einzigartigen Stätten bilden den Rahmen für unvergessliche Reiseerlebnisse, die Kultur und Natur in perfekter Harmonie vereinen. Schweizer Gaumenfreuden: Exklusive Degustationen:

Genießen Sie die Schweiz mit allen Sinnen – von den berühmtesten Schokoladenfabriken bis hin zu einzigartigen Käsereien:

- Lindt Home of Chocolate

- Maison Cailler Fabrik

- Emmentaler Schaukäserei

- Maison du Gruyère Schaukäserei

- Appenzeller Schaukäserei

- Visperterminen – höchster Weinberg Europas Ihr persönlicher VIP-Service – alles aus einer Hand:

Brigitte Heller erstellt Ihre Traumreise nach Ihren Wünschen und begleitet Sie persönlich während Ihrer gesamten Reise – von der Ankunft bis zur Abreise. Damit erhalten Sie alles aus einer Hand: maßgeschneiderte Erlebnisse, persönliche Betreuung und ein einzigartiges Erlebnis, das Sie so nirgendwo anders finden. Auf Wunsch bieten wir zudem eine zusätzliche Sicherheitsstufe und den Schutz der Privatsphäre an – speziell für VIPs, Diplomaten, Politiker, hochrangige Persönlichkeiten und prominente Gäste. Dies erfolgt in Zusammenarbeit mit erfahrenen Security- und Bodyguard-Dienstleistern. Brigitte Heller hilft Ihnen, Ihre Luxusreise so zu gestalten, dass sie für Sie ein unvergessliches Erlebnis für Ihr ganzes Leben wird. Sie werden die Schweiz wie Gott erleben – mit einem gigantischen See-Berg-Gletscher-Abenteuer, spektakulären Weltrekord-Bergbahnen und nostalgischen Dampfschiff! Der Unterschied zu anderen Luxusreise-Anbietern

Viele Anbieter von Schweiz-Reisen setzen auf nicht-schweizerische Reiseführer, die das Land nur oberflächlich kennen. Luxury Travel Switzerland bietet das Original:

- Individuell gestaltete Traumreisen nach Kundenwunsch

- Persönliche Betreuung & Begleitung während der gesamten Reise

- Alles aus einer Hand – von der Ankunft bis zur Abreise Unsere VIP-Gäste genießen zudem einen diskreten Rundum-Service:

- Privat-Chauffeur & Luxuslimousine

- Privatjet- & Helikopter-Transfers

- Persönliche Reisebegleitung & Concierge-Service **Über Luxury Travel Switzerland**

Luxury Travel Switzerland ist spezialisiert auf maßgeschneiderte Luxusreisen für anspruchsvolle Gäste aus aller Welt. Mit fundierter Landeskenntnis und einem erstklassigen Netzwerk bietet das Unternehmen einzigartige, hochpersonalisierte Reiseerlebnisse in der Schweiz. Kontakt für Presseanfragen:

Brigitte Heller – General Manager & Private Tour Guide

E-Mail: mail@switzerland-highlights.com

Telefon: +41 41 855 62 52

