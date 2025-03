Startseite Hexen auf Burg Satzvey: Walpurgisnacht und Hexenmarkt Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-03-24 12:00. Hexennacht am 30. April +++ Open-Air-Konzert mit InGrimm, Katerfahrt und Reliquiae +++ Tanz ums Maifeuer +++ Hexenmarkt am 1. Mai für die ganze Familie +++ Kostümierung erwünscht Auf der historischen Burg Satzvey wird am 30. April 2025 eine außergewöhnliche Walpurgisnacht gefeiert: Mit Livemusik, Hexenwesen und dem wohl größten Maifeuer des Rheinlands veranstaltet die Patricia Gräfin Beissel GmbH ihre legendäre Hexennacht . Im authentischen Ambiente des Burggeländes kommen Liebhaber alter Maibräuche und Mittelalterfans voll auf ihre Kosten. Gäste aus ganz Deutschland - als Zauberer und Hexen verkleidet - zelebrieren den mystischen Hexenmarkt und das fulminante Open-Air-Konzert. Drei Bands heizen den Zuschauern in dieser Nacht ein: die Mittelalter-Metalband InGrimm, Katerfahrt mit Seemanns-Rock sowie Reliquiae mit treibenden Dudelsackmelodien, klassischen Geigenarrangements und mächtigen Gitarrensounds. Im Anschluss beginnt der wilde Tanz um das riesige Hexenfeuer. Hexenmarkt für die ganze Familie Am 1. Mai 2025 geht es weiter mit dem Hexentreiben. Allerlei Spukwesen tummeln sich auf dem Hexenmarkt rund um die Burg und treiben so manchen Schabernack mit den kleinen und großen Gästen. Lust auf ein Hexendiplom? Mit Geschick und Scharfsinn können Kinder ihr eigenes Hexendiplom erwerben. Dazu müssen sie verschiedene Rätsel und Aufgaben auf dem Burggelände lösen. Zum Abschluss erhalten sie auf der Gutshofbühne von einer Hexe ihr Zertifikat ausgehändigt. Auf dem weitläufigen Parkgelände der Burg preisen verschiedenste Händler allerlei Waren an und locken mit erlesenen Kostbarkeiten - ob mittelalterliche Gewandungen, Schmuck oder Räucherwerk, kulinarische Leckerbissen oder feinstes Hexengebräu. Faszinierende Zauberwesen mischen sich dabei immer wieder unter die Besucher aus der "Menschenwelt".

Der Magische Markt im Bourbonensaal entführt in eine atemberaubende Welt voller Geister, Dämonen und Vampire. Hier werden Mangas vorgestellt, die das Übernatürliche zum Thema haben, und passende Merchandise-Artikel angeboten. Eine Kostümierung - ob nach Hexenart oder im Cosplay-Stil - ist an beiden Tagen ausdrücklich erwünscht. Ort: Burg Satzvey, An der Burg 3, 53894 Mechernich-Satzvey Hexennacht am Mittwoch, 30. April 2025

Einlass ab 17 Uhr, Beginn 18 Uhr

Eintritt: Erwachsene VVK € 25/AK € 30; Jugendliche/Studenten/Schüler VVK € 22/AK € 25, Kinder (4-12 Jahre) VVK € 10/AK € 10; Kinder unter 4 Jahren frei. Hexenmarkt am Donnerstag, 1. Mai 2025

12 bis 19 Uhr

Eintritt: Erwachsene VVK 12 Euro/TK 15 Euro; Jugendliche/Studenten/ Schüler VVK 10 Euro /TK 12 Euro; Kinder (4-12 Jahre) VVK € 8/TK € 10; Familienkarte VVK 32 Euro /TK 40 Euro; Kinder unter 4 Jahren frei. Kartenvorverkauf über https://www.rheinruhrticket.de/burg-satzvey.htm

