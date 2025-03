Startseite Luxusreisen Schweiz - Privatreisen & Rundreisen Pressetext verfasst von kmuinnovation am Fr, 2025-03-21 13:33. Die Schweiz – Ein Land voller Naturschönheiten und kultureller Highlights Die Schweiz ist weltberühmt für ihre atemberaubenden Berge wie das Matterhorn und das Jungfraujoch, ihre idyllischen Landschaften mit malerischen Seen sowie charmante Bergdörfer wie Zermatt, Gstaad, Arosa und St. Moritz. Doch auch ihre pulsierenden Städte – Luzern, Zürich, Bern, Lausanne und Genf – begeistern mit einer einzigartigen Mischung aus Geschichte, Kultur und modernem Lifestyle. UNESCO-Welterbestätten in der Schweiz: Die Schweiz beherbergt 13 UNESCO-Welterbestätten, darunter die beeindruckenden Weinberg-Terrassen von Lavaux, die majestätische Jungfrau-Aletsch-Region mit dem Aletschgletscher, die historische Altstadt von Bern, die spektakuläre Tektonikarena Sardona sowie den Monte San Giorgio, der für seine außergewöhnlichen Fossilienfunde bekannt ist. Schon berühmte Dichter schwärmten von der Schönheit der Schweiz: Johann Wolfgang von Goethe: „Ringsum die Herrlichkeit der Welt!“

Gottfried Keller: „Trinkt, oh Augen, was die Wimper hält, vom goldenen Überfluss der Welt!“ Bergbahnen der Superlative: Seit Jahrzehnten setzt die Schweiz Maßstäbe in der Entwicklung und Installation von Bergbahnen. Kein Wunder also, dass hier einige der spektakulärsten und rekordverdächtigen Seil- und Zahnradbahnen der Welt zu finden sind. Exklusive Rundreisen – Unvergessliche Erlebnisse: „Unsere exklusiven Reisen durch die Schweiz sollen einzigartige Erlebnisse und Erinnerungen schaffen, die ein Leben lang halten.“ Mein Name ist Brigitte Heller, General Manager von Switzerland-Highlights.com, und ich freue mich, Sie auf Ihrer maßgeschneiderten Rundreise persönlich begleiten zu dürfen. „Ich führe Sie nicht nur zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten, sondern auch an geheime Orte abseits der Touristenpfade – wahre Insider-Tipps, die Ihre Reise unvergesslich machen.“ „Ihre Privatreise ist für mich eine Herzensangelegenheit. Mein Ziel ist es, Ihre Wünsche und Träume zu erfüllen und eine luxuriöse Rundreise zu gestalten, die höchsten Ansprüchen gerecht wird.“ Exklusive Rundreise zu den Top-Destinationen – Best of Switzerland: Zürich – Luzern – Zermatt – St. Moritz – Interlaken – Gstaad – Lugano – Ascona – Genf – Lausanne – Bern Genießen Sie die Aussicht von weltberühmten Gipfeln:

- Matterhorn Glacier Paradise

- Jungfraujoch

- Schilthorn

- Piz Corvatsch

- Piz Nair

- Pilatus

- Monte Generoso

- Monte Brè

- San Salvatore

- Stanserhorn

- Titlis

- Rigi Spektakuläre Bahn- und Schifffahrten:

- Glacier Express Panoramazug

- GoldenPass Express Luxuszug

- Matterhorn Glacier Ride

- Eiger Express

- Titlis Rotair

- CabriO Luftseilbahn Stanserhorn

- Pilatusbahn (steilste Zahnradbahn der Welt)

- Rigi (erste Bergbahn Europas)

- Dampfschiff „Stadt Luzern“ Erleben Sie die UNESCO-Welterbestätten der Schweiz:

- Weinberg-Terrassen von Lavaux

- Altstadt von Bern

- Jungfrau-Aletsch-Gebiet

- Monte San Giorgio

- Burgen von Bellinzona

- Tektonikarena Sardona

- Stiftsbezirk St. Gallen Kulinarische Highlights: Schweizer Schokolade, Fondue & Käse

- Lindt Home of Chocolate Tour

- Maison Cailler Schokoladenfabrik

- Emmentaler Schaukäserei

- Maison du Gruyère Schaukäserei

- Appenzeller Schaukäserei Weitere Informationen zu exklusiven Reisen in der Schweiz:

