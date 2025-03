Startseite BOBSHOP erhält Auszeichnung für herausragenden Kundenservice Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-03-20 12:21. BOBSHOP erhält den Deutschen Service-Preis 2025 für exzellenten Kundenservice und höchste Servicequalität. Ein weiterer Meilenstein für den Branchenführer. Berlin, 18. Februar 2025 - Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv haben BOBSHOP mit dem Deutschen Service-Preis 2025 in der Kategorie "Bike & Zubehör" ausgezeichnet. Der Deutsche Service-Preis würdigt Unternehmen, die sich durch exzellenten Service und hohe Kundenorientierung auszeichnen. "Diese Auszeichnung bedeutet uns sehr viel und bestätigt unser hohes Engagement für erstklassigen Kundenservice", erklärt Angelo Nanni, Geschäftsführer von BOBSHOP. "Wir verstehen diesen ersten Platz zugleich als Anlass, das Einkaufserlebnis und die Servicezufriedenheit unserer Kunden kontinuierlich zu verbessern." Der Deutsche Service-Preis in der Kategorie "Bike & Zubehör" analysierte die Kundenmeinungen über 41 Unternehmen der Radbranche hinsichtlich Beratungskompetenz, Erreichbarkeit sowie die Qualität des Online- und Telefonsupports. Bobshop erreichte als einziges und bestplatziertes Unternehmen dieser Kategorie ein Gesamtergebnis der Note "sehr gut". Gemäß Catja Stammen, Redaktionsleiterin der ntv-Wirtschaftsmagazine, ist der Deutsche Service-Preis ist ein bedeutendes Zeichen der Anerkennung für Unternehmen, die sich besonders um die Zufriedenheit ihrer Kundinnen und Kunden bemühen. Er würdigt herausragende Leistungen und soll auch andere Anbieter ermutigen, die eigene Servicequalität kontinuierlich zu verbessern. Die Preisverleihung fand am 18. Februar 2025 in Berlin statt, bei dem Unternehmen in 71 Kategorien ausgezeichnet wurden. Über BOBSHOP BOBSHOP (www.bobshop.com) ist ein führender Online-Händler und Europas größter Spezialist für Radsportbekleidung und -zubehör in Europa. Seit über 40 Jahren bietet das Unternehmen ein umfangreiches Sortiment mit exklusiven Marken- und Eigenkollektionen und ein kompromissloses Serviceversprechen. Mit dem größten und kompetentesten Warenangebot der Branche begeistert BOBSHOP Radsportlerinnen und Radsportler weltweit. Bilder können Sie HIER zum Teilen herunterladen: https://drive.google.com/drive/folders/1HVsRSCEruHjl1S7F_JK5NSjO01PO9T1N... Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Bike o'bello Radsportversand GmbH & Co. KG

Bobshop blickt auf eine langjährige Erfahrung und Leidenschaft im Radsport zurück. 1983 gegründet mit dem Ziel, qualitativ hochwertige Fahrradbekleidung führender Marken einer großen Gruppe ambitionierter Radsportler zugänglich zu machen, liefern wir heute in mehr als 120 Länder!

Mit mehr als 12.000 Artikeln sind wir inzwischen der führende Onlineshop für Fahrradbekleidung und Radsportzubehör. Wir haben das richtige Equipment für jede Radsportdisziplin und für jede Wetterlage. Egal ob für Rennrad, MTB, Cyclocross, Trekking oder Triathlon, Sie finden bei uns eine riesige Auswahl. Für die Fans von Radsport-Profiteams bieten wir weltweit das größte Sortiment an Profiteambekleidung. Erfahrung & Kompetenz

Der Radsport ist für uns mehr als ein Geschäft, es ist zugleich Hobby und Lebensgefühl! Bei uns arbeiten passionierte (Rad)sportler, die Ihnen jederzeit kompetent zur Seite stehen, wenn Sie Fragen zu unseren Artikeln haben.

Dank unserer jahrzehntelangen Erfahrung im Versandhandel können Sie sicher sein, Ihre Wunschartikel schnell und problemlos geliefert zu bekommen. Bestellungen vor 14 Uhr werden bei uns noch taggleich verschickt, zudem arbeiten wir nur mit renommierten Dienstleistern zusammen, die eine schnelle Zustellung garantieren - egal, wo auf der Welt Sie sich befinden! Sortiment & Service

Wir führen ausschließlich Qualitätsware von den besten Marken weltweit. Neben einer top Qualität legen wir hohen Wert auf einen top Service: kompetente Beratung, schneller Versand und eine unkomplizierte Rücksende- und Umtauschregelung sind bei uns selbstverständlich! Kundenbewertungen & Auszeichnungen

Im schnelllebigen E-Commerce kommt es darauf an, am Ball zu bleiben. Mit unserem topmodernen Onlineshop auf mittlerweile 7 Sprachen überzeugen wir immer mehr Kunden weltweit. Schnelligkeit, eine übersichtliche Kategoriestruktur und ein sicherer Umgang mit Kunden- und Zahlungsdaten komplettieren Ihr Einkaufserlebnis bei Bobshop.

Unzählige Kundenstimmen auf Trusted Shops honorieren unsere tägliche Arbeit - für uns sind positive Kundenfeedbacks das größte Lob!

2016 wurden wir im Zuge einer breit angelegten Kundenumfrage des Deutschen Instituts für Service-Qualität und des Nachrichtensenders ntv sogar zu Deutschlands bestem OnlineShop im Bereich Fahrrad und Zubehör gewählt. Ein Preis, der uns besonders stolz macht, da wir ausschließlich von Online-Käufern nominiert und bewertet wurden.

