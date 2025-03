Startseite SAP S/4HANA: Die smarte Zukunft des ERP-Systems Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2025-03-15 09:24. SAP S/4HANA revolutioniert Geschäftsprozesse mit Echtzeit-Analysen und intelligenter Automatisierung. Ein Meilenstein in der digitalen Transformation SAP S 4HANA ist die innovative ERP-Suite von SAP, die Unternehmen auf ihrem Weg zur digitalen Transformation unterstützt. Mit einer leistungsstarken In-Memory-Datenbank, Echtzeit-Analysen und einer modernen Benutzeroberfläche setzt S/4HANA neue Standards für Effizienz und Agilität in der Unternehmenssteuerung.

Hochleistungsfähige In-Memory-TechnologieDer Kern von SAP S/4HANA ist die SAP HANA-Datenbank, die enorme Geschwindigkeitsvorteile bietet. Durch die Verarbeitung von Daten im Arbeitsspeicher können Unternehmen Analysen in Echtzeit durchführen und schneller fundierte Entscheidungen treffen. Dies reduziert Verzögerungen und verbessert die Reaktionsfähigkeit auf Marktveränderungen.

Vereinfachte Prozesse und verbesserte BenutzererfahrungSAP S/4HANA rationalisiert Geschäftsprozesse durch eine vereinfachte Datenstruktur und eine intuitive Benutzerführung. Durch SAP Fiori als Standard-Oberfläche profitieren Anwender von einer einheitlichen und modernen Nutzererfahrung, die den Schulungsaufwand minimiert und die Produktivität steigert.

Cloud, On-Premise oder Hybrid: Flexible EinsatzmöglichkeitenUnternehmen haben die Wahl zwischen verschiedenen Bereitstellungsmodellen: als Cloud-Lösung, On-Premise oder als hybride Variante. Diese Flexibilität ermöglicht es, SAP S/4HANA individuell an die jeweiligen Anforderungen anzupassen und so maximale Effizienz zu erzielen.

Intelligente Automatisierung durch KI und maschinelles LernenSAP S/4HANA integriert künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um Routineaufgaben zu automatisieren und Entscheidungsprozesse zu optimieren. Dadurch können Unternehmen Kosten senken, Fehler minimieren und sich auf strategisch wichtige Aufgaben konzentrieren.

Wettbewerbsvorteile durch Echtzeit-AnalysenDurch die Möglichkeit, Unternehmensdaten in Echtzeit zu analysieren, bietet SAP S/4HANA wertvolle Einblicke in Geschäftsprozesse. Dies verbessert die Planung, steigert die Transparenz und ermöglicht eine schnellere Anpassung an Marktveränderungen.

Der Umstieg auf SAP S/4HANADer Wechsel zu SAP S/4HANA ist ein strategischer Schritt für Unternehmen, um zukunftssicher aufgestellt zu sein. SAP bietet verschiedene Migrationspfade, um den Umstieg effizient und risikominimiert zu gestalten. Mit der Einführung von RISE with SAP wird der Transformationsprozess zudem weiter vereinfacht.

FazitSAP S/4HANA ist mehr als nur ein ERP-System - es ist eine Plattform für Innovation und Wachstum. Unternehmen, die auf S/4HANA setzen, profitieren von leistungsstarken Technologien, optimierten Prozessen und einer gesteigerten Wettbewerbsfähigkeit. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Leon Wilkens

