Startseite Sidler SHARK® HBV Geschossdecken für Vorteile bei Qualität, Nachhaltigkeit und günstige Kosten Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-03-13 14:54. Qualitativ führende Holzbetonverbund Geschossdecken mit hervorragendem Schallschutz und niedrigen Kosten erreicht man mit Sidler SHARK® HBV Geschossdecken. Dabei verwendet man Brettstapel oder CLT. Holzbetonverbund Geschossdecken SHARK® bieten einzigartige Vorteile durch den Wegfall von Montage-Material. Die Verbindung und hohe Tragfähigkeit entstehen durch den natürlichen Verbund des Betons durch diez patentierten speziell geformten Kerven - ohne zusätzliche Schrauben oder Dübel. So erreicht man grosse Einsparungen beim Zeit- und Mastertialaufwand. Mit dieser neuen Geschossdecken-Technologie erreicht man schnellere und günstigere Herstellung und Montage sowie Materialeinsparungen. Die inovative SHARK Technologie bietet: - Qualitäts-Vorteile beim Schallschutz, bei der Tragfähigkeit und bei Nachhaltigkeit - Deutliche niedrigere Kosten durch Wegfall von Montagematerial und Montagezeit sowie weniger Fräsdurchgänge als bei Schubkerben - Holz-/Beton-Einsparung bei vielen Dimensionen - CO-2-neutrale Produktion dank Energie aus erweiterter eigener Photovoltaikanlage bei Sidler Holz. Die Sidler SHARK Technologie hat sich seit 5 Jahren bestens bewährt in breiter Praxisanwendung. Das youtube-Video zeigt die Details der Produktion kurz und anschaulich:

https://www.youtube.com/watch?v=asEjs99WgCE Ausführliche technische Informationen unter http://www.sidlerholz.ch . Dihttps://www.youtube.com/watch?v=asEjs99WgCE

