"Dein Song" - Das große Live-Finale: Wer wird Songwriterin oder Songwriter des Jahres 2025?

Wer überzeugt mit seiner Performance, gewinnt das Zuschauer-Voting und wird "Songwriterin oder Songwriter des Jahres 2025"? Das große Finale von "Dein Song" - Freitag, 14. März um 19:05 Uhr bei KiKA!

Der Höhepunkt des beliebten Songwriting-Wettbewerbs "Dein Song" (ZDF) steht bevor: Am Freitag, 14. März 2025, um 19:05 Uhr können Musikfans live bei KiKA, auf kika.de , zdftivi.de und im Anschluss im KiKA-Player mitfiebern, wenn die besten Nachwuchstalente der 17. Staffel um den begehrten Titel kämpfen. Durch den Abend führt das Moderationsduo Luca Hänni und Jeannie Wagner, die die 115-minütige Liveshow präsentieren.

In Hürth bei Köln fällt die finale Entscheidung: Wer überzeugt mit seiner Performance, gewinnt das Zuschauer-Voting und wird "Songwriterin oder Songwriter des Jahres 2025"? Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben per Telefon und online unter voting.de die Möglichkeit, live über ihre Favoritin oder ihren Favoriten abzustimmen. Neben der begehrten "Dein Song"-Trophäe winkt der Gewinnerin oder dem Gewinner eine Talentförderung in Höhe von 5.000 Euro.

Die Final-Acts mit ihren Songs und ihren prominenten Musikpatinnen und Musikpaten

* Theodor (16) aus Bad Soden am Taunus und Gregor Hägele mit "Lies over Lies"

* Paula (16) aus Burglengenfeld und Quarterhead mit "Escape"

* Felicitas (14) aus Berlin und Stefanie Heinzmann mit "Sommer in Berlin"

* Mina (12) aus Baden (Schweiz) und Aisha Vibes mit "Butterfly in a glass"

* Nadja (14) aus Berlin und Kati K mit "Nicht gut genug"

* Lasse (16) aus Buchholz in der Nordheide und ISAAK mit "How it ends"

* Roberta (16) aus Madrid (Spanien) und SVEA mit "Useless"

Gemeinsam mit ihren prominenten Musikpatinnen und -paten präsentieren die jungen Songwriterinnen und Songwriter in der Finalshow erstmals ihre finalen Song-Versionen auf der großen Bühne. Dabei zeigen sich die Profis begeistert von der Kreativität der Nachwuchstalente. "Ich liebe es, mit so kreativen Kindern zu arbeiten. Ich finde gerade auch diese Patenschaft immer total schön, ein Kind auf diesem Weg zu begleiten und zu unterstützen", betont Sängerin Stefanie Heinzmann. Sänger ISAAK sieht den Schlüssel zum Erfolg in der Einzigartigkeit des Formats: "In vielen Fällen ist der Gesang nur die halbe Miete und ich finde es mega stark, dass da eben der absolute Fokus auf das Songwriting gelegt wird." Passend dazu rät Singer-Songwriter Gregor Hägele den Talenten: "HABT EINFACH SPASS! Wir alle machen Musik, weil wir sie lieben. Diese Liebe spüren die Menschen, wenn sie eure Lieder hören oder eure Konzerte besuchen."

Auch die "Dein Song"-Jury mit Singer-Songwriter Kelvin Jones, "Frida Gold"-Frontfrau Alina Süggeler, und Sängerin Mieze Katz ist am Finalabend live vor Ort und fiebert mit. Eröffnet wird der Abend von Vorjahressiegerin Shayla Jolie. Darüber hinaus hält die Show einige Highlights bereit: Während der Voting-Phase kehren alle Talente aus dem Casting auf die Bühne zurück, um ihren gemeinsamen Song "Break the Chain" zu präsentieren - eine Hymne für Zusammenhalt und Gemeinschaft. Zudem sorgen Luca Hänni und Jeannie Wagner mit einem energiegeladenen Dance-Battle für Unterhaltung, in dem sie verschiedene Tanzstile präsentieren. Als weiterer Gast überrascht Musiker, Produzent und YouTube Urgestein Marti Fischer die Songwriting-Talente mit einer ganz besonderen Botschaft.

Im Anschluss an die Finalshow erhalten die Fans auf dem TikTok- und Instagram-Channel von "Dein Song" exklusive Backstage-Einblicke der Feierlichkeiten. Bereits am Vorabend des Finales ist das Preteens-Magazin "KiKA LIVE" (KiKA) im Studio vor Ort und schaut hinter die Kulissen: Wie laufen die Vorbereitungen und wie bereiten sich die Songwritingtalente auf ihren großen Aufritt vor? Zu sehen ist die Folge am 13. März um 20:00 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player.

Bereits seit dem 06. März können sich junge Komponistinnen und Komponisten wieder mit ihren Songideen auf kika.de für die neue Staffel bewerben.

"Dein Song" ist eine Produktion der bsb-Film- und TV-Produktion Darmstadt und MB TV GmbH Berlin im Auftrag des ZDF für KiKA. Verantwortliche Redakteurinnen im ZDF für die Doku-Reihe und die Final-Show sind Gordana Großmann und Corinna Loos.

Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de .

