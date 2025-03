Startseite Zeus North America Mining Corp. grenzt eine Kupfer- und Molybdän-Bodenanomalie von über 741 Acres auf Cuddy Mountain in Idaho ab Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-03-13 12:24. Es wird angenommen, dass die ausgeprägteste Bodenanomalie über dem kartierten Vulkangestein in der Nähe des Talbodens Teil des Vulkangesteins Seven Devils, dem Muttergestein der Entdeckung Leviathan, ist VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 13. MÄRZ 2025 / IRW-Press / ZEUS NORTH AMERICA MINING CORP. (CSE: ZEUS) (OTCQB: ZUUZF) (FRANKFURT: O92) (DAS UNTERNEHMEN ODER ZEUS) freut sich, die Entdeckung einer großen Kupfer- und Molybdän-Bodenanomalie im Rahmen seines jüngsten Bodenprobenahmeprogramms auf seinem Projekt Cuddy Mountain (das Projekt oder Cuddy Mountain) in Idaho bekannt zu geben. Cuddy Mountain liegt rund 3 Kilometer (km) nördlich der hochgradigen Kupfer-Molybdän-Silber-Porphyr-Entdeckung Hercules von Hercules Metals Corp., die im Oktober 2023 gemeldet wurde. Wichtigste Ergebnisse des Bodenprobenahmeprogramms auf Cuddy Mountain: - Entnahme von 799 Bodenproben in Abständen von je ca. 75 m auf dem gesamten Konzessionsgebiet.

- Die Bodenproben grenzen eine 3 km mal 3 km große kreisförmige Kupfer- (Cu) und Molybdän- (Mo)-im-Boden-Anomalie ab, die vom Vulkangestein Seven Devils unterlagert wird (ca. 741 Acres).

- Über den kartierten vulkanischen Gesteinen (Andesite und Rhyodazite) in der Nähe des Talbodens ist die Cu-Mo-Anomalie am ausgeprägtesten - es wird vermutet, dass es sich dabei um einen überlagerten Ausbiss des Vulkangesteins Seven Devils handelt, des Wirtgesteins der benachbarten Porphyr-Kupfer-Entdeckung Leviathan.

- Die neu identifizierte Kupfer-Molybdän-Bodenanomalie enthält einzelne Bodenproben mit bis zu 0,38 % Kupfer und 28,5 Teilen Molybdän pro Million (ppm) (31 Proben enthalten 212 ppm Cu oder mehr; 5 Proben enthalten Kupfer im Prozentbereich von bis zu einschließlich 0,38 % Cu; 116 Proben enthalten 2 ppm Mo oder mehr; 6 Proben enthalten mehr als 10 ppm Mo mit Werten von bis zu einschließlich 28,5 ppm Mo).

- Cuddy Mountain weist mit einer vergleichbaren geochemischen Bodensignatur weiterhin starke Ähnlichkeiten mit der Entdeckung Hercules auf. Dean Besserer, President und CEO, sagt dazu: Die Entdeckung dieser weitläufigen Anomalie bei Cuddy Mountain mit beträchtlichen Kupfer- und Molybdänwerten stimmt uns sehr zuversichtlich. Diese große Anomalie erstreckt sich über das kartierte Vulkangestein Seven Devils und ist damit ideal gelegen, was unser Vertrauen in diese äußerst höffige Region stärkt. Wir freuen uns darauf, die restlichen Ergebnisse unserer Feldarbeiten zu veröffentlichen, während wir Fortschritte in Richtung der Aufnahme eines geplanten, bevorstehenden Bohrprogramms auf dem Projekt machen. Nachdem man sich im nahegelegenen Projekt Hercules auf eine offensive Bohrsaison 2025 vorbereitet, freut sich das geologische Team von Zeus darauf, in naher Zukunft nachziehen zu können.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78873/Zeus_130325_DEPRCOM.00... Über das Kupferkonzessionsgebiet Cuddy Mountain (Idaho, USA) Das Konzessionsgebiet Cuddy Mountain grenzt an den von Hercules Metals Corp. vor kurzem entdeckten Kupfer-Porphyr Leviathan (167 Mio. $ MC).* Die Entdeckung führte dazu, dass Barrick 23 Mio. $ an Eigenkapital einbrachte, während es zusammen mit Rio Tinto eine beträchtliche Liegenschaft im Bezirk absteckte. Das Konzessionsgebiet Cuddy Mountain umfasst 101 Bergbau-Claims mit einer Gesamtfläche von etwa 2.020 Acres. Historische Bohrungen bei Cuddy Mountain bestanden aus 7 oberflächennahen Bohrlöchern im Jahr 1977, die anomales Blei und Silber durchschnitten. Bohrloch Mun 8 enthielt 90 Fuß mit 2,02 oz/t Ag (Taylor, 1977). Die weitere historische Exploration auf dem Projekt Cuddy Mountain von Zeus fand bei der Mine Edna May statt: mineralisierter Erzgang mit Splitterproben, die 750 ppm Pb, 7,7 % Zn und 252 Gramm Silber pro Tonne auf 4 Fuß enthalten. Untertägige Bohrarbeiten im Jahr 1979 durchteuften 1,38 oz/t Ag auf 7 Fuß in einer Brekzienzone (Burmeister, 1980). Die weitere Exploration im Gebiet Rockslide traf auf Malachit-verfärbte Ausbisse, wobei eine Stichprobe 760 ppm Pb, 0,67 % Zn und 36 Gramm Silber pro Tonne enthielt (Taylor, 1977). *Angrenzendes Konzessionsgebiet ( www.herculesmetals.com)

*Jegliche Informationen stammen ausschließlich vom Management von Zeus Mining und anderweitig öffentlich verfügbaren Informationen Dritter, welche als zuverlässig angesehen werden, die aber nicht unabhängig vom Unternehmen verifiziert wurden und von daher nicht bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit garantiert sind. Das Management von Zeus weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf Konzessionsgebieten in der Nähe von Zeus nicht unbedingt ein Anzeichen für das Vorkommen einer Mineralisierung auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens sind.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78873/Zeus_130325_DEPRCOM.00... Qualifizierter Sachverständiger Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Dean Besserer, P.Geo., der President & CEO des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 ist, geprüft und genehmigt. Für das Board of Directors Dean Besserer

President und CEO Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter info@zeusminingcorp.com . Ansprechpartner für Anleger: Kin Communications Inc.

Tel: 604-684-6730

ZEUS@kincommunications.com Über Zeus North America Mining Corp. Das Unternehmen befasst sich mit der Mineralexploration und konzentriert sich dabei auf seine Explorationskonzessionsgebiete Cuddy Mountain, Selway und Great Western im US-Bundesstaat Idaho. Die Konzessionen in Idaho bestehen aus 101 (Cuddy Mountain), 57 (Selway) bzw. 38 (Great Western) Bergbau-Claims mit einer Gesamtfläche von rund 4.200 Acres. Das Vorzeigekonzessionsgebiet des Unternehmens, Cuddy Mountain, grenzt an die Kupfer-Porphyr-Entdeckung Leviathan von Hercules Metals Corp. Zukunftsgerichtete Aussagen Bei Verwendung in dieser Pressemeldung sollen die Wörter schätzen, prognostizieren, glauben, antizipieren, beabsichtigen, erwarten, planen, vorhersagen, können oder sollten sowie die Verneinung dieser Wörter oder deren Abwandlungen oder vergleichbare Begriffe zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen kennzeichnen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemeldung zum Ausdruck kommen, in Anbetracht der Erfahrung der jeweiligen leitenden Angestellten und Direktoren, der aktuellen Bedingungen und der erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die als vernünftig erachtet wurden, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in sie gesetzt werden, da die Parteien keine Garantie dafür geben können, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemeldung beinhalten unter anderem die Explorationspläne des Unternehmens. Diese Aussagen und Informationen spiegeln die derzeitige Ansicht des Unternehmens wider. Es bestehen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in Erwägung gezogen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder andere künftige Ereignisse wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Es gibt eine Reihe wichtiger Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen angegebenen oder implizierten abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Währungsschwankungen, eine begrenzte Unternehmensgeschichte der Parteien, Störungen oder Veränderungen auf den Kredit- oder Wertpapiermärkten, Ergebnisse von Betriebsaktivitäten und Projektentwicklungen, Projektkostenüberschreitungen oder unvorhergesehene Kosten und Ausgaben sowie allgemeine Entwicklungs-, Markt- und Branchenbedingungen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Analysen, Erwartungen oder Erklärungen Dritter in Bezug auf seine Wertpapiere oder seine Finanz- oder Betriebsergebnisse (je nach Fall) zu kommentieren. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der wesentlichen Faktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Investoren und andere Personen, die sich bei ihren Entscheidungen auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen des Unternehmens stützen, sollten die oben genannten Faktoren sowie andere Ungewissheiten und mögliche Ereignisse sorgfältig berücksichtigen. Das Unternehmen ist davon ausgegangen, dass die im vorigen Absatz genannten wesentlichen Faktoren nicht dazu führen werden, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen wesentlich von den tatsächlichen Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Die Liste dieser Faktoren ist jedoch nicht erschöpfend und kann sich ändern, und es kann nicht zugesichert werden, dass diese Annahmen das tatsächliche Ergebnis dieser Punkte oder Faktoren widerspiegeln werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung dar und können sich dementsprechend nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, diese Informationen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu aktualisieren, es sei denn, dies ist in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen erforderlich. Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Zeus North America Mining Corp.

Dean Besserer

1100-1199 West Hastings St.

V6E 3T5 Vancouver

Kanada email : dean@zeusminingcorp.com Pressekontakt: Zeus North America Mining Corp.

Dean Besserer

1100-1199 West Hastings St.

V6E 3T5 Vancouver email : dean@zeusminingcorp.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten