SIP Scootershop Open Day 2025

Der SIP Open Day ist traditionell der jährliche Start in die Rollersaison in Landsberg am Lech! Immer im Mai setzen sich Rollerfahrer aus nah und fern in Bewegung, oft organisiert an Treffpunkten in München, Augsburg, Ingolstadt usw. und rollern zum SIP Scootershop - eine große Vespa- und Lambretta Sternfahrt nach Oberbayern! Festival of 30 Years Performance & Style Das war das Motto des SIP Open Day 2024 zu dem mehr als 3500 Besucher gekommen sind. Einen ausführlichen Bericht, viele Bilder und ein SIP TV Video zum Open Day 2024 findet ihr hier . Der nächste SIP Open Day in Landsberg findet am Samstag, 31. Mai 2025 statt - save the Date! Wir erwarten eine Vielzahl von Gästen aus dem In- und Ausland. Was erwartet euch bei uns? * ab 10 Uhr knusprige Pizza von der Holzofen-Ape und italienische Salsiccia Semmel vom Grill

* Speis und Trank von unserer italienischen SIPERIA Café-Bar

* SIP Scootershop Flagship Store öffnet von 10-17 Uhr

* Teile- und Gebrauchtrollermarkt

* Leistungsmessungen auf geeichtem P4 Amerschläger Prüfstand gegen 10 € freiwillige Spende (wer knackt den PS Rekord?)

* Photowall für alle Besucher

* Führungen durch Logistik und Verwaltung

* Hüpfburg für Kinder

* Infostände von den Vespa Cowboys, Vespa Club München, Vespa Club von Deutschland

* Firmenstände von PINASCO, BFA, BITUBO, DUNLOP, EGIG, Scootering Magazine, Blechgefährten

* Live DJ Sound

* und vieles mehr! SIP TV Video vom Open Day 2024 Jedes Jahr entsteht ein SIP TV Video von unserem Open Day, hier ist das Video vom SIP Open Day 2024, auf unserem YouTube Kanal findest du noch viele weitere SIP Open Day Videos! Auf unserer Facebook Seite ist der Open Day immer als Veranstaltung vorhanden, hier findest du die aktuellsten Informationen - am besten direkt liken und bei der SIP Open Day Veranstaltung "interessiert" oder "teilnehmen" anklicken.

