Back-Tape: Revolution in der Rückengesundheit

Nach Jahren intensiver Forschung und erfolgreicher medizinischer Zulassung präsentiert die neu gegründete ngmeds GmbH mit Sitz in Mondsee eine bahnbrechende Innovation im Bereich der Rückengesundheit Das innovative Back-Tape wurde speziell entwickelt, um das Gleichgewicht des Rückens wiederherzustellen und Beckenschiefstände effektiv zu korrigieren. Klinische Studien belegen die außergewöhnliche Wirksamkeit dieser einfachen, aber hochwirksamen Lösung: Bereits nach kurzer Anwendungsdauer können signifikante Verbesserungen festgestellt werden.

Volksleiden Beckenschiefstand - ein unterschätztes Problem

Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass etwa 70% aller Menschen unter einem Beckenschiefstand leiden, oft ohne es zu wissen. Diese Fehlstellung des Beckens ist jedoch keineswegs harmlos: Sie kann zu einer Kaskade von Folgeproblemen führen, darunter chronische Rücken- und Nackenschmerzen, Bandscheibenvorfälle, Kopfschmerzen, Kniebeschwerden und sogar Hüftprobleme. Durch die Fehlbelastung des gesamten Bewegungsapparats kommt es zu vorzeitigem Verschleiß und einer deutlichen Einschränkung der Lebensqualität.

"Ein Beckenschiefstand wirkt sich auf die gesamte Körperstatik aus," erläutert Dr. Dr, Jochen Felbel, medizinischer Berater der ngmeds GmbH. "Das Problem beginnt oft unmerklich, kann jedoch langfristig zu schwerwiegenden gesundheitlichen Einschränkungen führen. Besonders besorgniserregend ist, dass viele konventionelle Therapien nur die Symptome behandeln, nicht aber die eigentliche Ursache."

Einfache Lösung für ein komplexes Problem

Die Anwendung des Back-Tapes ist denkbar unkompliziert: Das Back-Tape wird lediglich zweimal wöchentlich für jeweils zwei Stunden im Bereich der Lendenwirbelsäule aufgeklebt. Diese einfache Methode hat in umfangreichen Vorstudien bereits rund 7.000 Personen überzeugt, die von der positiven Wirkung des Back-Tapes profitieren konnten.

Besonders beeindruckend: Bei regelmäßiger Anwendung über einen Zeitraum von vier Wochen berichteten 82% der Testpersonen von einer deutlichen Schmerzreduktion. Über 90% der Anwender konnten eine verbesserte Beweglichkeit und Körperhaltung feststellen.

"Mit dem Back-Tape bieten wir eine praktische, nicht-invasive Lösung für ein weit verbreitetes Problem," erklärt die Geschäftsführung der ngmeds GmbH. "Unsere Mission ist es, Menschen zu einem schmerzfreien und aktiven Leben zu verhelfen - ohne aufwendige Therapien oder Medikamente."

Das Back-Tape ist ab sofort erhältlich. Weitere Informationen zum Produkt, zur Anwendung und zu Bezugsquellen finden Interessierte auf der Website des Unternehmens.

