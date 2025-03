Startseite Pioneer AI Foundry schließt überzeichnete Privatplatzierung ab Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-03-12 13:06. Nicht zur Weitergabe an Nachrichtendienste in den Vereinigten Staaten oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten Vancouver, BC, 12. März 2025 / IRW-Press / Pioneer AI Foundry Inc. (Cboe CA:JPEG) (Pioneer oder das Unternehmen), ein führender Agentic AI Venture-Builder (Entwicklungsplattform für agentenbasierte KI), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung (siehe Pressemitteilung vom 21. Februar 2025) von Einheiten (jeweils eine Einheit) für einen Bruttoerlös von 1.028.873,34 $ abgeschlossen hat, was 5.715.963 verkauften Einheiten zu einem Preis von 0,18 $ pro Einheit entspricht. (das Angebot). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem übertragbaren Stammaktien-Kaufwarrant (ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,25 $ für einen Zeitraum von 24 Monaten ab der Ausgabe, wobei die Frist am 11. März 2027 abläuft. Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse aus der Privatplatzierung zur weiteren Umsetzung seines strategischen Wachstumsplans, für kontinuierliche Investitionen in die technologische Forschung und Entwicklung sowie als allgemeines Working Capital und für Unternehmenszwecke zu verwenden. Alle im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten nach Abschluss der Privatplatzierung. Darcy Taylor, CEO des Unternehmens, Jim MacCallum, CFO des Unternehmens, und Mark Rutledge, ein Direktor des Unternehmens, nahmen jeweils an der Privatplatzierung teil und erwarben insgesamt 665.972 Einheiten zu einem Gesamtpreis von 119.874,96 $, was 11,7 % der ausgegebenen Einheiten entspricht. Darcy Taylor, CEO von Pioneer, merkte dazu an: Die positive Resonanz auf unsere Finanzierung unterstreicht das Vertrauen der Investoren in die Umsetzung und zukunftsorientierte Vision von Pioneer AI Foundry. Die Nachfrage, in Kombination mit der starken Beteiligung unseres Managementteams und der bisherigen Aktionäre, bekräftigt unser Engagement, den langfristigen Wert für die wichtigsten Stakeholder zu steigern. Mit diesen Erlösen sind wir gut aufgestellt, um unsere strategischen Wachstumsinitiativen zu beschleunigen und unsere KI-Agenten-gesteuerten Technologielösungen weiter voranzutreiben. Wir schätzen die Unterstützung sowohl neuer als auch bestehender Investoren und freuen uns darauf, unsere Dynamik beim Aufbau der Zukunft von Agentic AI Agents und dezentraler Finanzierung fortzusetzen." Das Unternehmen hat im Zusammenhang mit der Privatplatzierung insgesamt 35.039,91 $ in bar und 194.666 nicht übertragbare Warrants (die Finders Warrants) an drei Vermittler gezahlt. Jeder Finder's Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach der Ausgabe in eine Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,25 $ pro Aktie umgewandelt werden. ÜBER PIONEER AI FOUNDRY INC. Pioneer AI Foundry ist ein Agentic AI Venture Builder der nächsten Generation, der hauptsächlich über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Crowdform - ein Unternehmen für KI-Agententechnologie und Entwicklung von geistigem Eigentum (IP) - tätig ist. Durch die Nutzung eines Venture-Studio- und Technologie-Inkubator-Modells entwickelt und skaliert Pioneer AI Foundry umsatzgenerierende, agentenbasierte KI-Technologien an der Schnittstelle von KI-Agenten und Defi/Krypto und nutzt dazu das Ökosystem Solana. Pioneer hat sich auf autonome, umsatzgenerierende KI-Agentenlösungen spezialisiert, die in erster Linie im Rahmen seiner 100%igen operativen Tochtergesellschaft entwickelt werden. Darüber hinaus hat Pioneer erfolgreiche Partnerschaften mit einigen führenden KI-Unternehmen auf der ganzen Welt geschlossen, wobei mehrere Projekte vollständig umgesetzt und auf den Markt gebracht wurden, und zwar durch operative Unternehmen, an denen Pioneer maßgeblich beteiligt ist. Diese Partnerschaften konzentrieren sich auf die Schnittstelle zwischen umsatzgenerierenden KI-Agenten und dem dezentralen Finanzsystem. Für weitere Informationen besuchen Sie www.p10neer.com oder www.sedarplus.ca . IM NAMEN VON PIONEER AI FOUNDRY INC.

Darcy Taylor CEO & Direktor

ir@p10neer.com Capital Markets Contact:

Julia Becker

+1(604)785-0850 Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtet und spiegeln die Erwartungen des Managements in Bezug auf die hierin beschriebenen Angelegenheiten wider. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, und solche Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements wider und basieren auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten könnte dazu führen, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gemacht. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Pioneer AI Foundry Inc.

