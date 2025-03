Startseite Zahnprothese, Küchenmaschine, LEGO-Set und mehr - was Gäste im Urlaub alles vergessen Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-03-11 10:15. mmer wieder vergessen Gäste im Urlaub einiges in ihrer Unterkunft, darunter auch ganz schön Skurriles. Eine Analyse des Ferienhaus-Spezialisten Interhome verrät, welche Gegenstände in der Regel am häufigsten zurückbleiben - und was davon schon für die ein oder andere Überraschung gesorgt hat. Kurz vor der Abreise sind Gäste oft schon mit den Gedanken ganz woanders und übersehen gerade die naheliegendsten Dinge im Ferienhaus. Laut Interhome-Analyse zählen dazu am häufigsten Kleidungsstücke und Schuhe, dicht gefolgt von Ladekabeln, Büchern, Schlüsseln und Geldbörsen. Besonders groß war das Staunen von Serviceteams und Gastgebenden bei Dingen, mit denen sie überhaupt nicht rechneten, wie etwa einem nagelneuen LEGO-Spielset im Wert von 400 Euro oder einem mitgebrachten teuren Küchengerät. 3.000 Euro unterm Bett und bitte Meeresfrüchte nachsenden Kein Geldbeutel, sondern eine höhere Summe an Bargeld hat unter Interhome-Mitarbeitenden für Aufsehen gesorgt: Beim Überziehen der Betten entdeckte das Reinigungspersonal einen Umschlag mit sage und schreibe 3.000 Euro. Der Gast bemerkte das Fehlen erst, als er bereits im Flugzeug saß und kam postwendend zurück, um das Geld persönlich abzuholen und sich mit einem Präsent bei den Mitarbeitenden zu bedanken. Weniger überraschend, dafür immer wieder für Aufsehen und Schmunzeln, sorgen erotische Spielezeuge aller Art und Form. Auch rief schon einmal ein Gast nach Abreise an und fragte, ob man ihm seine vergessenen tiefgekühlten Meeresfrüchte nachsenden könnte. Zu den eher kleinen Überraschungen gehören Dinge, die mitgenommen werden. Allerdings versuchen manche Gäste dabei besonders clever vorzugehen, wenn beispielsweise eine teure Matratze aus dem Ferienhaus gegen eine preisgünstigere ausgetauscht wird. Weitere Ergebnisse der Untersuchung des Ferienhausanbieters Interhome zu vergessenen Dingen und ungewöhnlichen Gästewünschen. Untersuchungsmethodik

Im Rahmen einer Umfrage des Ferienhaus-Spezialisten Interhome unter seinen lokalen Service-Büros in ganz Europa haben diese angegeben, welche Gegenstände von Gästen am häufigsten vergessen wurden und welche besonderen Anfragen die Teams vor Ort erhalten. Die Daten wurden im Dezember 2024/Januar 2025 erhoben und ausgewertet.

