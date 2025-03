Startseite Schlüsselsafe-Verbot in Spanien, Frankreich & Italien: Die Zukunft des digitalen Check-ins mit Hotel-Doorman Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-03-11 09:24. Schlüsselsafe-Verbot in Europa! Spanien, Frankreich und Italien verbieten Schlüsseltresore - was nun? Die Lösung: Hotel-Doorman! QR-Code-Check-in statt Schlüsselchaos. Erfahren Sie mehr! ?? Warum sind Schlüsseltresore in ganz Europa verboten? Mehrere europäische Länder, darunter Spanien, Frankreich und Italien, verschärfen die Vorschriften für Kurzzeitvermietungen. Eines der Hauptziele dieser neuen Gesetze ist die Verwendung von Schlüsseltresoren, die es den Gästen ermöglichen, selbstständig einzuchecken. Hintergrundinformationen zu den Schlüsseltresor-Verboten • Frankreich: Paris geht hart gegen unkontrollierte Kurzzeitvermietungen vor und verbietet Schlüsseltresore in vielen Gegenden. • Spanien: Städte wie Barcelona und Madrid erlassen strengere Vorschriften, um die Wohnungskrise einzudämmen. • Italien: Florenz hat Schlüsseltresore in der Altstadt verboten, um das Erbe der Stadt zu bewahren. ( Quelle: Spiegel.de ) Diese neuen Gesetze stellen eine große Herausforderung für Vermieter und Hoteliers dar. Es gibt jedoch eine innovative und konforme Lösung: das QR-Code-basierte Türschlosssystem Hotel-Doorman. Hotel-Doorman: Die perfekte Alternative zum Schlüsseltresor Hotel-Doorman, eine Marke der UMTS Media Service GmbH, bietet eine smarte, digitale Check-in-Lösung für Hotels, Ferienwohnungen und Serviced Apartments. Durch die Nutzung der QR-Code-Technologie entfällt der physische Schlüsselaustausch, wodurch traditionelle Schlüsseltresore überflüssig werden. ? Warum Hotel-Doorman die ideale Lösung für Ihr Hotel oder Ihre Mietimmobilie ist: ? Es ist nicht erforderlich, vorhandene Schlösser auszutauschen - Hält die aktuellen Türschlösser intakt und vermeidet teure Renovierungen. ? QR-Codes statt Schlüsselkarten - Schluss mit verlorenen oder defekten RFID-Karten. ? Einfacher Zugang für Gäste - QR-Codes werden per E-Mail, SMS oder WhatsApp verschickt. ? Automatisierter Check-in - Der QR-Code wird automatisch generiert und an den Gast gesendet. ? Keine App oder Internetverbindung erforderlich - Gäste müssen nur einen gedruckten oder digitalen QR-Code scannen. ? DSGVO-konform & sicher - Cloud-basiertes System, gehostet in Deutschland für maximalen Datenschutz. ? 24/7 Support - Notfall-Hotline rund um die Uhr bei Problemen mit dem Türzugang. ? Kosteneinsparung - Reduziert die Arbeitsbelastung des Personals und macht Nachtrezeptionisten oder zusätzliche Hardware überflüssig. Nahtlose Integration mit führenden Hotel- und PMS-Systemen Hotel-Doorman lässt sich nahtlos in die führenden Property-Management-Systeme (PMS) integrieren, darunter: • Opera Cloud - Ideal für große Hotelketten mit Cloud-basiertem Management. • Mews.com - Eine moderne, automatisierte Hotelsoftwarelösung. • 3RPMS - Perfekt für Ferienwohnungen und Serviced Apartments. • Apaleo - Ein flexibles PMS, das für die digitale Gastfreundschaft entwickelt wurde. Vollautomatischer Check-in mit QR-Code-Technologie Durch die direkte PMS-Integration generiert das System beim Online-Check-in automatisch einen eindeutigen QR-Code, der direkt an den Gast gesendet wird. Kein physischer Schlüsselaustausch, keine Schlüsseltresore, kein zusätzlicher Ärger. Wie Hotel-Doorman im Vergleich zu herkömmlichen Schließsystemen abschneidet Im Gegensatz zu traditionellen Anbietern von Hotelschlössern wie Salto, Messerschmitt, Dorma Kaba und Assa Abloy revolutioniert Hotel-Doorman die Zutrittskontrolle von Hotels mit QR-Code-Technologie. MerkmalHotel-PortierSalto, Dorma Kaba, Asa AbloyBenötigt eine App?? Nein? JaInternet benötigt?? Nein? JaAustausch des Schlosses?? Nein? JaKosten für die Schlüsselkarte?? Nichts? Ja (RFID-Karten erforderlich)DSGVO-konform?? Ja? Ja Das Fazit: Mit Hotel-Doorman gibt es keine verlorenen Schlüsselkarten mehr, keine App-Downloads und keine Internetverbindung mehr - nur ein einfacher QR-Code für einen sicheren, nahtlosen Zugang der Gäste. Erleben Sie Hotel-Doorman in Aktion: Video-Demo: QR-Code-Hotelschlosssystem in Aktion (Deutsch) So erhalten Sie einen Hotel-Doorman für Ihr Hotel oder Mietobjekt Sind Sie bereit, Ihr Hotel oder Ihre Ferienwohnung auf ein vollständig digitales Check-in-Erlebnis umzurüsten? Kontaktieren Sie uns noch heute für eine kostenlose Beratung. Direkter Kontakt: +49 (0)40 317916-34 Buchen Sie einen Beratungstermin: Hotel-Doorman-Erstgespräch Fazit: Die Zukunft des kontaktlosen Check-ins ist da Mit dem neuen Verbot von Schlüsseltresoren in Spanien, Frankreich und Italien müssen Hotels und Ferienwohnungen neue Wege finden, um ihren Gästen einen sicheren, nahtlosen Zugang zu ermöglichen. Hotel-Doorman bietet eine hochmoderne, vollautomatische Lösung, die sich mühelos in führende PMS-Plattformen integrieren lässt. Vergessen Sie Schlüsseltresore - werden Sie digital mit QR-Code-Technologie!

Seit der Gründung im Jahr 2000 hat sich die UMTS Media Service GmbH als führender Anbieter für Sicherheits- und Technologielösungen in Deutschland etabliert. Mit Hauptsitz in Hamburg bietet das Unternehmen ein umfassendes Portfolio - von Videoüberwachung und Alarmierungssystemen über Vectron Kassensysteme bis hin zu innovativen Zutrittskontroll- und Zeiterfassungssystemen. UMTS Media setzt auf zertifizierte, professionelle Lösungen und pflegt enge Partnerschaften mit namhaften Unternehmen wie T-Mobile und der Deutschen Telekom AG. Darüber hinaus kooperiert das Unternehmen mit den führenden PMS-Systemen wie Opera Cloud, Mews, 3RMPs, Apaleo sowie bald auch mit straiv, Guesty, Protel und weiteren. Mit über 35 Spezialisten und mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung steht UMTS Media für moderne, nachhaltige und effiziente Technologielösungen. Weitere Informationen unter www.umtsmedia.de. oder www.hotel-doorman.com Pressekontakt: UMTS Media Service GmbH

