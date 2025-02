Startseite "Erfolgsformel Ruhestandsplanung": Warum finanzielle Bildung der Schlüssel zu einem sicheren Alter ist Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-02-26 04:07. Das Buch "Erfolgsformel Ruhestandsplanung" bietet eine umfassende Orientierungshilfe für jede Lebensphase und zeigt, wie finanzielle Freiheit im Alter durch frühzeitige Entscheidungen planbar wird. Die Altersvorsorge in Deutschland steht vor immensen Herausforderungen. Steigende Lebenserwartungen und der demografische Wandel belasten die gesetzlichen Rentensysteme zunehmend. Die gesetzliche Rente allein wird den Lebensstandard der zukünftigen Rentnerinnen und Rentner voraussichtlich nicht sichern können. Besonders die schrumpfende Zahl der Beitragszahler im Vergleich zur steigenden Zahl der Rentenbezieher verstärkt diese Problematik. Dies untermauert die Notwendigkeit, sich auf private Vorsorgelösungen zu verlassen. Der Krefelder Finanzanalytiker und Ruhestandsexperte Rolf Klein ( "Rolf Klein Insight - Finanzielle Bildung, Aufklärung und Lösungen" ) hat zu diesem Thema eine Buchveröffentlichung in Vorbereitung. "Erfolgsformel Ruhestandsplanung" erscheint voraussichtlich im Mai und hebt die Bedeutung einer frühzeitigen und professionellen Planung des Ruhestands hervor. Rolf Klein verfolgt das Ziel, Leserinnen und Leser über die Herausforderungen und Möglichkeiten der Altersvorsorge aufzuklären. Im Zentrum stehen finanzielle Bildung, umfassende Lösungsvorschläge und die Bedeutung individueller Strategien. "Das Buch widmet sich dabei auch den Schwächen klassischer Lebens- und Rentenversicherungen. Diese Produkte leiden unter den Folgen niedriger Zinsen und den Herausforderungen der Inflation. Fondsgebundene Lebensversicherungen könnten eine Alternative darstellen, da sie durch flexiblere Anlagestrategien höhere Renditechancen und einen besseren Inflationsschutz bieten. Dennoch bleibt auch hier die Notwendigkeit bestehen, Produkte individuell zu bewerten und an die persönlichen Bedürfnisse anzupassen", sagt Rolf Klein. Ein weiteres zentrales Thema des Buches ist die Bedeutung der Realrendite. Diese zeigt, wie inflations- und steuerbereinigt die Vermögensbildung tatsächlich ausfällt. Viele der derzeitigen Vorsorgeprodukte schneiden in dieser Hinsicht schlecht ab. Das Buch liefert praxisnahe Rechenbeispiele und zeigt auf, dass langfristige Planungen mit breiter Diversifikation die besten Ergebnisse erzielen können. Darüber hinaus werden innovative Ansätze wie Investmentfonds und ETFs sowie die Vorteile Liechtensteiner Lebens- und Rentenversicherungen beleuchtet. Diese bieten in einigen Fällen steuerliche und regulatorische Vorteile, die in der deutschen Vorsorgeplanung fehlen könnten. Zudem wird die Rolle von Immobilien als Baustein der Altersvorsorge hervorgehoben, ebenso wie steuerliche Auswirkungen und Vermögensschutzmaßnahmen. "Erfolgsformel Ruhestandsplanung" ist der erste Band einer Trilogie über wesentliche finanzielle Themen. Weitere Titel sind "Erfolgsformel Liechtenstein" und "Erfolgsformel Vermögensschutz". Interessierte können unter https://www.erfolgsformel-ruhestandsplanung.de/vorabveroeffentlichung/ das erste ausführliche Kapitel von "Erfolgsformel Ruhestandsplanung" kostenfrei als Vorabveröffentlichung bestellen. Mit diesem Vorabkapitel will Rolf Klein nicht nur hilfreiche Inhalte an die Hand geben, sondern auch zeigen, dass Altersvorsorge kein trockenes Thema sein muss. Es geht vielmehr darum, das Leben bewusst zu gestalten und die Freiheit zu gewinnen, die eigenen Träume im Ruhestand zu verwirklichen. Der Autor und Berater betont: "Das Buch ist nicht nur ein praktischer Ratgeber, sondern auch ein Aufruf zur Eigenverantwortung. Es ermutigt die Leserinnen und Leser, aktiv zu werden und rechtzeitig Entscheidungen zu treffen, um finanzielle Sicherheit im Ruhestand zu gewährleisten. Mit einem ganzheitlichen Ansatz zeigt es, wie finanzielle Bildung und kluges Handeln den Lebensstandard im Alter sichern können - unabhängig davon, in welcher Lebensphase man sich gerade befindet." Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Rolf Klein Insight - Finanzielle Bildung, Aufklärung und Lösungen

Herr Dipl.-Betriebsw. (FH) Rolf Klein

Camesstraße 59

47807 Krefeld

Deutschland fon ..: +49 (0) 2151 313148

web ..: http://www.rk-insight.de

email : klein@rk-insight.de Über Rolf Klein Insight - Finanzielle Bildung, Aufklärung und Lösungen Auch wenn in der Finanzwelt vor allem über Produkte gesprochen wird: Im Mittelpunkt steht der Mensch mit seiner individuellen Persönlichkeit. Und genau darauf konzentriert sich der Krefelder Finanzexperte Rolf Klein mit seiner neuen Marke "Rolf Klein Insight - Finanzielle Bildung, Aufklärung und Lösungen". Mit rund 40 Jahren Erfahrung in der Branche will Rolf Klein Menschen dabei begleiten, die Komplexität des Finanzmarktes zu durchdringen und daraus individuellen Nutzen zu ziehen. Was die Marke "Rolf Klein Insight - Finanzielle Bildung, Aufklärung und Lösungen" ausmacht, ist das Engagement für Bildung und Aufklärung ohne den Fokus auf Produktverkauf. Rolf Klein glaubt fest daran, dass wahre finanzielle Freiheit und Sicherheit durch Wissen und Verständnis erlangt werden, nicht allein durch den Erwerb von Finanzprodukten. Im Fokus steht, ausgehend von den persönlichen Wünschen, Zielen und Erfahrungen der Mandanten, komplexe Finanzkonzepte verständlich zu machen, eine Brücke zwischen der Theorie und der Praxis zu schlagen und neben dem Vermögensschutz (Asset Protection) auch die Vermögensentwicklung voranzubringen. Rolf Klein ist überzeugt, dass finanzielle Bildung der Schlüssel zu persönlichem Wachstum und Freiheit ist und dass erfolgreiche finanzielle Entscheidungen nicht nur von der Kenntnis der Märkte abhängen, sondern auch von einem Verständnis für die eigene finanzielle Situation und Ziele. Sein Ansatz ist es, individuell auf die Bedürfnisse seiner Kunden einzugehen, sie zu begleiten und zu beraten, sodass sie eine fundierte, selbstbestimmte finanzielle Zukunft aufbauen können. Rolf Klein sieht sich daher als Berater, Mentor und Wegweiser auf dem Pfad zu finanzieller Aufklärung und Unabhängigkeit, und bietet somit immer auch auf Wunsch den Zugang zu entsprechenden Investmentlösungen abseits des Mainstreams. Seine Philosophie ist es, Menschen zu befähigen, informierte Entscheidungen über ihre Finanzen zu treffen, um so ihre langfristigen Ziele und Träume zu verwirklichen. Rolf Klein verfügt über ein etabliertes Netzwerk von Experten in allen Bereichen von Finanzen, Steuern und Schenken und Vererben für die Erfüllung individueller Bedarfe, um individuelle Lösungen für Privathaushalte, Unternehmer und Unternehmen anbieten zu können. Weitere Informationen unter https://www.rk-insight.de und www.youtube.com/@RolfKlein-rk-insight. Pressekontakt: Rolf Klein Insight - Finanzielle Bildung, Aufklärung und Lösungen

Herr Dipl.-Betriebsw. (FH) Rolf Klein

Camesstraße 59

47807 Krefeld fon ..: +49 (0) 2151 313148

web ..: http://www.rk-insight.de

email : klein@rk-insight.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten