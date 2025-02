Datacolor stellt LightColor Meter zur präzisen Echtzeit-Messung von Licht- und Farbinformationen vor

Marl, Deutschland, 25. Februar 2025 – Datacolor®, ein weltweit führendes Unternehmen für Farbmanagement-lösungen, gibt die Einführung seines LightColor Meters bekannt. Dieses multifunktionale Gerät misst sowohl die Licht- als auch die Farbtemperatur von Lichtquellen, auch für wechselndes Tageslicht, Kunstlicht, LED, HMI, Leuchtstoffröhren, Blitzlicht und mehr. Damit geht dieses innovative Gerät über den traditionellen Belichtungsmesser hinaus.

Die Messung der Farbtemperatur – ob eine Lichtquelle warm oder kalt ist – liefert Anwendern wichtige Informationen, um die am besten geeignete Beleuchtung und Belichtung für ein bestimmtes Aufnahmeszenario auszuwählen und so ein einheitliches Farbbild zu gewährleisten. Darüber hinaus sind Filterbibliotheken von Profoto®, LEE® und Rosco® enthalten, die Anwendern bei der Auswahl der richtigen Farbkorrekturfilter helfen.

In Verbindung mit der kostenlosen Datacolor LightColor Meter-App (iOS/Android) überträgt das über Bluetooth verbundene Gerät kontinuierlich Daten an Ihr Smartphone und spart so Zeit und bietet so eine flexible und punktgenaue Fernsteuerung. Fotografen, Kameraleute und solche die in beiden Welten zu Hause sind (Foto/Video) können Beleuchtung und Belichtung einfach anpassen, ohne die Kamera aus der Hand legen zu müssen. Sie können auch mehrere LightColor Meter kombinieren, um z.B. bei der Lichtsetzung bei größeren Events alle Informationen auf Ihrem Smartphone in Echtzeit zusammenzuführen.

„Das Datacolor LightColor Meter ist wie ein persönlicher Assistent am Set, mit dem Unterschied, dass er in die Tasche passt. Dank der Koppelung via Bluetooth müssen Sie nicht mehr zwischen Kamera und Messgerät hin- und herlaufen und erhalten präzise Licht- und Farbtemperaturdaten in Echtzeit, selbst bei wechselnden Lichtverhältnissen wie im Freien“, so Heath Barber, Direktor für Produktmanagement im Bereich Consumer bei Datacolor. „Das LightColor Meter nimmt Anfängern das Rätselraten bei den Belichtungseinstellungen ab, und erfahrene Anwender werden den zusätzlichen Vorteil zu schätzen wissen, dass sie mit einem einzigen leistungsstarken und praktischen Produkt sowohl die Farbtemperatur, dUV als auch das Licht messen können.“

Das Datacolor LightColor Meter kostet 449 € inkl. MwSt. und ist auf der Datacolor Website, bei Amazon sowie im Fachhandel erhältlich. Die kostenlose Datacolor LightColor Meter-App ist sowohl für iOS als auch für Android verfügbar. Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter https://www.datacolor.com/lcm.

Über Datacolor:

Datacolor, ein weltweit führendes Unternehmen für Farbmanagementlösungen, liefert Software, Geräte und Dienstleistungen, die die Farbgenauigkeit von Materialien, Produkten und Bildern gewährleisten. Weltweit führende Marken und Hersteller sowie kreative Profis vertrauen seit 50 Jahren auf die innovativen Lösungen von Datacolor, um beständig die richtigen Farben zu erhalten.

Das Unternehmen leistet Vertrieb, Service und Support in mehr als 100 Ländern in Europa, Amerika und Asien. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.datacolor.com.