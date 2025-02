Startseite So realisieren Handwerker eine gelungene Präsentation ihrer Qualität im Internet Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2025-02-22 14:43. Handwerker versuchen im Beratungsgespräch, ihre Interessenten von ihrer Leistung zu überzeugen. Nur wenige erreichen diese auf der emotionalen Ebene. Emotionen entscheiden mit darüber, welcher Handwerksbetrieb genug Vertrauen genießt, um den Auftrag zu erhalten. In der Außendarstellung des Unternehmens sollten Handwerker deshalb ihren Interessenten Sicherheitsaspekte aufzeigen, die bei diesen eine emotionale Stabilisierung und Vertrauensbildung auslösen. "Erfolge werden am besser werden gemessen" (Unbekannt) Wenn es einen Weg gibt, der dazu führt, das Sicherheitsbedürfnis von Handwerksinteressenten zielführend zu bedienen, geht dieser über den Nachweis der Zufriedenheit ehemaliger Kunden. Keiner hat mehr Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Handwerksbetrieben als deren erfahrene Kunden. Zufriedenheit führt zu Empfehlungsbereitschaft Zufriedene Kunden können beurteilen, wie kundenorientiert ein Handwerksbetrieb aufgestellt sind. Sie sind das beste Ergebnis, das Handwerker durch ihre Qualitäts- und Serviceleistungen erzielen können. Mit deren Empfehlungsbereitschaft fällt es leicht, neue Adressen und damit Interessenten zu generieren. Bewertungen zufriedener Kunden zeigen Deshalb sollten Handwerksunternehmer Kundenbewertungen verbindlich einholen und mit relevanten Details im Internet veröffentlichen. Das schafft Vertrauen und Sicherheit für Interessenten und generiert Erstkontakte sowie Chancen für zusätzlichen Umsatz. Transparenz schützt vor Überraschungen Seriöse Handwerker wissen, worauf es Interessenten besonders ankommt. Sie bieten Transparenz bezüglich ihrer Leistungen an. Das sind belegbare und aktuelle Referenzen, Rezensionen, Bewertungen und Empfehlungen erfahrener Kunden. Durch diese verleihen sie angehenden Kunden mehr persönliche Sicherheit und helfen ihnen bei der Entscheidung. Seriöse Qualitätsdarstellung Die BAUHERRENreport GmbH unterstützt kundenorientierte Handwerksbetriebe deshalb mit einer Empfehlungsmarketingstrategie. Das Konzept des Unternehmens baut auf authentischen Bewertungen ehemaliger Kunden auf. Der wichtigste Baustein in der Vorgehensweise ist die suchmaschinenoptimierte Qualitätsberichterstattung, die über die Empfehlungsplattform BAUHERREN-PORTAL realisiert wird. Mehrwert, Nutzen und Vorteile für Interessenten und Handwerksunternehmen: Antworten auf alle relevanten Fragen von Interessenten durch - Belegbare Leistungen, die nachhaltig Vertrauen bei Interessenten bilden

- Orientierungs- und Sicherheitsplus für Interessenten

- Fachliche und emotionale Details, die diese überzeugen

- Glaubwürdige Testimonials, die wirkungsvoller sind als jede Werbung Eindeutige Positionierung des Unternehmens als Qualitätsführer der Region durch - Unverwechselbarer Qualitätsauftritt des Unternehmens im BAUHERREN-PORTAL

- Geschütztes Qualitätssiegel "GEPRÜFTE KUNDEN-ZUFRIEDENHEIT" Zusätzlicher Absatz und Umsatz durch - Scharfe und nachhaltige Qualitätsabgrenzung von Wettbewerbern

- Ausschöpfung des Einzugsgebietes durch digitalen Qualitätsauftritt

- Neue Interessenten und damit Neukunden Preiswerte und flexible Internetpräsenz als Qualitätsanbieter durch - Internetveröffentlichungen mit garantiertem Top-Ranking

- In Google & Co. auf der ersten Seite ganz oben stehen

- Zunahme an Traffic auf der Homepage des Handwerksunternehmens Zusammenfassung: Das BAUHERREN-PORTAL liefert Potenzial für zusätzliche und qualifizierte Interessenten. Es bindet Interessenten, die sich in der Beratung befinden. Handwerker werden hier zu echten, geprüften Qualitätsanbietern der Region. Im Netz werden diese von Interessenten sicher gefunden. Gelistete Unternehmen erzielen zusätzliche Absatz- und Umsatzsteigerungen. Budgets für konventionelle Werbezwecke können reduziert oder gestrichen werden. BAUHERRENreport GmbH Handwerksqualität mit einem einzigartigen Empfehlungskonzept glaubwürdig belegen und professionell präsentieren. Dann wird diese zum Blickfang mit Sogwirkung für alle Interessenten im relevanten Einzugsgebiet. Zögern Sie nicht, Ihr Handwerksunternehmen zum Qualitätsführer Ihres Einzugsgebietes zu machen. Lassen Sie sich von den positiven Erfahrungen unserer Kunden überzeugen. Rufen Sie diese ruhig ab. Alle stehen als Referenzen zur Verfügung und bestätigen Ihnen die Vorteile unserer Zusammenarbeit. Theo van der Burgt (Geschäftsführer BAUHERRENreport GmbH, Tel. 021 31- 742 789-0 - Mail: vdb@BAUHERRENreport.de) Zur Qualitätswebseite: WWW.BAUHERREN-PORTAL.COM

Zur Unternehmens-Homepage: WWW.BAUHERRENREPORT.DE Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Bauherrenreport GmbH

Herr Theo van der Burgt

Ludwig-Erhard-Straße 30

41564 Kaarst

Deutschland fon ..: 02131 - 74 27 890

fax ..: 02131 - 74 27 894

web ..: http://www.bauherrenreport.de

email : vdb@bauherrenreport.de Die BAUHERRENreport GmbH unterstützt Handwerksbetriebe mit einer wirkungsvollen Empfehlungsmarketingstrategie. Ihr Konzept baut auf Leistungsbewertungen ehemaliger Kunden auf. Der wichtigste Baustein darin ist die suchmaschinenoptimierte Qualitätsberichterstattung, die über die Empfehlungsplattform BAUHERREN-PORTAL realisiert wird. Pressekontakt: Bauherrenreport GmbH

Herr Theo van der Burgt

Ludwig-Erhard-Straße 30

41564 Kaarst fon ..: 02131 - 74 27 890

web ..: http://www.bauherrenreport.de

email : vdb@bauherrenreport.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten