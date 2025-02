Startseite Zertifizierung als 9 Levels-Berater - Impulse für den Kulturwandel rund um die agile Transformationen Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-02-18 13:01. Mit der Zertifizierung als 9Levels-Berater begleitet Andreas Becker Unternehmen auf Ihrem Weg zu agilen Transformationen - Im Fokus Werte, Kulturwandel und Agilität. Zertifiziert für 9 Levels: Werte, Kultur und agile Transformationen gestalten Andreas Becker ist nun offiziell zertifizierter 9Levels-Berater und unterstützt Unternehmen, agile Transformationen durch werteorientierten Kulturwandel erfolgreich umzusetzen. Mit der Expertise in den 9 Levels of Value Systems® macht er Tugenden, Teamgeist, Taktik und Talente transparent - die entscheidenden Faktoren für nachhaltigen Wandel. 9 Levels: Werte und Kultur als Schlüssel zur agilen Transformation Die 9 Levels of Value Systems® bieten eine wissenschaftlich fundierte Grundlage, um Wertesysteme in Organisationen sichtbar zu machen. Unternehmen erhalten präzise Einblicke in ihre Kultur und die relevanten Entwicklungsfelder. Mit dieser Analyse werden agile Transformationsprozesse gezielt gestaltet, Konflikte entschlüsselt und Veränderungsmaßnahmen effektiv geplant. Kulturwandel als Basis für agile Transformation Agile Transformationen scheitern oft, wenn der kulturelle Wandel vernachlässigt wird. Durch die 9 Levels werden bestehende Wertesysteme sichtbar, Entwicklungspfade abgeleitet und passgenaue Taktiken für nachhaltige Veränderungen entwickelt. So entsteht eine werteorientierte Spielphilosophie für Unternehmen. Vortrag: "Die Evolution der Agilität" - Werte und Kultur im Fokus Zur Vertiefung des Themas bietet Andreas Becker zudem den Vortrag "Die Evolution der Agilität", in dem er praxisnah erläutert, wie Werte und Kultur eine agile Transformation unterstützen. Der Vortrag vermittelt konkrete Impulse und zeigt auf, wie Unternehmen den Wandel aktiv gestalten können. Mehr erfahren: Webseite " Kulturwandel mit den 9 Levels ":

