Startseite SAP Consulting & Prozessberatung für Unternehmen deutschlandweit Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-02-13 18:21. impulis bietet deutschlandweit umfassende SAP Beratung und SAP Consulting für Unternehmen, die ihre IT-Infrastruktur optimieren und zukunftssicher gestalten möchten. Die Unternehmensberatung impulis business consulting AG spezialisiert sich auf ganzheitliche SAP Beratung und Prozessberatung für Firmen deutschlandweit. Mit tiefgreifender Expertise unterstützt das Unternehmen bei der Implementierung und Optimierung von SAP-Lösungen, um langfristig Mehrwert zu schaffen. Effiziente SAP-Lösungen implementieren Die Experten und Expertinnen von impulis bringen umfangreiche Erfahrungen in der Prozessberatung, im Projektmanagement sowie in der Finance Transformation mit. Dadurch ermöglichen sie Unternehmen, ihre Geschäftsprozesse effizient zu gestalten und ihre IT-Infrastruktur mit modernen SAP-Lösungen wie SAP S/4HANA und SAP Business One zukunftssicher aufzustellen - egal, ob in der (public) cloud oder on premise. Neben der Implementierung dieser komplexen Systeme legt impulis besonderen Wert auf die Befähigung von Mitarbeitern der Kunden und Kundinnen. Durch gezielte Schulungen und Coachings stellt das Unternehmen sicher, dass die SAP-Anwender nicht nur die neu implementierten Systeme verstehen, sondern diese auch effizient und sicher im Arbeitsalltag nutzen können. Dies minimiert mögliche Umstellungshürden und maximiert den Nutzen der SAP-Lösungen. Ganzheitliche Beratung für nachhaltigen Unternehmenserfolg Das Leistungsangebot von impulis geht weit über die reine Implementierung von SAP-Softwarelösungen hinaus. Das Unternehmen verfolgt einen ganzheitlichen Beratungsansatz, der auf die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden und Kundinnen zugeschnitten ist. Dies bedeutet, dass sowohl technische als auch organisatorische Aspekte der Unternehmensführung in die Beratung einfließen. Dadurch wird eine reibungslose Integration neuer Systeme in bestehende Geschäftsprozesse gewährleistet. Die Kunden und Kundinnen profitieren von einer optimierten IT-Infrastruktur, die nicht nur die Effizienz steigert, sondern auch langfristige Wettbewerbsvorteile schafft. Ein weiterer Vorteil der Zusammenarbeit mit impulis ist die klare Fokussierung auf nachhaltige Lösungen, die sich nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig auszahlen. Dank der tiefen Fachkompetenz und der engen Zusammenarbeit mit den Kunden und Kundinnen entwickelt impulis Strategien, die den spezifischen Anforderungen gerecht werden und einen echten Mehrwert schaffen. Unternehmen, die sich für impulis entscheiden, erhalten nicht nur eine maßgeschneiderte Beratung, sondern auch einen verlässlichen Partner, der sie bei der digitalen Transformation begleitet. Partnerschaftlich & verantwortungsbewusst impulis wurde im Jahr 2016 gegründet und hat seinen Sitz in der Christophstraße 15-17, 50670 Köln sowie eine weitere Niederlassung in der Badenerstrasse 47, 8004 Zürich. Das Unternehmen bietet ganzheitliche Beratungsleistungen in den Bereichen Prozessberatung, Projektmanagement, Finance Transformation sowie Schulung und Coaching im Projektmanagement und für SAP-Anwender und Anwenderinnen. impulis zeichnet sich durch ein offenes, kreatives und faires Miteinander aus, das einen verantwortungsbewussten Umgang mit den Kunden, Kundinnen und deren Projekten sicherstellt. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: impulis business consulting AG

Herr Christian Kukli

Christophstraße 15-17

50670 Köln

Deutschland fon ..: 01516 - 895 665 1

web ..: https://www.impulis.com/

email : kontakt@impulis.com Die Unternehmensberatung impulis business consulting AG spezialisiert sich auf ganzheitliche Prozessberatung und das SAP Consulting für Firmen deutschlandweit, insbesondere in den Bereichen Finanzwesen, Controlling und Logistik. Pressekontakt: RegioHelden GmbH

Herr Alexander Graf

Rotebühlstraße 50

70178 Stuttgart fon ..: 0711 128 501-0

web ..: https://stroeer-online-marketing.de/

email : pressemitteilung@regiohelden.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten