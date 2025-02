Startseite "Dein Song": Staffelstart am 17. Februar 2025 bei KiKA Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-02-13 12:07. "Dein Song" startet am Montag, 17. Februar 2025 bei KiKA, auf kika.de, im KiKA-Player sowie auf zdftivi.de. In 16 Folgen, immer montags bis donnerstags um 19:25 Uhr! Die 17. Staffel von "Dein Song" (ZDF) startet am Montag, 17. Februar 2025 bei KiKA, auf kika.de, im KiKA-Player sowie auf zdftivi.de. In 16 Folgen, immer montags bis donnerstags um 19:25 Uhr, fiebert das Publikum über vier Wochen mit, wenn es für die jungen Talente um den Titel "Songwriterin oder Songwriter des Jahres" geht. Begleitet werden sie von dem neuen Moderations-Duo mit Singer-Songwriter Luca Hänni und Content-Creatorin Jeannie Wagner. Die Songs greifen aktuelle Themen der Jugendlichen auf, wie den Druck durch Social Media, das Überwinden von Unsicherheiten, die Zerbrechlichkeit von Träumen, die Herausforderungen des Erwachsenwerdens und die Sehnsucht nach Zusammenhalt und Liebe. Wer beeindruckt die prominente "Dein Song"-Jury und schafft den Sprung in die nächste Runde? Neben Kelvin Jones und Alina Süggeler kehrt Mieze Katz als Jury-Mitglied zurück. Diese Songwriting-Talente präsentieren beim Casting in Wiesbaden ihren Song: * Paula (16) aus Burglengenfeld mit "Escape"

* Emily (16) aus Stuttgart mit "Hör nicht auf den Schmetterling"

* Nadja (14) aus Berlin mit "Nicht gut genug "

* Roberta (16) aus Madrid (Spanien) mit "Useless"

* Felicitas (14) aus Berlin mit "Sommer in Berlin"

* Marvin (17) aus Puschendorf mit "Determined"

* Isabella Sophie (15) aus Bielefeld mit "Timeless Girl"

* Mina (12) aus Baden (Schweiz) mit "Butterfly in a glass"

* Lukas (17) aus Berlin mit "Stay"

* Lasse (16) aus Buchholz in der Nordheide mit "How it ends"

* Theodor (16) aus Bad Soden am Taunus mit "Lies over Lies"

* Magdalena (17) aus Waldkirch mit "Nothing and Everything"

* Aaron (14) aus Erfurt mit "Kind and Nice"

* Lara (16) und Nele (15) aus Hallstadt mit "Notre Chéri" Nach der ersten Castingrunde auf Schloss Biebrich geht es für zehn Talente ins Songwritingcamp nach Zeeland (Niederlande). Dort arbeiten sie an ihren Kompositionen und bereiten sich auf die nächste Entscheidung vor. Die besten sieben Acts entwickeln ihre Songs mit prominenten Musikpatinnen und Musikpaten weiter und geben ihnen in der "Dein Song"-Studiofinca auf Ibiza den letzten Schliff. Unterstützt werden sie von Stefanie Heinzmann, Kati K, Aisha Vibes, SVEA, Gregor Hägele, ISAAK und dem Produzenten-Duo Quarterhead. Höhepunkt und Abschluss der Staffel ist die große "Dein Song"-Finalshow, die am 14. März 2025 um 19:05 Uhr live bei KiKA, auf kika.de und zdftivi.de sowie anschließend im KiKA-Player und in der ZDFtivi-App zu sehen ist. Auf kika.de gibt es informative Zusatz-Inhalte zur Staffel. Auf den beiden Social-Media-Kanälen von "Dein Song", TikTok und Instagram, findet die Community außerdem reichlich Content rund um den Wettbewerb, spielerische Szenen hinter den Kulissen von und mit der neuen Hostin Jeannie Wagner. "Dein Song" ist eine Produktion der bsb-Film- und TV-Produktion Darmstadt und MB TV GmbH Berlin im Auftrag des ZDF für KiKA. Verantwortliche Redakteurinnen im ZDF für die Doku-Reihe und die Finalshow sind Gordana Großmann und Corinna Loos. Weitere Informationen finden Sie im Mediendossier auf kommunikation.kika.de und im ZDF Presseportal.

