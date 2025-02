Startseite Holzbetonverbund Geschossdecken mit Top Qualität und Aufwandreduktion Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-02-11 13:28. Mit den innovativen Holzbetonverbund Geschossdecken Sidler SHARK® sparen die Baufirmen viel Zeit und Material. Bauherren profitieren mit Kosten-Vorteilen, Top-Qualität und Schallschutz. Die technisch führenden Holzbetonverbund Geschossdecken SHARK® bieten hohe Tragfähigkeit und natürlichen Verbund ohne zusätliche Schrauben oder Dübel. So erreicht man hohen Schallschutz (nach Mass) bei gleichzeitig niedrigem Aufwand (Zeiteinsparung und Wegfall von Montage-Material). Mit Sidler SHARK Geschossdecken verbindet man Brettstapel oder CLT Massivolz mit Beton durch speziell geformte Mikrokerven (ohne zusätzliche Schrauben oder Dübel). Diese innovative Technologie ist schneller und günstiger in Herstellung und Montage. Der Aufwand für Verbindungsschrauben entfällt. Man spart Material, Arbeitszeit und Geld. Dank der Sidler SHARK Technologie erreicht man Geschossdecken mit entscheidenden Vorteilen: - Qualitäts-Vorteile beim Schallschutz, der Tragfähigkeit und bei Nachhaltigkeit - Deutliche niedrigere Kosten durch Wegfall von Montagematerial und Montagezeit sowie weniger Fräsdurchgänge als bei Schubkerben - Holz-/Beton-Einsparung bei vielen Dimensionen - CO-2-neutrale Produktion dank Energie aus erweiterter eigener Photovoltaikanlage bei Sidler Holz. Sidler SHARK ist seit 5 Jahren bestens bewährt in breiter Praxisanwendung. Das youtube-Video zeigt mehr:

https://www.youtube.com/watch?v=asEjs99WgCE Ausführliche technische Informationen unter http://www.sidlerholz.ch . Die Sidler Holz AG ist ein führender Hersteller und Lieferant für HBV-Geschossdecken, Brettstapel, CLT, ABODO Fassadenholz und ABODO Terrassenholz. Die Sidler Holz AG sucht Lizenznehmer in Europa und Übersse für das neuartige Holzbetonverbund-System Sidler SHARK® - das bedeutend Kosten spart, beim Verbund von Brettstapeln oder CLT Geschossdecken mit Beton.

Die Sidler Holz AG ist ein führender Hersteller und Lieferant für HBV-Geschossdecken mit SHARK® Technologie und Brettstapel oder CLT nach Bedarf. Die Sidler Holz AG sucht Lizenznehmer in Europa und Übersse für das neuartige Holzbetonverbund-System Sidler SHARK® - das bedeutend Kosten spart, beim Verbund von Brettstapel- oder CLT-Geschossdecken mit Betonverbund. Die Sidler Holz AG beliefert Holzbau-Unternehmen mit SHARK HBV-Geschossdecken, die wirtschaftlich und technologisch führend sind und den Fachhandel Schweiz mit ABODO Fassaden- und Terrassenholz erster Güte.

