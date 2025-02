Startseite Commerce Resources erhält 2,6 Mio. CAD von Kanadas Critical Minerals Infrastructure Fund für die Zufahrtsstraße zur REE/Flussspa Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2025-02-08 00:17. VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - 7. Februar 2025 - Commerce Resources Corp. (TSXv: CCE, FWB: D7H0, OTCQX: CMRZF) (das Unternehmen oder Commerce) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen aus dem Critical Minerals Infrastructure Fund (CMIF) der Natural Resources Canada (NRCan) eine bedingte Genehmigung für die Finanzierung von bis zu insgesamt 2.606.977 CAD für den Ausbau der Zufahrtsstraße zur unternehmenseigenen REE/Flussspat-Lagerstätte Ashram in Nunavik, Quebec, erhalten hat. Eckpunkte: - Bedingte Finanzierungsgenehmigung von Natural Resources Canada (NRCan) in Höhe von bis zu 2.606.977 CAD im Rahmen des Critical Minerals Infrastructure Fund-Programms (CMIF), vorbehaltlich des Abschlusses einer Due-Diligence-Prüfung und der Unterzeichnung einer schriftlichen Vereinbarung.

- Die Finanzierung ist von entscheidender Bedeutung für die Projektierung einer Straße zwischen dem Projekt Ashram und dem Fluss Koksoak (175 km), die einen besseren Zugang zur Region Nunavik ermöglicht und zahlreiche Projekte und indigene Gruppen in der Region unterstützt.

- Diese Mittel werden entscheidend sein, um die Grundlagenstudien, die Vormachbarkeitsstudie und die Machbarkeitsstudie des Unternehmens voranzutreiben. Dieses Projekt im Rahmen der kanadischen Strategie für kritische Minerale wird dazu beitragen, die nachhaltige Produktion kritischer Minerale in Québec zu steigern, insbesondere der Seltenerdmetalle, die in der Elektronik, für die Erzeugung sauberer Energie, in der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie und der Verteidigung verwendet werden, sagte Jonathan Wilkinson, Minister für Energie und natürliche Ressourcen in Kanada. Entwicklungen wie diese tragen dazu bei, dass Minen schneller gebaut werden können, und sie sind ein Schlüsselelement, um die vor uns liegende generationenübergreifende Chance zu ergreifen. Die kanadische Regierung unterstützt Projekte, die Kanadas Versorgungsketten stärken, unsere Fähigkeit verbessern, ein zuverlässiger Lieferant der kritischen Minerale zu sein, die die Welt nachfragt, und das Wirtschaftswachstum fördern und gleichzeitig gute Arbeitsplätze schaffen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78403/2025-02-07CommerceReso... CEO und President Ross Carroll erklärt: Im Namen von Commerce Resources Corp. möchte ich NRCan für die bedingte Genehmigung und die starke Unterstützung für die geplante Straße zwischen dem Projekt Ashram und dem Fluss Koksoak danken. Die Finanzierung ist von entscheidender Bedeutung, um den Bau der Straße zu ermöglichen, die für die Entwicklung der REE- und Flussspatlagerstätte Ashram von Commerce Resources, der hochwertigsten Lagerstätte dieser Art in Kanada und einer der besten weltweit, ausschlaggebend ist. Die Straße wird nicht nur die Mine in Produktion bringen, sondern auch den indigenen Gemeinden in Nunavik erhebliche soziale und wirtschaftliche Vorteile bringen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Regierung und den Interessenvertretern der Gemeinden, während wir das Projekt Ashram vorantreiben.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78403/2025-02-07CommerceReso... Commerce Resources (TSXV: CCE) besitzt das REE-/ Flussspatprojekt Ashram in Nunavik, Québec Critical Minerals Infrastructure Fund (CMIF) Der Critical Minerals Infrastructure Fund (CMIF, Infrastrukturfonds für kritische Minerale) ist das Vorzeigeprogramm von Natural Resources Canada im Rahmen der Strategie für kritische Minerale, mit dem saubere Energie- und Transportinfrastrukturprojekte unterstützt werden sollen, die notwendig sind, um Kanadas Angebot an kritischen Mineralen aus verantwortungsvollen Quellen zu erhöhen und die Entwicklung nationaler und globaler Wertschöpfungsketten für die grüne und digitale Wirtschaft zu fördern. Diese Finanzierung ist ein direktes Ergebnis der verstärkten Zusammenarbeit zwischen der kanadischen Regierung und der Provinz Québec im Rahmen des neuen Québec-Canada Collaboration Table on Energy and Resources. Der Collaboration Table soll dazu beitragen, dass die Provinz ihr volles Potenzial in einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ausschöpft, indem die beiden Regierungsebenen noch enger zusammenarbeiten, um die wichtigsten wirtschaftlichen Prioritäten Québecs für eine Netto-Null-Zukunft im Energie- und Rohstoffsektor zu ermitteln und zu beschleunigen. Zusammenarbeit ist unerlässlich. Da sich die weltweite Nachfrage nach kritischen Mineralen bis zum Jahr 2040 voraussichtlich verdoppeln wird, ist Kanada in einer einzigartigen Position, um von diesem wachsenden Markt zu profitieren. Kanada ist reich an kritischen Mineralen und verfügt über die Arbeitskräfte, Unternehmen und Gemeinden, die über das Know-how verfügen, um den Abbau, die Aufbereitung und die Herstellung von Produkten sowie das Recycling dieser Minerale verantwortungsvoll voranzutreiben. Kritische Minerale stellen eine enorme wirtschaftliche Chance für Arbeitnehmer dar - mit dem Potenzial, Hunderttausende von Arbeitsplätzen zu schaffen und gleichzeitig zum bevorzugten Lieferanten für unsere Verbündeten auf der Weltbühne zu werden und unsere Abhängigkeit von autoritären Regierungen zu verringern. Die Regierungen Kanadas und Québecs haben sich gemeinsam der Schaffung von guten Arbeitsplätzen und dauerhaftem Wohlstand verschrieben, die mit den beispiellosen wirtschaftlichen Möglichkeiten des Aufbaus einer Netto-Null-Emissionswelt einhergehen werden. Die heute angekündigten Initiativen werden dazu beitragen, eine Vielzahl von Möglichkeiten für sauberes Wachstum zu unterstützen und gleichzeitig ein grüneres, gesünderes und widerstandsfähigeres Kanada zu schaffen. Zusammenarbeit mit Nuna Resources für Infrastrukturstudie Nuna Resources, ein mehrheitlich in Inuit-Besitz befindliches Bauunternehmen, ist mit der Durchführung einer Straßenstudie für die Seltenerdmetall-/Flussspatlagerstätte Ashram in Québec beauftragt worden. Nuna Resources ist bekannt für sein Fachwissen bei der Durchführung schlüsselfertiger Projekte, die im Einklang mit nachhaltiger Entwicklung und verantwortungsvollem Ressourcenmanagement stehen. Ihre Beteiligung ist eine Schlüsselkomponente, um sicherzustellen, dass das Projekt Ashram mit dem Schwerpunkt auf der Maximierung des lokalen Nutzens und der wirtschaftlichen Möglichkeiten für indigene Gemeinschaften entwickelt wird. Im Rahmen der Infrastrukturstudie werden kritische Komponenten in den Bereichen Transport, Logistik und Standortzugang bewertet, die für eine effiziente Entwicklung des Projekts unter Wahrung der ökologischen und sozialen Verantwortung erforderlich sind.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78403/2025-02-07CommerceReso... Team von Nuna Resources Über Commerce Resources Corp. Commerce Resources Corp. ist ein Junior-Rohstoffunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Erschließung der Seltenerdmetall- und Flussspatlagerstätte Ashram auf dem unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Eldor im Norden der kanadischen Provinz Quebec liegt. Die Lagerstätte Ashram zeichnet sich durch eine einfache Seltenerdmetall- (Monazit, Bastnäsit und Xenotim) und Gangsteinmineralogie (Carbonate) sowie eine Ressource mit großen Tonnagen und günstigem Gehalt aus. Das Material aus der Lagerstätte eignet sich nachweislich für die Herstellung hochgradiger Mineralkonzentrate (mehr als 30 - 45 % TREO) mit hoher Ausbeute (mehr als 60 - 75 %), was den aktiven globalen Produzenten entspricht. Darüber hinaus verfügt die Ashram-Lagerstätte über eine Flussspatkomponente, die sie zu einer der größten potenziellen Flussspatquellen der Welt macht, und könnte ein langfristiger Lieferant für die Hüttenspat- und Säurespatmärkte sein. Das Unternehmen positioniert sich als einer der kostengünstigsten Produzenten von Seltenen Erden weltweit, und zwar insbesondere als langfristiger Lieferant eines Seltenerd-Carbonat-Mischkonzentrats und/oder NdPr-Oxid-Produkts für den Weltmarkt. Darüber hinaus ist Commerce bestrebt, das Potenzial für andere hochwertige Rohstoffe auf dem Konzessionsgebiet zu erkunden, wie z. B. Niob- und Phosphatminerale, die die Weiterentwicklung Ashram durch Kostensenkungen bei einer gemeinsamen Erschließung voranbringen könnten. Nähere Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.commerceresources.com oder per E-Mail auf info@commerceresources.com . Für das Board of Directors COMMERCE RESOURCES CORP.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, d.h. Informationen über Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in Zukunft eintreten werden oder können. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen in Bezug auf die Beschaffenheit der REE- und Flussspatlagerstätte Ashram des Unternehmens; dass die Erschließung von kritischen Mineralen möglicherweise Hunderttausende Arbeitsplätze schafft; dass der Flussspatanteil Ashram zu einer der größten potenziellen Flussspatquellen der Welt macht und Ashram ein langfristiger Lieferant für die Hüttenspat- und Säurespat-Märkte sein könnte; dass das Unternehmen sich als einer der kostengünstigsten Produzenten von Seltenerdmetallen mit weltweit positioniert, wobei es sich schwerpunktmäßig als langfristiger globaler Lieferant von gemischtem Seltenerdmetallcarbonat und/oder NdPr-Oxid etablieren will; und dass das Unternehmen das Potenzial für andere hochwertige Rohstoffe auf dem Konzessionsgebiet Ashram sondieren könnte. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen prognostiziert wurden. Zu den Risiken, die das Eintreten dieser Ereignisse, Aktivitäten oder Entwicklungen verändern oder verhindern könnten, gehören: dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, zusätzliche Explorationen auf dem Projekt Ashram vollständig zu finanzieren; dass, selbst wenn das Unternehmen in der Lage ist, Kapital zu beschaffen, die Kosten für Explorationsaktivitäten steigen könnten, sodass das Unternehmen möglicherweise nicht über ausreichende Mittel verfügt, um diese Explorations- oder Verarbeitungsaktivitäten zu bezahlen; dass sich der Zeitplan und Inhalt des geplantes Bohrprogramms zukünftiger Arbeitsprogramme möglicherweise nicht bei geplant verhalten oder die Programm überhaupt nicht absolviert werden; geologische Interpretationen auf Grundlage von Bohrungen, die sich mit zusätzlichen genaueren Informationen ändern können; potenzielle Prozessmethoden und Mineralgewinnungsannahmen, die auf begrenzten Testarbeiten und Vergleichen mit als analog angesehenen Lagerstätten beruhen, die bei weiteren Testarbeiten möglicherweise nicht vergleichbar sind; dass die Erprobung unseres Prozesses sich als nicht erfolgreich erweisen könnte oder die Proben aus dem Projekt Ashram keine positiven Ergebnisse erzielen, und dass, selbst wenn solche Tests erfolgreich sind oder die anfänglichen Ergebnisse der Proben positiv ausfallen, die wirtschaftlichen und anderen Ergebnisse nicht wie erwartet ausfallen könnten; dass die Nachfrage nach Seltenerdmetallen und anderen Mineralen auf dem Markt nicht wie erwartet ausfällt; die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Ausrüstung für die Durchführung künftiger Explorations- und Testarbeiten; dass geopolitische Risiken zu einer Markt- und Wirtschaftsinstabilität führen könnten; und dass sich die Bedingungen trotz der derzeit erwarteten Rentabilität des Ashram-Projekts so ändern könnten, dass das Projekt, selbst wenn auf dem Ashram-Projekt Metalle oder Mineralien entdeckt werden, möglicherweise nicht wirtschaftlich rentabel ist. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

