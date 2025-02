Startseite Nachhaltigkeitsberichte Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-02-05 15:55. Die Nachhaltigkeitsberichterstattung betrifft seit diesem Jahr deutlich mehr Unternehmen in Europa. Geldern, 05.02.2025 * Die EU verpflichtet immer mehr Unternehmen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung

* Seit Beginn des Jahres deutlich mehr Unternehmen berichtspflichtig

* Advantag bietet CSR-Berichterstattung an Bislang betraf die Berichtspflicht für Nachhaltigkeitsberichte gemäß der neuen Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) lediglich kapitalmarktorientierte Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitenden, welche eine Bilanzsumme von mehr als 20 Millionen Euro oder einen Umsatz von mehr als 40 Millionen jährlich hatten. Seit Jahresbeginn gelten hier neue Grundwerte und diese betreffen nun alle Kapitalgesellschaften oder Personengesellschaften, bei welchen keine natürliche Person haftet und nicht nur kapitalmarktorientierte Gesellschaften. Nunmehr betrifft es bereits Gesellschaften mit mehr als 250 Mitarbeitern, einem Bilanzvolumen in Höhe von mindestens 25 Millionen Euro sowie Umsatzerlösen von mehr als 50 Millionen Euro, wobei lediglich zwei dieser Kriterien zutreffen müssen. Dies betrifft in Deutschland allein mehr als 14.000 Unternehmen, welche entweder im Lagebericht zum Jahresabschluss den CSR-Nachhaltigkeitsbericht integrieren oder einen separaten Bericht zu erstellen haben. Unternehmen, die nun der Berichtspflicht unterliegen, müssen ihre sorgfältig aufbereiteten Nachhaltigkeitsinformationen darstellen und mit einem sogenannten digitalen Tagging versehen, um die Vergleichbarkeit zu erleichtern. Neu ist hierbei auch, dass die Nachhaltigkeitsberichte durch einen Abschlussprüfer auditiert werden müssen. Die Verantwortung für die Aufstellung des Berichts obliegt der Geschäftsführung oder dem Vorstand. Bei Aktiengesellschaften und Genossenschaften hat zudem der Aufsichtsrat die Verantwortung für die Überwachung der korrekten CSR-Berichtserstattung. Mit ihrer Beteiligung an der IGP Green Solutions GmbH hat die Advantag GmbH nun einen erfahrenen Kooperationspartner bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung und bietet daher die CSR-Berichterstattung nach den erforderlichen European Sustainability Reporting Standards, kurz ESRS, an. Betroffene Unternehmen sollten dabei nicht zu lange warten, da viele Daten bereits in die Aufstellung des Jahresabschlusses fallen werden. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Advantag GmbH

Herr Raik Oliver Heinzelmann

Glockengasse 5

Geldern 47608

Deutschland fon ..: 02831/1348220

fax ..: 02831/1348221

web ..: https://advantag.de

email : heinzelmann@advantag.de Die Advantag GmbH hat sich seit nunmehr 15 Jahren auf den Handel von marktbasierten Klimaschutzinstrumenten spezialisiert und bietet ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen im Bereich der einzelnen verpflichtenden und freiwilligen Märkte an. Unter anderem ist Advantag im verpflichtenden Europäischen Emissionshandel EU ETS, dem nationalen deutschen Emissionshandel nach Brennstoffemissionshandelsgesetz ((BEHG), dem Handel von Emissionsrechten für den internationalen Flugverkehr ((CORSIA), dem Handel von Herkunftsnachweisen (HKN) für Grünstrom und dem Handel von F-Gas-Quoten aktiv. Pressekontakt: Advantag GmbH

Herr Klaus Maurmann

Glockengasse 5

Geldern 47608 fon ..: 02831/1348220

email : klaus.maurmann@advantag.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten