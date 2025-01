Startseite Bussi Limmi - Das neue Album von Andrea Limmer Pressetext verfasst von SmartNett am Fr, 2025-01-31 10:08. Jetzt ist es endlich so weit! Das neue Album von Andrea Limmer, Bussi Limmi, ist da. Die charmant freche Singer-Songwriterin bleibt ihrem Stil treu und begeistert mit ihrer unverwechselbaren Art. Wer Andrea Limmer kennt, weiß, dass „Bussi Limmi“ ihr typischer Gruß in Posts und Nachrichten ist. Dieses Album trägt ihre ganz persönliche Handschrift und spiegelt ihre Erlebnisse und Geschichten wider. Zum Beispiel in dem Song „Entgleisung 5.0“, in dem Andrea Limmer ihre Erfahrungen mit der Deutschen Bahn humorvoll verarbeitet.

Neben bereits bekannten und veröffentlichten Tracks überrascht das Album auch mit neuen, bisher unveröffentlichten Songs.

Die stilistische Vielfalt des Albums reicht von eingängigem Pop bis hin zu gefühlvollem Folk. Andrea Limmer singt sowohl auf Hochdeutsch als auch auf Bayerisch, was ihre Vielseitigkeit und Authentizität unterstreicht. Einige der Titel sind in Zusammenarbeit mit Bernie Maisberger und Jens Ohly entstanden, die gemeinsam als OM bekannt sind.

Freue dich auf ein musikalisches Erlebnis, das sowohl langjährige Fans begeistert als auch neue Hörer in seinen Bann zieht. Bussi Limmi ist ein Album voller Herz, Humor und musikalischer Vielfalt – genau wie Andrea Limmer selbst. UPC 3617669148713

Release 31.01.2025 Smart & Nett bringen als Label und Musikverlag seit 2016 ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit schwerpunktmäßig deutschsprachigen Künstlern, erobert das Team aus München immer weiter den internationalen Raum.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in welcher Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Talente aus Marketing, Webdesign, Photoshop-Know-how, bildender Kunst und Organisation gebündelt haben. Das vielfältige Potenzial stets neu kombinierbarer Synergieeffekte kommt wiederum dem Label zugute.

Musik steht bei Smart & Nett nicht für sich allein: häufig ist sie verbunden mit Buchprojekten https://smart-und-nett-verlag.de/. Sei es als Song oder gar als komplettes Musical zum Buch und natürlich als Rahmen für Events. Es finden sich zahlreiche Musiker in der Künstleragentur wieder und können für Liveauftritte gebucht werden https://smart-und-nett.de/kuenstleragentur/.