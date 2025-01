Startseite Gedankenlesen und andere abgefahrene Wunder - Magic Dinner mit dem Mentalisten Christian Lavey Pressetext verfasst von Lavey am Mi, 2025-01-29 17:30. „Gedankenlesen und andere abgefahrene Wunder" – Luxemburgischer Mentalist verzaubert Brandenburg Der preisgekrönte Mentalist Christian Lavey bringt seine faszinierende Show „Gedankenlesen und andere abgefahrene Wunder" nach Brandenburg. In Kombination mit einem exquisiten 3-Gänge-Menü verspricht der Abend Magie, Spannung und kulinarischen Genuss auf höchstem Niveau.

Christian Lavey, aufgewachsen und in Luxemburg lebend, wurde 2021 als „Künstler des Jahres" vom deutschen Künstler Magazin ausgezeichnet. Der charismatische Mentalist, der fließend Deutsch, Französisch und Englisch spricht, verblüfft sein Publikum mit einer einzigartigen Mischung aus Gedankenlesen, Mentalmagie und charmantem Humor. Laveys beeindruckende Karriere führte ihn bereits auf fünf Kontinente, einschließlich der Antarktis und der abgelegensten Insel der Welt, Tristan da Cunha. Als Träger des prestigeträchtigen Wizard Award der International Brotherhood of Magicians führt er jährlich über 200 Shows durch und bricht dabei stets die Grenzen zwischen Künstler und Zuschauer auf. Termine und Veranstaltungsorte: • 4. April 2025: Lakeside Burghotel zu Strausberg Einlass: 18:30 Uhr | Showbeginn: 19:00 Uhr

• 5. April 2025: Birkenhof Stechlin Einlass: 17:30 Uhr | Showbeginn: 18:00 Uhr Die Gäste erwartet ein exklusives 3-Gänge-Menü, das den perfekten Rahmen für einen Abend voller Überraschungen, Rätsel und Magie bietet. Laveys interaktive Show macht das Publikum zum Teil des Geschehens und garantiert unvergessliche Momente. Aufgrund der begrenzten Platzkapazität wird eine frühzeitige Reservierung empfohlen. Tickets können direkt in den jeweiligen Restaurants erworben werden. „Ich freue mich darauf, das Brandenburger Publikum mit auf eine magische Reise zu nehmen", sagt Christian Lavey. „Es wird ein Abend, an dem jeder Gast Teil eines außergewöhnlichen Erlebnisses wird." Für weitere Informationen und Presseanfragen wenden Sie sich bitte an: Christian KIES – info@lavey.lu ¦ www.christianlavey.com Tel.: +352 661 247 015