Startseite Take The Pain - Video von Starregisseur Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-01-29 13:41. Musikvideo zur Hitsingle "You Say" veröffentlicht Mit bereits über 100.000 Streams auf Spotify ist die Debut-EP des enigmatischen Industrial-Epigonen T von Take The Pain bereits ein Indie-Hit.

Die kraftvolle Single You Say wird in den Muckibuden Brasiliens rauf- und runtergehört und ist der Geheimtipp in den Deutschen Alternativ-Charts.

Kein Wunder, dass sich die alternative dunkle Szene hinter diesem Phänomen versammelt: Kein geringerer als Christian Pasquariello , der hinter dem apokalyptischen Spielfilm SUM1 mit Iwan Rheon (Game of Thrones) steht wollte unbedingt Regie führen und mit dem Song eine Geschichte erzählen.

Seinen Musikvideos von Bands der dunklen Szene wie Ost+Front, Solitary Experiment und Rabia Sorda haben bereits mehrere Millionen Views. You Say könnte der nächste virale Hit werden! Die Produktion im look and feel der Serie Stranger Things dauerte drei Monate - und der Aufwand hat sich gelohnt! Die Story, eine Geschichte über Außenseiter: Aus Konkurrenten werden Freunde - Boy meets Girl im verlassenen Industriegebiet. Statt des Musikers im Cast: Junge Talente der BMX-School Berlin. Nach Meinung von T genau die richtige Entscheidung: "Ich stehe nicht gerne im Rampenlicht, meine Musik spricht für mich. Christian Pasquariello hat seine Vision davon genial umgesetzt und die beiden jungen Akrobaten und Schauspieler haben genau das gemacht, was ich mir vorgestellt habe." Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: 7hard

Herr Jan Neidigk

Löwestr. 4

12623 Berlin

Deutschland fon ..: +4917649765251

web ..: http://www.sevenus.de

email : jn@sevenus.de Jan Neidigk A&R - Head of office/Berlin

7us media group GmbH Löwestraße 4

D-12623 Berlin Tel.: +49 (0) 176 - 49 76 52 51

mailto: jn@sevenus.de Alfred-Kärcher-Straße 10 D-71364 Winnenden Tel.: +49 (0) 71 95 - 90 78 0 - 81

Fax +49 (0) 71 95 - 90 78 0 - 79

mailto: media@sevenus.de www.sevenus.de Geschäftsführung: Hans Derer, HRB 725550 Amtsgericht Stuttgart

Sitz der Gesellschaft: Winnenden Pressekontakt: 7hard

Herr Jan Neidigk

Löwestr. 4

12623 Berlin fon ..: +4917649765251

web ..: http://www.sevenus.de

email : jn@sevenus.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten