Startseite Victoria Schmuck enthüllt die neue Schmuck-Kollektion 2025: Stilvolle Vielfalt für jede Generation Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-01-23 18:05. Die neue Kollektion ist ab sofort über den offiziellen Online-Shop sowie ausgewählte Vertriebspartner europaweit erhältlich. Victoria Schmuck, einer der größten Schmuck-Direktvertriebe Europas, präsentiert seine neueste Kollektion für das Jahr 2025 mit 153 neuen Schmuckstücken. Die Kollektion besticht durch ihre Vielseitigkeit und bietet Schmuck für Frauen, Männer und Kinder gleichermaßen. Höhepunkte der Kollektion Die neue Kollektion umfasst eine breite Auswahl an Designs für verschiedene Zielgruppen: - Frauenkollektion: Die Kollektion bietet eine Vielfalt an Schmuckstücken mit unterschiedlichen Stilen. Sie reicht von filigranen bis hin zu auffälligen Designs. Das Set Mariela ist ein 3-in-1-Set, das flexibel getragen werden kann und verschiedene Kombinationsmöglichkeiten bietet. - Männerkollektion: Schlichte, maskuline Designs, darunter das Sujay-Set, ein Set für alle mit zwei Armreifen in vier Größen. - Kinderkollektion: Verspielte und farbenfrohe Schmuckstücke, darunter das Izzy-Set, bestehend aus zwei aufeinander abgestimmten Schmuckstücken, sowie das Vio-Set, das drei Paar Ohrringe umfasst und vielfältige Styling-Optionen bietet. Qualität und Nachhaltigkeit im Fokus Victoria Schmuck setzt auf nachhaltige Materialien und verantwortungsvolle Produktion. Die Kollektion 2025 verwendet sorgfältig ausgewählte Materialien. - https://victoria-schmuck.com/de-de/sammlung/news?order=priceAsc&page=1&p... Verkaufsstart und Verfügbarkeit Die neue Kollektion ist ab sofort über den offiziellen Online-Shop sowie ausgewählte Vertriebspartner europaweit erhältlich. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Victoria Schmuck

Über Victoria Schmuck:

Victoria Schmuck wurde aus der Leidenschaft von Françoise Kaisin und Brigitte Vyncke, die Schmuck bei "Home-Partys" verkaufen wollten, um echte Begegnungen zu fördern, gegründet. Das Unternehmen bietet Schmuck über Schmuckstylistinnen an, die kostenlose Schulungen und ein Starter-Kit erhalten, um unabhängig zu werden. Ihre Vision ist es, Frauen zum Strahlen zu bringen und den deutschen Markt im Direktvertrieb zu erobern.

