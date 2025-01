Startseite Mediacolor und Genokom präsentieren: E-Sport-Livestreaming im Farming Simulator zur Grünen Woche 2025 Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-01-23 08:43. Zur Grünen Woche 2025 präsentieren Mediacolor.tv und Genokom ein E-Sport-Event mit dem Farming Simulator. Gemeinsam mit Agrargenossenschaften verbinden sie Landwirtschaft und Unterhaltung. Die Grüne Woche 2025 wird zum Hotspot für Innovation und digitale Unterhaltung: die Video Agentur Mediacolor.tv und Genokom, in Zusammenarbeit mit großen Agrargenossenschaften, starten ein spektakuläres E-Sport-Event mit dem beliebten Farming Simulator. Mit Livestreams und Gaming-Sessions wird eine neue Brücke zwischen Landwirtschaft, Digitalisierung und Unterhaltung geschlagen. Gaming trifft Agrarwirtschaft

Das E-Sport-Event findet im Rahmen der Grünen Woche 2025 in Berlin statt und richtet sich an Gaming-Enthusiasten, landwirtschaftliche Profis sowie eine breite Öffentlichkeit. Im Zentrum steht der Farming Simulator, ein Spiel, das Landwirtschaft in ihrer ganzen Vielfalt simuliert und weltweit Millionen Fans begeistert. Ziel ist es, die Themen Nachhaltigkeit, Agrartechnologie und Digitalisierung auf innovative und unterhaltsame Weise einem breiten Publikum näherzubringen. Interaktive Gaming-Sessions und packende Wettkämpfe

Vom 17. bis 26. Januar 2025 gibt es auf dem Stand von Mediacolor täglich Livestreaming-Events als Videoproduktion . Freitags bis sonntags können sich die Besucher auf moderierte Sessions freuen, während wochentags reine Gaming-Erlebnisse auf sie warten. Hier haben Besucher die Chance, selbst aktiv zu werden, ihre landwirtschaftlichen Fertigkeiten zu testen und sich in spannenden Matches mit anderen Spielern zu messen. Höhepunkt: Spannende Matches und Mitmach-Events

Das Event ist Teil einer größeren Initiative rund um den Farming Simulator, die zuvor in mehreren Qualifikationsturnieren Spieler und Teams zusammengebracht hat. Es bietet den Besuchern die Möglichkeit, mit den besten Spielern in Kontakt zu treten, selbst an Matches teilzunehmen oder einfach die faszinierende Welt des E-Sports live zu erleben. Stimme der Partner

"Wir freuen uns, mit diesem Event eine Plattform zu schaffen, die Innovation und Tradition verbindet. Der Farming Simulator zeigt auf beeindruckende Weise, wie die digitale Welt die Landwirtschaft erlebbar macht und junge Zielgruppen für Agrarwirtschaft begeistert", erklärt. Auch die Genokom, als starke Partnerin der Agrargenossenschaften, sieht in diesem Projekt eine große Chance: "Mit diesem Event schaffen wir ein Format, das die Themen Nachhaltigkeit und Agrartechnologie erlebbar macht und zugleich ein junges Publikum anspricht. Es ist eine perfekte Verbindung aus Unterhaltung und Bildung. Mit der Video Agentur Mediacolor.tv haben wir einen Kompetenten Partner in Sachen Videoproduktion und Live Streaming zur Umsetzung solcher Projekte" Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Mediacolor.TV UG

