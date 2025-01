Startseite Schmiedeteile in der Hebe- und Zurrtechnik: Geschmiedete Anschweiß-Zurrpunkte zum Sichern und Heben von Lasten Pressetext verfasst von THenneke am Mo, 2025-01-20 16:59. Geschmiedete Zurrpunkte – Anschweißpunkte sowie geschmiedete Augen, Ösen und Schäkel – sind unverzichtbar für das Sichern und Heben von Lasten. Diese geschmiedeten Komponenten bieten zuverlässige Befestigungsmöglichkeiten und zeichnen sich durch außergewöhnliche Zugfestigkeit und Haltbarkeit aus. Sie müssen maximalen Zugbelastungen standhalten, um die Sicherheit in der Transportlogistik zu gewährleisten – sei es beim Heben, Ziehen oder Sichern schwerer Lasten.



Dieser Beitrag setzt den Artikel über „geschmiedete Haken und Ösen“ fort und gehört zu einer Beitragsreihe, die die Bedeutung von Schmiedeteilen in Industrie und Alltag beleuchtet. Die Reihe begann vor einem Jahr mit dem Beitrag „Gesenkschmieden: Bedeutung der Umformtechnik für die Entwicklung der Menschheit (Technikgeschichte)“. Weitere ähnliche Artikel finden Sie im Autorenprofil unter „Beiträge". (Oder im Blog des Autors: klicken Sie einfach auf das Foto, um zum Inhaltsverzeichnis zu gelangen!;-)

Das Schmieden ermöglicht eine präzise Kontrolle der Mikrostruktur des Materials. Durch das gezielte Ausrichten der Körner im Metall während des Schmiedeprozesses (Kornfluss/ grain flow) wird die Zugfestigkeit des Werkstoffs maximiert. Dies ist besonders entscheidend für Bauteile, die extremen Belastungen ausgesetzt sind, wie Hebezeuge und Anschlagmittel, etwa Zurrpunkte, die in Hebe- und Sicherheitsanwendungen verwendet werden. Der gerichtete Kornfluss stellt sicher, dass die Bauteile die auftretenden Kräfte zuverlässig aufnehmen und ihre Festigkeit sowie Stabilität auch unter extremen Bedingungen bewahren. Info: Der Begriff „Faserverlauf“ ist umgangssprachlich und nicht ganz korrekt. Die präzisere Bezeichnung lautet „Kornfluss“ (Grain Flow), doch „Faserverlauf“ veranschaulicht das Konzept auf anschauliche Weise. Gebogene Schmiedeteile und Bauteile mit geschmiedetem „Loch“ Der „Faserverlauf“ folgt bei der Umformung der Geometrie der Bauteilform. Dies wird besonders bei gebogenen Schmiedeteilen, wie etwa geschmiedeten Haken und Schäkeln (Kurzvideo), deutlich.

Bei gelochten Schmiedeteilen wird durch geeignete mehrstufige Umformprozesse erreicht, dass die „Fasern“ das Loch optimal umschließen. Diese gezielte Führung des Kornflusses erhöht die Belastbarkeit und die Lebensdauer geschmiedeter Bauteile erheblich. Der Autor, Thomas Henneke, ist Diplom-Mathematiker und Geschäftsführer-Gesellschafter der Gesenkschmiede KB Schmiedetechnik GmbH in Hagen (NRW) und wuchs in der Region Sauerland auf. In seinem neuen Blog, drop-forge.com, konzentriert er sich nicht nur auf das Schmieden und die Stahlverarbeitung, sondern beleuchtet auch die industrielle Geschichte und aktuelle Entwicklungen in der Region Hagen-Iserlohn-Sauerland. Die KB Schmiedetechnik GmbH ist eine hochzertifizierte Präzisionsschmiede in Hagen, gelegen zwischen Solingen und Dortmund, am Rande des Sauerlandes. Das Unternehmen hat sich auf die Kleinserienproduktion sicherheitskritischer Gesenkschmiedeteile im Gewichtsspektrum von 200 g bis 130 kg spezialisiert und arbeitet mit einer breiten Palette von Materialien, darunter alle Stahlsorten einschließlich Duplexstähle, Nickelbasislegierungen und Titan. Über THenneke Vorname

